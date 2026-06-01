Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Őrjöngenek Liverpoolban, Arne Slot viselkedése felháborodást váltott ki

Kilenc napja szenvedett súlyos motorbalesetet, az életét azonban már nem tudták megmenteni. 33 éves korában elhunyt Mariosz Oikonomou, az AEK Athén korábbi hatszoros görög válogatott focistája.

Mariosz Oikonomu, aki pályafutása során többek között a Bologna, az AEK Athén, a Köbenhavn, valamint a Sampdoria együttesét is erősítette, májusban szenvedett súlyos motorbalesetet, azonban kilenc napnyi küzdelem után belehalt a sérüléseibe. A tragikusan fiatalon elhunyt futballista hatszor léphetet pályára hazája válogatottjában, utolsó alkalommal éppen Magyarország ellen.

Mariosz Oikonomou a magyar válogatott ellen is pályára lépett
Fotó: AEK F. C./X

Egykori klubcsapatai gyászolják a meghalt válogatott labdarúgót

„Szomorúak értesültünk a hírről, miszerint Mariosz Oikonomou életét vesztette. Nehéz pillanatok ezek, nincsenek olyan szavak, amelyek kifejeznék az AEK, de még inkább a családja számára, hogy mekkora veszteség érte őket. Útja a labdarúgásban és a sportban, valamint a csatái, amelyeket megvívott, magukért beszélnek, akárcsak az az egyedülálló erkölcs, amelyet ez a fiatal sportoló mutatott” − olvasható Varga Barnabás jelenlegi csapata, az AEK Athén X-oldalán.

Oikonomou május 23-án szenvedte el azt a súlyos motorbalesetet, amelyből már nem tudott felépülni. A kórházba érve rögtön egy életmentő műtéten esett át, azóta mesterséges kómában tartották, azonban szervezete feladta a harcot. Az AEK Atjén mellett a Serie A csapatai, a görög szövetség, valamint a Köbenhavn is megemlékezett.

