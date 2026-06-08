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A csütörtökön kezdődő 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt egyre több probléma nehezíti a szervezők dolgát Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint heves esőzések csaphatnak le a vb nyitómérkőzésének napján, miközben a városban zajló tüntetések és társadalmi feszültségek is komoly fejtörést okoznak a hatóságoknak.

A foci-vb június 11-i nyitómeccsén a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csap össze az Azteca Stadionban, amelyre több tízezer szurkolót várnak. A meteorológusok azonban zivatarokat és jelentős csapadékot jósolnak a találkozó idejére, ami a stadion környékén és a szurkolói zónákban is fennakadásokat okozhat. 

Mexikóban nem mindenki várja a foci-vb-t
Mexikóban nem mindenki várja a foci-vb-t
Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Feszült a helyzet a vb-házigazdánál, vihar és tüntetés is várható

A Boris nevű trópusi vihar hétfőn alakult ki Mexikó déli, csendes-óceáni partvidékénél, és a meteorológusok szerint komoly veszélyt jelenthet a térségre, ezért Mexikóváros egyes részeire narancssárga fokozatú riasztást adtak ki.

Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ tájékoztatása szerint a vihar középpontja hétfő reggel még Acapulcótól mintegy 135 kilométerre délkeletre helyezkedett el. A Boris óránként 65 kilométeres széllökésekkel halad, miközben lassan északkeleti irányba mozog. Bár az előrejelzések szerint a vihar gyengülni fog, mire eléri a szárazföldet, de így is jelentős károkat okozhat a dél-mexikói térségben.

A kedvezőtlen időjárás mellett a mexikói fővárosban hetek óta tartó tiltakozások is veszélyeztethetik a torna nyugodt lebonyolítását. A pedagógusok szakszervezete több alkalommal lezárta a főbb közlekedési útvonalakat, és várhatóan a világbajnokság alatt is folytatják a demonstrációkat. A tanárok mellett egyébként teherautó-sofőrök, eltűnt hozzátartozóikat kereső családok, állatvédők és más civil szervezetek is szeretnék kihasználni az alkalmat, hogy a világbajnokságnak köszönhetően nagyobb figyelmet kaphassanak, miközben nyomást gyakorolnak a kormányra. A tüntetők szerint ugyanis a hatóságok túl nagy hangsúlyt fektetnek a labdarúgó-világbajnokság sikeres megrendezésére, miközben számos társadalmi problémára nem jut elegendő figyelem.

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