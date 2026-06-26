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Tovább forrnak az indulatok Bastian Schweinsteiger afrikai futballra tett megjegyzése kapcsán. Most már az elefántcsontparti válogatott szövetségi kapitánya is bekapcsolódott a vitába, és elmondta, nagyon csalódott a világbajnok Schweinsteigerben, akit játékosként kifejezetten nagyra tartott.

Az Elefántcsontpart–Németország világbajnoki mérkőzéshez kapcsolódóan komoly vita alakult ki, miután a német vb-győztes Bastian Schweinsteiger televíziós szakértőként tett egy szerencsétlen megjegyzést az afrikai futballról. A német ARD közvetítésében úgy fogalmazott, hogy az afrikai futball „kicsit vad, kicsit szokatlan, és talán nem annyira taktikus”, ami több helyen is kritikát váltott ki, és diszkriminatívnak, rasszistának minősítették.

A német világbajnok Bastian Schweinsteiger kijelentése óriási vihar kavart
A német világbajnok Bastian Schweinsteiger kijelentése óriási vihar kavart
Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press via AFP

Schweinsteiger kijelentésére Elefántcsontpart szövetségi kapitánya, Emerse Fae reagált a sajtótájékoztatón, miután csapata 2-0-ra legyőzte Curaçaót. 

Az elefántcsontparti szövetségi kapitány csalódott a világbajnok németben

Fae csalódottságának adott hangot, hangsúlyozva, hogy játékosként mindig nagyra tartotta Schweinsteigert, ezért különösen meglepte a megjegyzés. Szerinte a kijelentés leegyszerűsítő és sértő, és akár rasszistának is tekinthető értelmezést hordoz.

Középpályásként mindig tetszett, ahogyan játszott és ahogyan értette a játékot. Olyannyira, hogy egy barátom, aki velem együtt edzett, tudta, mennyire kedvelem, és gyakran ‘Bastian’-nak hívott engem” 

mondta Emerse Fae, aki ugyanakkor kiemelte, hogy az afrikai futball nem csupán fizikai játék, hanem rendkívül technikás és taktikus is. 

20 June 2026, Canada, Toronto: Soccer, Men, 2026 World Cup, Germany vs. Ivory Coast, Group Stage, Group E, Matchday 2, Toronto Stadium, Coach Emerse Faé (Ivory Coast) gesturing. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Emerse Fae, az elefántcsontparti válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

Hozzátette, reméli, hogy Schweinsteiger megjegyzése inkább szerencsétlen megfogalmazás volt, nem pedig valós meggyőződés. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy sok korábbi játékos szakkommentátorként gyakran provokatív kijelentésekkel próbál figyelmet kelteni.

Ő világsztár volt, és talán azt gondolta, hogy az emberek már elfelejtették őt. Nem tudom, de mi továbblépünk és megpróbáljuk elfelejteni, amit mondott” 

– fogalmazott az elefántcsontparti szövetségi kapitány. 

Az ügyet több szervezet is bírálta, köztük diszkriminációellenes csoportok Németországban és az Egyesült Királyságban. Schweinsteiger egyelőre nem adott további magyarázatot nyilatkozataira.

A korábbi német válogatott játékos az ARD-n nem adott további magyarázatot, de amikor Jürgen Kloppot egy rivális német csatorna erről kérdezte szerdán, a volt Liverpool-edző nem ment bele a vitába, és megszakította az interjút.

 

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