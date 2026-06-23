A 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése az volt, hogy a titkos favoritnak kikiáltott török válogatott mindkét mérkőzését elveszítette, – lőtt gól nélkül – ezzel a torna első kiesője lett.
Azonban nem csak a törökök játéka csalódást keltő, a belgák legalább annyira szenvednek, annyi csak a különbség, hogy ők legalább ki tudtak szenvedni két döntetlent a világbajnokságon, ezzel pedig életben tartották továbbjutási esélyeiket.
A belga válogatott az első meccsén 1-1-es döntetlent játszott Egyiptom ellen. Rudi Garcia együttese többet birtokolta a labdát és magasabb xG-vel (várható gólok száma) zárta a meccset, az egyetlen találatát mégis egy öngólgól jelentette az afrikai csapat ellen. Ezt követően jött az Irán elleni 0-0-s döntetlent, amit ha csakis az xG-re bontunk le, akkor egy agyonnyert meccset sikerült döntetlenre bukniuk a belgáknak, hiszen az 1.79-es xG-jükre az irániak csak 0.62-t termeltek, ráadásul Alireza Bejranvand, az irániak kapusa még a világbajnokság legnagyobb védését is bemutatta a mérkőzésen.
Hacsak az alap statisztikákat nézzük, azokból az jön le, hogy a belga válogatott mindkét vb-meccsét simán megnyerhette volna, csak szimplán nincs szerencséje a 2018-as világbajnokság bronzérmesének. Ha viszont a statisztikák mellett a belgák meccseit is megnézzük, akkor egy rendkívül statikus, ötlettelen együttest láthatunk, amely a 34 éves Kevin De Bruynétől várja a megváltást.
A belga válogatott szenvedését remekül szemlélteti, hogy 23 lövéssel próbálkozott Irán ellen, ez pedig a legtöbb gólnélküli lövésszáma a csapatnak az 1994-es vb-n rendezett Szaúd-Arábia ellen 1-0-ra elveszített meccs óta.
A világbajnokság a belga aranygeneráció utolsó tánca?
A belga válogatott a 2018-as oroszországi világbajnokságnak esélyesként vágott neki, hiszen a csapatban olyan sztárok futballoztak, mint Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens vagy Romelu Lukaku.
A belgák egészen elképesztő kerettel rendelkeztek a 2010-es évek második felében, így ezt a csapatot elnevezték aranygenerációnak, amely végül „csak” egy világbajnoki bronzéremig jutott 2018-ban.
Túl öregek vagyunk. Szerintem a mi esélyünk 2018 volt. Jó a csapatunk, csak épp idősödik. Elvesztettünk néhány kulcsjátékost. Vannak jók az újak között, de nincsenek azon a szinten, mint a többi játékosunk volt 2018-ban. Most inkább kívülállóknak látom magunkat”
– nyilatkozta The Guardiannek Kevin De Bruyne, a belga válogatott legnagyobb sztárja.
A bökkenő csak az, hogy a sztárjátékos ezt nem most mondta, hanem még a 2022-es katari világbajnokság előtt, azóta pedig nem sok minden változott a belga a válogatottnál.
De Bruyne valószínűleg érezhetett valamit a legutóbbi világbajnokság előtt, ugyanis a belgák már a csoportkörben kiestek. Majd két évvel később a nyolcaddöntőben búcsúztak az Európa-bajnokságon, ezzel pedig hivatalosan is befellegzett az aranygenerációnak. A két évvel ezelőtti kontinenstornát követően De Bruyne odáig ment, hogy még azt is megkérdőjelezte, hogy létezett-e belga aranygeneráció.
„Kevin, milyen érzés, hogy az aranygenerációnak megint nem sikerült döntőbe jutnia?” – kérdezte De Bruynét az híres olasz újságíró, Tancredi Palmeri, aki nem várt választ kapott a belga sztártól.
Melyik az aranygeneráció? Azt mondod, a franciáknak, az angoloknak, a spanyoloknak vagy a németeknek nincs aranygenerációjuk”
– mondta De Bruyne, aki azzal zárta a mondandóját, hogy hülyének nevezte az olasz zsurnalisztát.
A belgák két lerobbant sztártól várják a csodát
A belga válogatott átlagéletkora 30,1 év volt az Irán elleni mérkőzésen, ezzel Rudi Garcia együttese a világbajnokság egyik legöregebb csapata volt.
Nem mellesleg a csapat legnagyobb sztárjai húzzak fel az átlagéletkort, akik korántsem top formában érkeztek a világbajnokságra. A 34 éves De Bruyne az idei szezonban folyamatosan bajlódott a combhajlítójával, így összesen csak 18 bajnokin tudott pályára lépni a Napoli együttesében.
A 33 éves Romelu Lukaku még a csapattársánál is keményebben lerobbant. A 190 centis támadó a mögöttünk hagyott idényben előbb egy combhajlító-sérülés miatt hagyott ki 120 napot, tavasszal pedig izomsérülésekkel és túlterheléses problémákkal küszködött, így minden sorozatot figyelembe véve összesen 64 perc jutott neki a Napoli csapatában. Ez nem elírás. Lukaku úgy érkezett meg a világbajnokságra, hogy az elmúlt egy évben egy órányi meccsterhelést kapott összesen.
A legrosszabbkor hiányzott a belgák legveszélyesebb játékosa
A belga csapaton rengeteget segíthetett volna Irán ellen, ha ott van a pályán Jérémy Doku. A Manchester City 24 éves játékosa a világ egyik legjobb szélsője, aki egy az egyben bárkit levesz a pályáról. Az ázsiai csapat elleni meccset azonban ki kellett hagynia. Hivatalosan betegség miatt nem lépett pályára, de valójában azért távozott a belga válogatott edzőtáborából, hogy ott lehessen feleségével, aki a napokban hozza világra első gyermeküket.
Komolyan azt akarjátok mondani, hogy ezek a játékosok mindent feláldoztak, hogy kijussanak a világbajnokságra, most meg elmegy valaki csak azért, hogy elvágja a köldökzsinórt”
– mondta France Pierron, a L'Équipe francia újságírónője.
„Szerencsés vagy, hogy világbajnokságon játszhatsz. Ez egy hihetetlen kiváltság, és több száz futballista bármit megtenne, hogy a helyedben legyen. Lehet, hogy ez a lehetőség soha többé nem adatik meg az életedben. És te mindezt eldobod csak azért, hogy jelen legyél a gyermeked születésénél? Ez egy olyan pillanat, amikor az apára igazából nincs is szükség. Inkább szimbolikus szerepe van. Fogod a kezét, és készítesz egy fotót. És aztán mi? Vannak, akik talán adósságba verték magukat, csak hogy kijussanak a világbajnokságra, talán mindent feláldoztak ezért, és te elmész, hogy elvágd a köldökzsinórt” – akadt ki a híres francia újságírónő, akit a kirohanása után határozatlan időre felfüggesztettek a L'Équipe-nél.
A belga kapitány elmondta a legnagyobb futballigazságot
Rudi Garcia, a belga válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, csapata az elképzelteknek megfelelően hajtotta végre a meccstervet az iráni válogatott ellen, amelytől azt várták, hogy mélyen visszaáll és kontratámadásokra épít.
Fölényben voltunk, tehát taktikailag és a meccsterv szempontjából úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. De pazarlóak voltunk és hiányzott a hatékonyság. Három góllal is nyerhettünk volna Irán ellen, de nem voltunk elég hatékonyak. Sok helyzetünk volt, de amikor nem szerzel gólt, nem nyersz meccset”
– fejtette meg a futball lényegét a 62 éves francia szakember.
Rudi Garcia elismerte, hogy belgák vb-rajtja elmaradt a várakozásoktól, de hangsúlyozta, hogy a továbbjutás továbbra is a kezükben van.
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