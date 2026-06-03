A két júniusi összecsapás sokkal inkább barátságos meccs, mintsem felkészülési mérkőzés. A magyar válogatott játékosai mögött hosszú szezon van, így ilyenkor sokaknak már a jól megérdemelt pihenő jár fejében és az, hogy ne sérüljön meg.
Csak példaként megemlítve, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 61 mérkőzésen lépett pályára, a lábaiba pedig hivatalosan 5453 játékperc került, ezekbe viszont nincsenek beleszámolva a mérkőzés végi hosszabbítások, így ez a szám sokkal inkább közelít a 6000 perchez.
Megvan Varga Barnabás utódja a magyar válogatottban?
A magyar válogatott péntek este a finn csapatot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban játszik barátságos meccset a kazah együttessel. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány ezúttal öt újoncnak postázott meghívót.
A keret tagja lesz:
- Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar támadója
- Pécsi Ármin, a Liverpool másodcsapatának kapusa
- Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia védője
- Szendrei Norbert, a kupadöntős Zalaegerszeg középpályása
- Tóth Rajmund, a bajnoki címvédő ETO FC középpályása
Két okból döntöttem a behívása mellett. Egyfelől Varga Barnit leszámítva nincs középcsatárunk, a másik dolog pedig, hogy most már értékelhetjük a tulajdonságait. 19 éves fiúról van szó, aki most kezdett a holland bajnokságban és a Konferencia-Ligában is bemutatkozott már, így meghatározó szinten játszik”
– mondta Marco Rossi a 198 centis Kovács Bendegúzról, aki az idei szezonban 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett az AZ Alkmaar utánpótláscsapataiban.
Marco Rossi a kerethirdetés után kiemelte, hogy a csapatnak a korábbi időszakokhoz képest több lehetősége lesz az edzésmunkára, ami kedvezőbb körülményeket teremt az új játékosok megfigyelésére és értékelésére. Hangsúlyozta, hogy az újoncok teljesítményét elsősorban az edzéseken kívánja felmérni, ugyanakkor a felkészülési mérkőzéseken is lehetőséget kapnak majd a bizonyításra.
Az újoncok közül kiemelkedik Pécsi Ármin, aki tavaly nyáron a Puskás Akadémiától igazolt a Liverpoolhoz. A fiatal kapus azóta rendszeresen szerepel a klub U21-es csapatában, és már a felnőtt együttes kispadjára is leülhetett négy Premier League-mérkőzésen. A 21 éves kapus végigjárta a korosztályos válogatottakat, melyekben rendre megbízható teljesítményt nyújtott.
Marco Rossi három NB I-es játékost is meghívott a keretbe. Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia saját nevelésű védője az elmúlt két idényben alapemberré vált, és már több mint félszáz élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. Sokoldalúságát mutatja, hogy a védelem több posztján is bevethető.
A Zalaegerszeg középpályása, Szendrei Norbert szintén először kapott meghívót. A korábbi utánpótlás-válogatott játékos az idei szezonban remek teljesítményt nyújtott klubjában, ahol három év alatt meghatározó szereplővé vált.
Tóth Rajmund az ETO FC Győr egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. A védekező középpályás az elmúlt két szezonban látványos fejlődésen ment keresztül, és kulcsszerepet vállalt abban, hogy a győri együttes hét év után letaszította az NB I trónjáról a Ferencvárost. Sokoldalúsága külön értéket jelent, hiszen szükség esetén a védelemben is megállja a helyét.
A keretben ugyan nem számít újoncnak, hiszen már a márciusi felkészülési mérkőzésen is ott ült a kispadon, azonban a bemutatkozás most jöhet el Csinger Márk számára, aki szintén főszerepet játszott a győri csapat bajnoki címében. Vele kapcsolatban arról beszélt Rossi, hogy stabil játékos, de összpontosításban még fejlődnie kell, mert néha elveszti a figyelmét, ami végzetes lehet egy védőnél. Az olasz magyar-szakember a 22 éves védővel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy közép és hosszú távon számol vele a nemzeti csapatban.
Szoboszlai Dominik mennyi pihenőt kap?
Marco Rossi elmondta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak.
Szoboszlai szezonbeli extra terhelése már a márciusi barátságos mérkőzéseken is felmerült. Rossi akkor hangsúlyozta, hogy a nemzeti csapatba mindig a legjobb játékosokat kívánja meghívni, ugyanakkor figyelembe veszi a futballisták aktuális helyzetét és terhelhetőségét is. Kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik személyiségét és hozzáállását jól ismeri, hiszen 20 éves korában ő nevezte ki a válogatott csapatkapitányának.
Rossi kiemelte, hogy Szoboszlai soha nem kérné, hogy egy válogatott meccsen ne kelljen pályára lépnie, mert rendkívül elkötelezett a csapat és a szurkolók iránt. Úgy fogalmazott, a középpályás igazi kapitányi mentalitással rendelkezik, és kész áldozatokat hozni a válogatott sikeréért.
Búcsúmeccset kap a magyar válogatott hangulatfelelőse
A kapuskérdés jelenleg egyértelmű a magyar válogatottban. Az angol Blackburn Roversnél az év játékosának megválasztott Tóth Balázs élvezi Marco Rossi bizalmát, mögötte pedig már a jövőt építi a szakember, aki a 35 éves Dibusz Dénesnek ezúttal sem küldött meghívót.
„Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játékosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle” – mondta Rossi, aki hangsúlyozta, hogy Dibusznak megvan az esélye a visszatérésre, akár a szintén kimaradó Nego Loicnak is.
A szövetségi kapitány elmondta, hogy Tóth Balázsnak egyelőre nem kihívója Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron sem, ez viszont változhat a távoli jövőben. Aki viszont már biztosan nem lesz a válogatott első számú kapusa, az a 35 éves Szappanos Péter, aki „búcsúmeccset” kap majd Marco Rossitól.
A szövetségi kapitány 2021 novemberében hívta meg először a nemzeti csapatba a kiváló kapust, aki egy évvel később, egy Görögország elleni felkészülési mérkőzés 92. percében állhatott be csereként Dibusz helyére. Ezt követően 2025 júniusában bő fél órát védett az Azerbajdzsán elleni barátságos meccsen.
Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A válogatotthoz közeli források szerint a 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt.
Vele kapcsolatban Rossi közölte, hogy valószínűleg utoljára kapott meghívót, de szeretné értékelni, amit harmadik számú kapusként tett a válogatottért, ezért megérdemli a színpadot a második meccsen.
A magyar válogatott pénteken a Puskás Arénában Finnországot, majd jövő kedden Debrecenben fogadja Kazahsztánt barátságos mérkőzésen.