A magyar válogatott kerethirdetése után Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogy a 35 éves Szappanos Péter nagy valószínűséggel utoljára kapott meghívót a nemzeti csapatba.

Szappanos Péter először kezdett a magyar válogatottban

Fotó: Ladóczki Balázs

Az olasz-magyar szakember 2021 novemberében hívta meg először a nemzeti csapatba a kiváló kapust, aki egy évvel később, egy Görögország elleni felkészülési mérkőzés 92. percében állhatott be csereként Dibusz helyére. Ezt követően 2025 júniusában bő fél órát védett az Azerbajdzsán elleni barátságos meccsen.

Elbúcsúzott a szurkolóktól a magyar válogatott közkedvelt kapusa

Marco Rossi hangsúlyozta, értékeli amit Szappanos éveken át harmadik számú kapusként tett a válogatottért, ezért megérdemli, hogy megkapja a színpadot.

Az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Sok új játékos van, akiket a mester be akar építeni. Áron is remek bemutatkozást tudott produkálni. Rendkívül hálás vagyok a szurkolóknak a fogadtatásért. Ezt örökre elteszem, óriási visszacsatolás volt. Nem akarom kimondani, hogy ez volt az utolsó meccsem, mert ha engem bármikor hívnak, jövök. Fantasztikus utazás volt, majd meglátjuk mit hoz a jövő. Az hogy nyertünk, külön öröm számomra, úgyhogy így kerek ez a sztori számomra”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt az elbúcsúztatott Szappanos Péter, akinek komoly védést nem kellett bemutatni a találkozón.

Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A szövetségi kapitány és a játékostársak is megerősítették, hogy a 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt – különösen Szalai Ádám visszavonulása után.

Szappanos utódja lett a magyar válogatott hőse

A 35 éves kapusnak nem sok dolga akadt, amíg a pályán volt, azonban a helyére beállt Yakobishivili Áron két hatalmas bravúrt is bemutatott a második félidőben, így elévülhetetlen érdemei vannak a magyar válogatott sikerében.

Valóra vált az álom, kiskorom óta azt akartam, hogy ez a nap eljöjjön. Amikor jöttünk a stadionba, minden gyerek mosolygott az érkező csapatbuszra, úgyhogy most nagyon boldog vagyok. Szerencsére nyugodt ember vagyok, úgyhogy jól tudom kezelni a nyomást, ami egy ilyen stadionnal és ennyi nézővel jár. Tudtam, mikor fogok beállni, fel voltam készülve mindenre. Nehéz időszakom volt, mert az elmúlt három hónapban nem védtem a klubomban, így nem volt könnyű teljesíteni, de ennek ellenére jó formában éreztem magam”

– mondta a találkozó után Yakobishivili Áron, aki az idei szezont a spanyol másodosztályban szereplő Andorra csapatánál töltötte kölcsönben, de hivatalosan az FC Barcelona kapusa.