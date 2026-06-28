A kanadai válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, azonban Jesse Marsch együttese az utolsó csoportmeccsét elveszítette Svájc ellen, ezzel pedig elbukta a csoportelsőséget, ami azért kellemetlen, mert a társházigazdának így el kellett jönnie Kanadából és az inglewoodi SoFi Stadionban kellett játszania a dél-afrikai csapattal.

A kanadai válogatott az egyik legszórakoztatóbb játékot mutatta a világbajnokságon

Fotó: Fran Santiago/Getty Images via AFP

Papíron a kanadaiak voltak a meccs esélyesei, míg az dél-afrikaiaknak a világbajnokság nyitómérkőzése után már az is csoda, hogy idáig eljutottak. A „Bafana Bafanának” becézett együttes a világbajnokság első mérkőzésén borzalmas játékkal rukkolt elő Mexikó ellen, majd a Csehország elleni meccsen a hajrában tudott pontot menteni egy tizenegyessel, az utolsó, Dél-Korea elleni találkozóját viszont 1-0-ra megnyerte, ezzel csoportmásodikként jutott tovább, míg az ázsiai csapat kieséséből politikai botrány lett.

A társházigazda megszenvedett a világbajnokság egyik leggyengébbnek tartott csapatával

A vasárnap esti összecsapáson két olyan csapat találkozott, amely világbajnokságok történetében még sosem játszott meccset az egyenes kieséses szakaszban. Talán ez nem véletlen, ugyanis mérkőzés nem hozott túlságosan magas színvonalú játékot.

A találkozó első helyzetére egészen a 22. percig kellett várni.

Ekkor Stephen Eustaquio bal oldali szabadrúgására Derek Cornelius robbant be teljesen üresen, de kanadai középső védő hat méterről a középen álló Ronwen Williams kezébe fejelt.

A dél-afrikai csapat feladta a leckét a kanadai válogatottnak

Fotó: Patrick T. Fallon/AFP

A hidratációs szünet után a kanadai válogatott próbálta játszani az intenzív letámadására épülő játékát, azonban a dél-afrikai csapat jól begyakorolt labdakihozatali sémákkal könnyedén ki tudta játszani a társházigazda magas presszingjét.

Az első félidő hajrájában aztán egy újabb pontrúgás kis híján megszerezte a vezetést a kanadai csapat. Egy bal oldali szöglet után a berobbanó Moise Bombito közeli fejesét egy dél-afrikai védő kirúgta a gólvonalról, a lecsorgóra Tajon Buchanan érkezett, aki közelről ismételhetett, de Ronwen Williams jól zárta a szöget és védeni tudta a közeli lövést.

A 45. percben tizenegyest reklamált a társházigazda.

Richie Laryea tört be a tizenhatoson belülre, lövésre lendítette a lábát, de ami beleakadt az elé belépő Khuliso Mudau lábába, de a portugál Joao Pinheiro játékvezető továbbot intett, a döntősét pedig a VAR-szobában sem bírálták felül.