Mariosz Oikonomu, aki pályafutása során többek között a Bologna, az AEK Athén, a Köbenhavn, valamint a Sampdoria együttesét is erősítette, májusban szenvedett súlyos motorbalesetet, azonban kilenc napnyi küzdelem után belehalt a sérüléseibe. A tragikusan fiatalon elhunyt futballista hatszor léphetet pályára hazája válogatottjában, utolsó alkalommal éppen Magyarország ellen.

Mariosz Oikonomou a magyar válogatott ellen is pályára lépett

Fotó: AEK F. C./X

Egykori klubcsapatai gyászolják a meghalt válogatott labdarúgót

„Szomorúak értesültünk a hírről, miszerint Mariosz Oikonomou életét vesztette. Nehéz pillanatok ezek, nincsenek olyan szavak, amelyek kifejeznék az AEK, de még inkább a családja számára, hogy mekkora veszteség érte őket. Útja a labdarúgásban és a sportban, valamint a csatái, amelyeket megvívott, magukért beszélnek, akárcsak az az egyedülálló erkölcs, amelyet ez a fiatal sportoló mutatott” − olvasható Varga Barnabás jelenlegi csapata, az AEK Athén X-oldalán.

Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.



Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.



Oikonomou május 23-án szenvedte el azt a súlyos motorbalesetet, amelyből már nem tudott felépülni. A kórházba érve rögtön egy életmentő műtéten esett át, azóta mesterséges kómában tartották, azonban szervezete feladta a harcot. Az AEK Atjén mellett a Serie A csapatai, a görög szövetség, valamint a Köbenhavn is megemlékezett.