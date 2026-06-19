Az Egyesült Államok válogatottja parádésan kezdte a világbajnokságot. Mauricio Pochettino együttese a nyitófordulóban 4-1-re kiütötte Paraguay-t, ezzel óriási lépést téve a továbbjutás felé.

Folarin Balogun, az amerikaiak csatára két góllal indította a világbajnokságot

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Az amerikaiak győzelem benne volt a pakliban, arra viszont kevesen számítottak, hogy a D csoport első fordulójában az ausztrálok 2-0-ra legyőzik az előzetesen favoritnak tartott törököket.

Az amerikaiak tovább szárnyalnak a világbajnokságon

A péntek esti meccsen így két remekül rajtoló csapat találkozott a Seattle-i Lumen Fielden, azonban az amerikai válogatottnak nélkülöznie kellett legjobb játékosát, az AC Milanban futballozó Christian Pulisicet vádlisérülés miatt, a helyére Ricardo Pepi, a holland PSV Eindhoven támadója került be a csapatba. . Tony Popovic, az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya is megkeverte a kártyákat. Kispadra ültette a Törökország elleni győztes mérkőzésen két gólt szerző játékosát, Nestory Irankundát és Connor Metcalfe-ot; helyükre Mathew Leckie és Nishan Velupillay került az ausztrál kezdőcsapatba.

Paris Hilton is a helyszínen szurkolt az amerikai válogatottnak

Fotó: Emilee Chinn/Getty Images North America via AFP

A mérkőzés elején az amerikaiak hatalmas nyomást helyeztek az ausztrálokra, a kilencedik percben meg is szerezhette volna a vezetést egy szép támadásból, melynek végén a gólhelyzetbe kerülő Sergino Dest jobb felsőbe tartó lövését egy ausztrál védő kifejelt a kapu torkából.

Sokáig azonban nem kellett bánkódniuk a házigazdáknak, ugyanis a 11. perc elején megszerezték a vezetést egy öngóllal. Az első mérkőzésen duplázó Folarin Balogun húzott el a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre majd középre tette a labdát az érkező Pepi irányába, azonban a visszasprintelő Cameron Burgess olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy védhetetlen gólt lőtt a saját kapujába (1-0).

Érdekesség, hogy az amerikaiak a Paraguay elleni első mérkőzésen is egy öngóllal szereztek vezetést, amit szintén Balogun készített elő.

Folarin Balogun kulcsszerepet játszott az amerikai válogatott első góljában

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A vezetés megszerzése után az amerikaiak nem lassítottak, fokozták a nyomást és állandó veszélyt teremtettek az ausztrálok kapuja előtt.

A 43. percben aztán növelték is az előnyüket a házigazdák.

Egy szabadrúgás-figurát lövéssel fejeztek be az amerikaiak, a blokkon felpattanó labdára Alex Freeman robbant be, aki Patrick Beach kapust megelőzve két méterről gólt fejelt (2-0).