Marko Nikolics tavaly nyáron érkezett az athéni együtteshez, első szezonjában bajnoki címet nyert a klubbal, a sikerből a magyar válogatott Varga Barnabás is kivette a részét. Az AEK vezetői már hónapokkal ezelőtt jelezték, hogy hosszú távon képzelik el a közös munkát a szerb edzővel, akinek a jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig érvényes. Az elmúlt időszak eredményei csak tovább erősítették azt az elképzelést, miszerint Nikolics a megfelelő ember a feladatra.

Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics az első szezonjában görög bajnokságot nyert az AEK Athénnal

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Varga Barnabásék edzőjével meddig hosszabít az AEK?

A görög sajtó szerint a felek minden fontos kérdésben megegyeztek, így az együttműködés meghosszabbítása gyakorlatilag eldőlt.

A 46 éves szakember a következő napokban Athénba érkezik, ahol az utolsó formalitások után hivatalosan is bejelenthetik az új kontraktust, amely várhatóan 2029-ig szól majd.

Az AEK számára stratégiai jelentőségű a megállapodás. A klub stabilitást szeretne teremteni a kispadon, miközben a nemzetközi porondon is egyre komolyabb célokat fogalmaz meg. Nikolics személye garanciát jelenthet arra, hogy az athéni együttes a következő években is versenyben maradjon a bajnoki címért, valamint eredményesen szerepeljen az európai kupákban.

Varga Barnabás örülhet?

A Fraditól télen érkezett támadónak jól sikerült a beilleszkedése, ráadásul Nikolics többször is elismerően beszélt róla, így számára jó hír lehet a szerb tréner szerződéshosszabbítása.

Varga a görög bajnokság alapszakaszában 5 gólig és 2 gólpasszig jutott,

és a Konferencia-ligában is eredményes tudott lenni az előző idényben.

Varga Barnabás jól kezdett az AEK Athénnál

Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook

Nikolics edzőként már több országban is bizonyított, korábban dolgozott többek között a Partizan Belgrádnál, a Lokomotiv Moszkvánál, a CSZKA Moszkvánál és a Videotonnál is. A Szerbiában, Magyarországon és Görögországban is bajnoki címet szerzett tréner tapasztalata, valamint a játékosokkal kialakított kapcsolata miatt az AEK vezetősége egyértelműen mellette tette le a voksát.

Ha nem történik váratlan fordulat, az athéni klub hamarosan hivatalosan is bejelenti a hosszabbítást, amely újabb fontos mérföldkő lehet az AEK jövőjének építésében.