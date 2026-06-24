A két négy pontos csapat meccsén, azaz a Svájc-Kanada összecsapáson a 11. percben kétszer is gólt szerezhetett volna a svájci csapat, ezekből talán Embolo helyzete volt a nagyobb. Ezután Kanadának is voltak lehetőségei, de nem akkorák, mint Svájcnak, és nagyjából az első 45 percet ennyivel össze is lehetett itt foglalni. Ezzel szemben a másik oldalon negyedóra sem kellett három gólhoz, és a bosnyákok 2-1-es előnnyel mehettek el a félidőre. Ekkor úgy állt a világbajnokság csoportállása a B jelű kvartettben, hogy Svájc-Kanada-Bosznia-Hercegovina 4-4-4 ponttal voltak így egymás után az első háromban.

A világbajnokság csoportállása a B jelű négyesben dinamikusan alakult

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Így zárult a világbajnokság csoportállása a B jelű négyesben

A második félidő első percében, lényegében az első svájci akció végén Vargas óriási gólt lőtt, ezzel megtörte a jeget és vezetéshez juttatta a csapatát. Bő 10 perccel később pedig egy gyors svájci támadás végén Embolo remekül szolgálta ki Manzambit, aki bevágta a labdát, ezzel már 2-0 volt Svájcnak. Itt azonban nem volt vége a meccsnek, a 76. percben Kanada visszajött a mérkőzésbe, konkrétan az egy perccel korábban csereként beállt David lőtt gólt, 2-1-re módosítva az állást, ami végül nem is változott, pedig a kanadaiak tényleg mindent megtettek ez ügyben.

A B csoport másik mérkőzésén végül 3-1 lett a bosnyákoknak az eredmény, így a vége az lett, hogy: Svájc első lett 7 ponttal, Kanada második 4 ponttal és Bosznia-Hercegovina a harmadik helyen zárt, szintén 4 megszerzett ponttal.