A kanadai válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, azonban Jesse Marsch együttese az utolsó csoportmeccsét elveszítette Svájc ellen, ezzel pedig elbukta a csoportelsőséget, ami azért kellemetlen, mert a társházigazdának így el kellett jönnie Kanadából és az inglewoodi SoFi Stadionban kellett játszania a dél-afrikai csapattal.
Papíron a kanadaiak voltak a meccs esélyesei, míg az dél-afrikaiaknak a világbajnokság nyitómérkőzése után már az is csoda, hogy idáig eljutottak. A „Bafana Bafanának” becézett együttes a világbajnokság első mérkőzésén borzalmas játékkal rukkolt elő Mexikó ellen, majd a Csehország elleni meccsen a hajrában tudott pontot menteni egy tizenegyessel, az utolsó, Dél-Korea elleni találkozóját viszont 1-0-ra megnyerte, ezzel csoportmásodikként jutott tovább, míg az ázsiai csapat kieséséből politikai botrány lett.
A társházigazda megszenvedett a világbajnokság egyik leggyengébbnek tartott csapatával
A vasárnap esti összecsapáson két olyan csapat találkozott, amely világbajnokságok történetében még sosem játszott meccset az egyenes kieséses szakaszban. Talán ez nem véletlen, ugyanis mérkőzés nem hozott túlságosan magas színvonalú játékot.
A találkozó első helyzetére egészen a 22. percig kellett várni.
Ekkor Stephen Eustaquio bal oldali szabadrúgására Derek Cornelius robbant be teljesen üresen, de kanadai középső védő hat méterről a középen álló Ronwen Williams kezébe fejelt.
A hidratációs szünet után a kanadai válogatott próbálta játszani az intenzív letámadására épülő játékát, azonban a dél-afrikai csapat jól begyakorolt labdakihozatali sémákkal könnyedén ki tudta játszani a társházigazda magas presszingjét.
Az első félidő hajrájában aztán egy újabb pontrúgás kis híján megszerezte a vezetést a kanadai csapat. Egy bal oldali szöglet után a berobbanó Moise Bombito közeli fejesét egy dél-afrikai védő kirúgta a gólvonalról, a lecsorgóra Tajon Buchanan érkezett, aki közelről ismételhetett, de Ronwen Williams jól zárta a szöget és védeni tudta a közeli lövést.
A 45. percben tizenegyest reklamált a társházigazda.
Richie Laryea tört be a tizenhatoson belülre, lövésre lendítette a lábát, de ami beleakadt az elé belépő Khuliso Mudau lábába, de a portugál Joao Pinheiro játékvezető továbbot intett, a döntősét pedig a VAR-szobában sem bírálták felül.
Az eset után Jesse Marsch, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya le akarta szedni a játékvezető fejét, de Moise Bombito, a kanadai csapat középhátvédje lefogta edzőjét és finoman arrébb tessékelte.
A fordulás után sem változott nagyon a játék képe. A dél-afrikaiak a saját térfelükön járatták a labdát, de előre nem nagyon jutottak. A kanadaiak is elengedték a magas letámadást, így kialakult egy állóháború, amit a Los Angeles-i közönség egy óra után hangos pfujolással díjazott.
A második félidő első helyzete a kanadaiak előtt adódott.
Kinyíltak a dél-afrikaiak, így hazaiaknak volt területek, felfutó Tanitoluwa Oluwaseyi kapott egy remek kiugratást, egyedül törhetett kapura, de a ziccerét a kimozduló Williams óriási bravúrral védeni tudta.
A hidratációs szünet után a dél-afrikaiak továbbra is hátul passzolgattak, de kanadaik egyáltalán nem támadták le őket, így a mérkőzés továbbra is rendkívül unalmasan alakult.
Az utolsó bő húsz percre Jesse Marsch lapot kért 19-re, és pályára küldte a belga Royale Union Saint-Gilloise támadóját, a 195 centis Promise Davidet, valamint a világbajnokság során először lépett pályára Alphonso Davies, a Bayern München villámgyors szélsője.
A cserékkel ugyan aktívabb lett a kanadai válogatott, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a hajrában, ezért sokáig úgy tűnt, hogy a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első meccsén jöhet is az első hosszabbítás.
Azonban a 92. percben volt egy csavar a mérkőzésben.
Egy jobb oldali beadás után rossz helyre fejelték ki a labdát a dél-afrikaiak, az érkező Stephen Eustaquio begyűjtötte a labdát, és 17 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába (0-1).
A kanadai válogatott ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Hollandia-Marokkó összecsapás győztesével játszik majd.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Dél-Afrika-Kanada 0-1 (0-0)
gólszerző: Eustaquio (90+2.)
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