Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A görög élvonalbeli AEK Athén immáron hivatalosan is megerősítette, hogy megszerezte a Fradi korább játékosának, Olekszandr Zubkovnak a játékjogát. Varga Barnabásnak így egy ismerős arc lehet a csapattársa, akivel együtt még nem, de ellene már futballozott.

A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője, az AEK Athén a hivatalos oldalán jelentette be, hogy megszerezte Olekszandr Zubkov játékjogát a török Trabzonspor csapatától. A 45-szörös ukrán válogatott szélső a Transfermarkt adatai szerint 4 millió euróért cserébe teszi át a székhelyét Görögországba, ahol minden bizonnyal közös témája is lesz Varga Barnabással.

Olekszandr Zubkov még nem volt Varga Barnabás csapattársa
Olekszandr Zubkov még nem volt Varga Barnabás csapattársa
Fotó: Fradi.hu

Korábbi Fradi-játékost igazoltak Varga Barnabásék

Zubkov a Sahtar Donyeck utánpótlásában ismerkedett meg a futballal, majd 2019-ben, kölcsönben szerezte meg a Ferencváros, amely később véglegesítette is az átigazolást. A 29 éves ukrán szélső három magyar bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, egyszer pedig a Magyar Kupát is behúzta, hogy aztán nevelőegyesülete visszavásárolja.

Zubkov utolsó NB I-es meccsét a Gyirmót ellen játszotta, amelynek egyetlen gólját pont Varga Barnabás szerezte.

2025 telén pedig immáron másodjára is elhagyta a Sahtart, hogy Törökországba szerződjön, azonban másfél év után véget ért a török kaland, és jöhet Görögország, azon belül is az AEK Athén.

A görög címvédő állítólag négy millió eurót sem sajnált kifizetni az ukrán játékjogáért, aki hivatalosan júliusban csatlakozik Varga Barnabásékhoz.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!