A cseh Viktoria Plzen kapusa, Florian Wiegele is bekerült Ralf Rangnick szövetségi kapitány vb-keretébe, miután márciusban debütált az osztrák válogatottban. A 25 éves hálóőrnek nagy jövőt jósolnak, ám most nem a teljesítményével, hanem a termete miatt került a reflektorfénybe.

A 2026-os foci-vb legmagasabb résztvevője Florian Wiegele, az osztrákok kapusa

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Rekordot döntött a foci-vb legmagasabb játékosa

A hórihorgas osztrák kapus nem kevesebb, mint 205 centiméter magas, amivel hivatalosan is a világbajnokságok történetének valaha volt legmagasabb futballistája. A korábbi csúcsot a 203 centiméteres holland kapus, Andries Noppert tartotta, aki a 2022-es foci-vb legmagasabb résztvevője volt. A jelenlegi vb-mezőny legmagasabb játékosai között ott van még az angol válogatott Dan Burn, a kolumbiai Alvaro Montero és a bosnyák Stjepan Radeljic is ám ők a 201 centis termetükkel jócskán elmaradnak az osztrák kapus mögött. A világbajnokság legalacsonyabb játékosa egyébként a panamai Cesar Yanis 160 centiméterrel.

Wiegele egyébként már azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy néhány éve még az osztrák hatodosztály szerepelt a Lebring csapatánál, majd 2022-ben onnan igazolt a negyedik vonalban szereplő Gleisdorfhoz. 2024 nyarán csatlakozott a Viktoria Plzenhez, ahol tavaly november óta első számú kapusnak számít. Tavasszal elképesztő teljesítményt nyújtott az Európa-ligában, a görög Panathinaikosz ellen 20 kapura tartó lövésből 19-et hárított, ami 95 százalékos védési hatékonyság.

A szakértők szerint a rendkívüli magassága komoly előnyt jelenthet a kapu előterében, különösen a beadások és pontrúgások lehúzásánál.

Ausztria június 17-én, Jordánia ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon, majd öt nappal később a címvédő Argentína következik, június 28-án pedig Algéria csapatával találkozik.