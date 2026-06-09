A magyar válogatott hiába birtokolta többet a labdát az első félidőben, a kazah csapat sokkal veszélyesebben futballozott és egy szöglet után meg is tudta szerezni a vezetést.

Magyarország–Kazahsztán barátságos válogatott labdarúgó mérkőzés

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szünetben aztán Marco Rossi bele tudott nyúlni az összecsapásba, és a remek cseréinek köszönhetően fordítani tudott a magyar válogatott, amely végül 3-1-es győzelmet aratott.

A magyar válogatott bombázója kemény kritikát fogalmazott meg

A második félidőben Szűcs Tamás átadása után Szoboszlai Dominik egyenlített, a fordítás pedig Schäfer András elképesztő bombagólja után jött össze. A találkozó után az Union Berlin középpályása közel sem volt jó kedvében, a csodagólja ellenére kemény kritikát fogalmazott meg a csapattal szemben.

„Nehéz értékelni, mert nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, különösen az első félidőben.

Válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítményt nyújtani, ahogy azt mi tettük az első félidőben. Nem akarok vulgáris szavakat használni, de ebben a mezben, ilyen címerrel nem lehet így játszani.

De sikerült fordítani, a második félidőben hellyel-közzel jól is játszottunk, a fiatal srácok meg nagyon jól szálltak be. Remélem, hamarosan kezdőjátékos lehet belőlük. Egész héten azt beszéltük, hogy a meccsek második felében lejtmenetbe kerültünk. De akik most jöttek, azok megváltoztatták a játék menetét. Ma ők voltak a nyerőemberek” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Schäfer András, aki az ötödik gólját lőtt a magyar válogatottban.