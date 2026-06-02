Rendkívüli

Az ukrán válogatott Olekszandr Zubkov az AEK Athénba igazol. A görög együttes Varga Barnabás után így megint egy olyan játékossal erősít, aki korábban játszott a Ferencvárosban.

Varga Barnabás idén januárban igazolt a Ferencvárostól az AEK Athénhoz, amellyel első félszezonjában máris görög bajnok lett. Az athéni együttes tovább erősödik, ugyanis Olekszandr Zubkov is Görögországban folytatja pályafutását, a 45-szörös ukrán válogatott szélső a török Trabzonspor csapatától érkezik.

Varga Barnabásék máris elkezdték az erősítést a következő szezonra
Fotó: AEK Athén/Facebook

Varga Barnabás csapatához igazol Olekszandr Zubkov

A 29 éves ukrán futballista 2019-ben a Sahtar Donyecktől került kölcsönbe a Fradihoz, amely egy évvel később végleg szerződtette. Zubkov összesen három bajnoki címet szerzett az FTC-vel, majd 2022 nyarán visszatért nevelőegyesületéhez, tavaly pedig a Trabzonsporhoz igazolt. 

A török kalandnak ezennel vége, ugyanis a következő idényt már az AEK együttesében kezdi meg Zubkov, 

aki hamarosan átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

Varga és Zubkov a Fradiban nem voltak csapattársak, a magyar válogatott támadó 2023 nyarán érkezett a Pakstól – az ukrán játékos ekkor már ismét a Sahtar együttesében futballozott.

