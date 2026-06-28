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Vasárnap este megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A társházigazda kanadai válogatott a legjobb 32 között egy 92. perces bombagóllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikai csapatot az inglewoodi SoFi Stadionban. Jesse Marsch együttese a Hollandia-Marokkó összecsapás győztesével játszik majd a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

A kanadai válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, azonban Jesse Marsch együttese az utolsó csoportmeccsét elveszítette Svájc ellen, ezzel pedig elbukta a csoportelsőséget, ami azért kellemetlen, mert a társházigazdának így el kellett jönnie Kanadából és az inglewoodi SoFi Stadionban kellett játszania a dél-afrikai csapattal. 

A kanadai válogatott az egyik legszórakoztatóbb játékot mutatta a világbajnokságon
A kanadai válogatott az egyik legszórakoztatóbb játékot mutatta a világbajnokságon 
Fotó: Fran Santiago/Getty Images via AFP

Papíron a kanadaiak voltak a meccs esélyesei, míg az dél-afrikaiaknak a világbajnokság nyitómérkőzése után már az is csoda, hogy idáig eljutottak. A „Bafana Bafanának” becézett együttes a világbajnokság első mérkőzésén borzalmas játékkal rukkolt elő Mexikó ellen, majd a Csehország elleni meccsen a hajrában tudott pontot menteni egy tizenegyessel, az utolsó, Dél-Korea elleni találkozóját viszont 1-0-ra megnyerte, ezzel csoportmásodikként jutott tovább, míg az ázsiai csapat kieséséből politikai botrány lett. 

A társházigazda megszenvedett a világbajnokság egyik leggyengébbnek tartott csapatával

A vasárnap esti összecsapáson két olyan csapat találkozott, amely világbajnokságok történetében még sosem játszott meccset az egyenes kieséses szakaszban. Talán ez nem véletlen, ugyanis mérkőzés nem hozott túlságosan magas színvonalú játékot. 

A találkozó első helyzetére egészen a 22. percig kellett várni. 

Ekkor Stephen Eustaquio bal oldali szabadrúgására Derek Cornelius robbant be teljesen üresen, de kanadai középső védő hat méterről a középen álló Ronwen Williams kezébe fejelt.

South Africa's midfielder #13 Sphephelo Sithole and Canada's midfielder #17 Tajon Buchanan fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between South Africa and Canada at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 28, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
A dél-afrikai csapat feladta a leckét a kanadai válogatottnak
Fotó:  Patrick T. Fallon/AFP

A hidratációs szünet után a kanadai válogatott próbálta játszani az intenzív letámadására épülő játékát, azonban a dél-afrikai csapat jól begyakorolt labdakihozatali sémákkal könnyedén ki tudta játszani a társházigazda magas presszingjét.

Az első félidő hajrájában aztán egy újabb pontrúgás kis híján megszerezte a vezetést a kanadai csapat. Egy bal oldali szöglet után a berobbanó Moise Bombito közeli fejesét egy dél-afrikai védő kirúgta a gólvonalról, a lecsorgóra Tajon Buchanan érkezett, aki közelről ismételhetett, de Ronwen Williams jól zárta a szöget és védeni tudta a közeli lövést. 

A 45. percben tizenegyest reklamált a társházigazda. 

Richie Laryea tört be a tizenhatoson belülre, lövésre lendítette a lábát, de ami beleakadt az elé belépő Khuliso Mudau lábába, de a portugál Joao Pinheiro játékvezető továbbot intett, a döntősét pedig a VAR-szobában sem bírálták felül. 

Laryea nem értette, hogy nem kapott tizenegyest Mudau belépője után
Laryea nem értette, hogy nem kapott tizenegyest Mudau belépője után
Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu via AFP

Az eset után Jesse Marsch, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya le akarta szedni a játékvezető fejét, de Moise Bombito, a kanadai csapat középhátvédje lefogta edzőjét és finoman arrébb tessékelte. 

Canada's defender #15 Moise Bombito gestures to US head coach Jesse Marsch at the halftime of the 2026 World Cup round of 32 football match between South Africa and Canada at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 28, 2026. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)
Jesse Marsch kikelt magából a játékvezető ítélete után 
Fotó: Etienne Laurent/AFP

A fordulás után sem változott nagyon a játék képe. A dél-afrikaiak a saját térfelükön járatták a labdát, de előre nem nagyon jutottak. A kanadaiak is elengedték a magas letámadást, így kialakult egy állóháború, amit a Los Angeles-i közönség egy óra után hangos pfujolással díjazott. 

A második félidő első helyzete a kanadaiak előtt adódott. 

Kinyíltak a dél-afrikaiak, így hazaiaknak volt területek, felfutó Tanitoluwa Oluwaseyi kapott egy remek kiugratást, egyedül törhetett kapura, de a ziccerét a kimozduló Williams óriási bravúrral védeni tudta. 

Canada's forward #12 Tani Oluwaseyi kicks the ball and misses a chance past South Africa's goalkeeper #01 Ronwen Williams and defender #21 Ime Okon during the 2026 World Cup round of 32 football match between South Africa and Canada at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 28, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
A dél-afrikaiak sokat köszönhettek Ronwen Williamsnek
Fotó: Frederic J. Brown/AFP

A hidratációs szünet után a dél-afrikaiak továbbra is hátul passzolgattak, de kanadaik egyáltalán nem támadták le őket, így a mérkőzés továbbra is rendkívül unalmasan alakult. 

Az utolsó bő húsz percre Jesse Marsch lapot kért 19-re, és pályára küldte a belga Royale Union Saint-Gilloise támadóját, a 195 centis Promise Davidet, valamint a világbajnokság során először lépett pályára Alphonso Davies, a Bayern München villámgyors szélsője. 

A cserékkel ugyan aktívabb lett a kanadai válogatott, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a hajrában, ezért sokáig úgy tűnt, hogy a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első meccsén jöhet is az első hosszabbítás. 

Azonban a 92. percben volt egy csavar a mérkőzésben. 

Egy jobb oldali beadás után rossz helyre fejelték ki a labdát a dél-afrikaiak, az érkező Stephen Eustaquio begyűjtötte a labdát, és 17 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába (0-1). 

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Jesse Marsch, Head Coach of Canada, celebrates after his side's first goal scored by Stephen Eustaquio #7 of Canada (obscured) during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kanadai válogatott az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet
Fotó: Fran Santiago/Getty Images via AFP

A kanadai válogatott ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Hollandia-Marokkó összecsapás győztesével játszik majd. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Dél-Afrika-Kanada 0-1 (0-0)
gólszerző: Eustaquio (90+2.)

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