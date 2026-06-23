A 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése az volt, hogy a titkos favoritnak kikiáltott török válogatott mindkét mérkőzését elveszítette, – lőtt gól nélkül – ezzel a torna első kiesője lett.

A törökök kiesése a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése volt

Fotó: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Azonban nem csak a törökök játéka csalódást keltő, a belgák legalább annyira szenvednek, annyi csak a különbség, hogy ők legalább ki tudtak szenvedni két döntetlent a világbajnokságon, ezzel pedig életben tartották továbbjutási esélyeiket.

A belga válogatott az első meccsén 1-1-es döntetlent játszott Egyiptom ellen. Rudi Garcia együttese többet birtokolta a labdát és magasabb xG-vel (várható gólok száma) zárta a meccset, az egyetlen találatát mégis egy öngólgól jelentette az afrikai csapat ellen. Ezt követően jött az Irán elleni 0-0-s döntetlent, amit ha csakis az xG-re bontunk le, akkor egy agyonnyert meccset sikerült döntetlenre bukniuk a belgáknak, hiszen az 1.79-es xG-jükre az irániak csak 0.62-t termeltek, ráadásul Alireza Bejranvand, az irániak kapusa még a világbajnokság legnagyobb védését is bemutatta a mérkőzésen.

Az iráni kapus a mérkőzés legjobbja lett a belgák elleni meccsen

Fotó: Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images

Hacsak az alap statisztikákat nézzük, azokból az jön le, hogy a belga válogatott mindkét vb-meccsét simán megnyerhette volna, csak szimplán nincs szerencséje a 2018-as világbajnokság bronzérmesének. Ha viszont a statisztikák mellett a belgák meccseit is megnézzük, akkor egy rendkívül statikus, ötlettelen együttest láthatunk, amely a 34 éves Kevin De Bruynétől várja a megváltást.

A belga válogatott szenvedését remekül szemlélteti, hogy 23 lövéssel próbálkozott Irán ellen, ez pedig a legtöbb gólnélküli lövésszáma a csapatnak az 1994-es vb-n rendezett Szaúd-Arábia ellen 1-0-ra elveszített meccs óta.

A világbajnokság a belga aranygeneráció utolsó tánca?

A belga válogatott a 2018-as oroszországi világbajnokságnak esélyesként vágott neki, hiszen a csapatban olyan sztárok futballoztak, mint Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens vagy Romelu Lukaku.

A belgák egészen elképesztő kerettel rendelkeztek a 2010-es évek második felében, így ezt a csapatot elnevezték aranygenerációnak, amely végül „csak” egy világbajnoki bronzéremig jutott 2018-ban.

Túl öregek vagyunk. Szerintem a mi esélyünk 2018 volt. Jó a csapatunk, csak épp idősödik. Elvesztettünk néhány kulcsjátékost. Vannak jók az újak között, de nincsenek azon a szinten, mint a többi játékosunk volt 2018-ban. Most inkább kívülállóknak látom magunkat”

– nyilatkozta The Guardiannek Kevin De Bruyne, a belga válogatott legnagyobb sztárja.