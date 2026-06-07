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Megvan az első NB I-es igazolás. Az NB II-es bajnokként élvonalba visszajutó Vasas FC hivatalos oldalán jelentette be új érkezőjét, akit Izraelből szerződtettek.

A 29 éves támadó szabadon igazolhatóként csatlakozik az NB II-es bajnokhoz. A Vasas FC bejelentette első érkezőjét.

Dél-Koreai bajnokot igazolt Izraelből a Vasas
Dél-Koreai bajnokot igazolt Izraelből a Vasas
Fotó: Vasas_Futball_Club

Dél-Koreai bajnokot igazolt Izraelből a Vasas

Koszta Márk korábban több NB I-es csapatnál is megfordult. A Budapest Honvéd utánpótlásából indult, majd többek között erősítette a Mezőkövesd, az Újpest és a Zalaegerszeg csapatát is. Utóbbitól szerződött a dél-koreai Ulszanba, ahol bajnoki címet ünnepelhetett.

Játszott Oroszországban a Torpedo Moszkvában, az izraeli Maccabi Bnei Rainában, majd a görög Voloszban is.

Koszta az izraeli Hapoel Petah Tikvától igazol Angyalföldre. Csapatával bejutott a felsőházi rájátszásba, összesen 32 tétmeccsen nyolc gólt lőtt és egy gólpasszt osztott ki.

Négy év után térek haza az NB I-be, örülök, hogy egy olyan nagymúltú klub játékosaként léphetek majd újra pályára a magyar élvonalban, mint a Vasas. Tetszett az a jövőkép, amit Nagy Miklós sportigazgató felvázolt, szeretnék fontos tagja lenni a csapatnak, és minél több góllal, valamint jó játékkal hozzájárulni a sikeres szerepléshez” 

ecsetelte Koszta.

A Transfermarkt statisztikái alapján eddig 156 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, amelyeken 42-szer volt eredményes, emellett kiosztott 20 gólpasszt is. Nemzetközi mérlege 80 mérkőzésen 21 találat - olvasható a Vasas közleményében. Koszta 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá új állomáshelyén.

 

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