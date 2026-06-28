A dél-koreai együttes három mérkőzésen mindössze három pontot szerzett a világbajnokságon: legyőzte Csehországot, ugyanakkor vereséget szenvedett a társházigazda Mexikótól majd Dél-Afrikától is. Bár a válogatott a csoport második legmagasabban rangsorolt csapata volt, nem tudott a legjobb nyolc harmadik helyezett közé kerülni, így idő előtt búcsúzott a világbajnokságtól.

Az elnök elnézést kért a szurkolóktól a gyalázatos világbajnoki szereplés miatt

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I Dzsemjong hangsúlyozta, hogy a nemzeti csapat szereplésére jelentős közpénzeket fordítanak, ezért a közvélemény joggal vár el eredményeket és átlátható működést.

Nem csupán meglepett ez a váratlan eredmény – teljesen értetlenül állok előtte. Tekintettel arra, hogy már a világbajnoki részvétel is jelentős adófizetői forrásokat és állami támogatást igényel, arra kérem a Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztériumot, hogy alaposan vizsgálja ki az eset pontos körülményeit, elemezze annak okait, és dolgozzon ki átfogó intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére, valamint a rendszer javítására. Gyorsan végrehajtjuk a sportirányítás reformját annak érdekében, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő”

– idézi a The Athletic az elnök közösségi oldalán megjelent posztot.

Politikai botrány lett a dél-koreai válogatott világbajnoki szerepléséből

Nyilatkozatában I Dzsemjong burkoltan bírálta a Koreai Labdarúgó-szövetséget (KFA) is, utalva arra, hogy a szövetségi kapitány kiválasztásakor nem feltétlenül a szakmai alkalmasság volt az elsődleges szempont. Szerinte a jelenlegi rendszerben nehéz számon kérni a kinevezésekért felelős döntéshozókat, és nem mindig válik el egyértelműen a közérdek a magánérdekektől.

Hong Mjongbo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya is távozhat posztjáról

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A válogatottat irányító Hong Mjongbo – Ázsia egyik legismertebb korábbi labdarúgója – 2024-ben tért vissza a szövetségi kapitányi posztra. Kinevezése már akkor is vitákat váltott ki: a sportminisztérium szerint a KFA nem követte maradéktalanul saját eljárási szabályait, amit a szövetség később visszautasított. Hong ugyan veretlenül vezette ki a csapatot a 2026-os világbajnokságra, a tornán azonban nem sikerült túljutnia a csoportkörön.