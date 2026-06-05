A magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetés után elmondta, hogy Tóth Balázsnak egyelőre nem kihívója Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron sem, ez viszont változhat a távoli jövőben. Aki viszont már biztosan nem lesz a válogatott első számú kapusa, az a 35 éves Szappanos Péter, aki „búcsúmeccset” kap majd Marco Rossitól.

A magyar válogatott az utolsó meccsét játssza a Puskás Arénában a 2025/26-os futballszezonban

Fotó: Polyák Attila

Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt, különösen Szalai Ádám visszavonulása után.

Szappanos először kezd a magyar válogatottban

A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a magyar válogatott kezdőcsapatában. Marco Rossi a kerethirdetés után hangsúlyozta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak.

A Liverpool sztárjátékosa egyelőre nem kapott pihenőt, a finnek elleni meccsre a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi, aki újoncot is avat a mérkőzésen a győri Csinger Márk személyében.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Varga B., Sallai.

Csinger Márk első felnőtt válogatott találkozóján rögtön kezdőként kap szerepet! Marco Rossi a következő 11 játékost küldi pályára ma este Finnország ellen.

⏱️ 19.45

🏟️ Puskás Aréna

📺 M4Sport#magyarok #csakegyutt #HUNFIN pic.twitter.com/V7jDkpCN4y — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 5, 2026