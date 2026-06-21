Hamarosan apa lesz a magyar labdarúgó-válogatott, és az AEK Athén támadója. Varga Barnabás kedvese, Skrapits Laura az Instagram oldalán egy fotóval osztotta meg az örömhírt követőivel: „Ébren álmodunk” – írta, és a bejegyzéséhez egy fotót is mellékelt.

Varga Barnabás apa lesz Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Varga Barnabás apa lesz

Varga Barnabás és kedvese már több mint négy éve alkotnak egy párt. Laura rendszeresen a stadionban buzdítja vőlegényét, aki 2025 májusában kérte meg a lány kezét. Ott volt akkor is, amikor a futballista arccsont-törést szenvedett a 2024-es Európa-bajnokságon.

Varga Barnabás június 5-én két gólt szerzett a magyar válogatottban, amely a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen 2-1-re verte Finnországot. Két napja Szoboszlai Dominik, Szappanos Péter és Varga Barnabás Ibizáról jelentkezett be, ahol a megérdemelt pihenésüket töltik.