A két júniusi összecsapás sokkal inkább barátságos meccs, mintsem felkészülési mérkőzés. A magyar válogatott játékosai mögött hosszú szezon van, így ilyenkor sokaknak már a jól megérdemelt pihenő jár fejében és az, hogy ne sérüljön meg.

Szoboszlai Dominik pihenőt kap a magyar válogatottban?

Fotó: Polyák Attila

Csak példaként megemlítve, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 61 mérkőzésen lépett pályára, a lábaiba pedig hivatalosan 5453 játékperc került, ezekbe viszont nincsenek beleszámolva a mérkőzés végi hosszabbítások, így ez a szám sokkal inkább közelít a 6000 perchez.

​Megvan Varga Barnabás utódja a magyar válogatottban?

A magyar válogatott péntek este a finn csapatot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban játszik barátságos meccset a kazah együttessel. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány ezúttal öt újoncnak postázott meghívót.

Kovács Bendegúz (k) szenzációs idényt produkált

Fotó: Marcel van Dost/NurPhoto via AFP

A keret tagja lesz:

Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar támadója

Pécsi Ármin, a Liverpool másodcsapatának kapusa

Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia védője

Szendrei Norbert, a kupadöntős Zalaegerszeg középpályása

Tóth Rajmund, a bajnoki címvédő ETO FC középpályása

Két okból döntöttem a behívása mellett. Egyfelől Varga Barnit leszámítva nincs középcsatárunk, a másik dolog pedig, hogy most már értékelhetjük a tulajdonságait. 19 éves fiúról van szó, aki most kezdett a holland bajnokságban és a Konferencia-Ligában is bemutatkozott már, így meghatározó szinten játszik”

– mondta Marco Rossi a 198 centis Kovács Bendegúzról, aki az idei szezonban 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett az AZ Alkmaar utánpótláscsapataiban.