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Péntek este 19:45-től a magyar labdarúgó-válogatott a finn csapatot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozó előtt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, hogy ezúttal Szappanos Péter kezd majd a kapuban, ennél többet viszont nem árult el az összeállításról.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetés után elmondta, hogy Tóth Balázsnak egyelőre nem kihívója Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron sem, ez viszont változhat a távoli jövőben. Aki viszont már biztosan nem lesz a válogatott első számú kapusa, az a 35 éves Szappanos Péter, aki „búcsúmeccset” kap majd Marco Rossitól.

Magyarország–Görögország, MagyarországGörögország, foci, válogatott labdarúgó mérkőzés, barátságos labdarúgó mérkőzés, 2026.03.31.
A magyar válogatott az utolsó meccsét játssza a Puskás Arénában a 2025/26-os futballszezonban
Fotó: Polyák Attila

Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt, különösen Szalai Ádám visszavonulása után. 

Szappanos először kezd a magyar válogatottban

A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a magyar válogatott kezdőcsapatában. Marco Rossi a kerethirdetés után hangsúlyozta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak. 

A Liverpool sztárjátékosa egyelőre nem kapott pihenőt, a finnek elleni meccsre a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi, aki újoncot is avat a mérkőzésen a győri Csinger Márk személyében. 

A magyar válogatott kezdőcsapata: 
Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Varga B., Sallai.

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