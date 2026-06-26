Arról már mi is beszámoltunk az Origón, hogy a holland válogatott könnyedén legyőzte Tunéziát, így csoportelsőként menetelt a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A foci-vb-n remeklő japánok döntetlent játszottak a svédekkel, ezzel mindkét csapat továbbjutott a legjobb 32 közé. Ennél azonban június 26-án reggel már sokkal többet is tudunk, lássuk a részleteket a világbajnokság csoportállásai kapcsán.

A világbajnokság csoportállásai kezdenek letisztulni

Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világbajnokság csoportállásai alapján ilyen küzdelmek lesznek a legjobb 32-ben

Június 29-én, hétfőn este (magyar idő szerint) 19.00-tól Brazília-Japán mérkőzés lesz a legjobb 16-ba jutásért, mellette aznap 22.30-tól Németország még egyelőre várja az ellenfelét. Aztán június 30-án, kedd hajnalban 3.00-tól Hollandia Marokkóval csap össze, míg Elefántcsontpart még szintén várja az ellenfelét kedden kora estére. Július 1-én Mexikó is egyelőre vár a riválisra a legjobb 16-ba kerüléséért, ellenben azt már tudjuk, hogy július 2-án az USA Bosznia-Hercegovinával néz farkasszemet, míg július 3-án Ausztrália és Svájc vár ellenfélre, akárcsak július 4-én Argentína.