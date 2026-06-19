Az Egyesült Államok válogatottja parádésan kezdte a világbajnokságot. Mauricio Pochettino együttese a nyitófordulóban 4-1-re kiütötte Paraguay-t, ezzel óriási lépést téve a továbbjutás felé.
Az amerikaiak győzelem benne volt a pakliban, arra viszont kevesen számítottak, hogy a D csoport első fordulójában az ausztrálok 2-0-ra legyőzik az előzetesen favoritnak tartott törököket.
Az amerikaiak tovább szárnyalnak a világbajnokságon
A péntek esti meccsen így két remekül rajtoló csapat találkozott a Seattle-i Lumen Fielden, azonban az amerikai válogatottnak nélkülöznie kellett legjobb játékosát, az AC Milanban futballozó Christian Pulisicet vádlisérülés miatt, a helyére Ricardo Pepi, a holland PSV Eindhoven támadója került be a csapatba. . Tony Popovic, az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya is megkeverte a kártyákat. Kispadra ültette a Törökország elleni győztes mérkőzésen két gólt szerző játékosát, Nestory Irankundát és Connor Metcalfe-ot; helyükre Mathew Leckie és Nishan Velupillay került az ausztrál kezdőcsapatba.
A mérkőzés elején az amerikaiak hatalmas nyomást helyeztek az ausztrálokra, a kilencedik percben meg is szerezhette volna a vezetést egy szép támadásból, melynek végén a gólhelyzetbe kerülő Sergino Dest jobb felsőbe tartó lövését egy ausztrál védő kifejelt a kapu torkából.
Sokáig azonban nem kellett bánkódniuk a házigazdáknak, ugyanis a 11. perc elején megszerezték a vezetést egy öngóllal. Az első mérkőzésen duplázó Folarin Balogun húzott el a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre majd középre tette a labdát az érkező Pepi irányába, azonban a visszasprintelő Cameron Burgess olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy védhetetlen gólt lőtt a saját kapujába (1-0).
- Érdekesség, hogy az amerikaiak a Paraguay elleni első mérkőzésen is egy öngóllal szereztek vezetést, amit szintén Balogun készített elő.
A vezetés megszerzése után az amerikaiak nem lassítottak, fokozták a nyomást és állandó veszélyt teremtettek az ausztrálok kapuja előtt.
A 43. percben aztán növelték is az előnyüket a házigazdák.
Egy szabadrúgás-figurát lövéssel fejeztek be az amerikaiak, a blokkon felpattanó labdára Alex Freeman robbant be, aki Patrick Beach kapust megelőzve két méterről gólt fejelt (2-0).
- A 21 éves védő gólját elsőre érvénytelenítette a játékvezető les miatt, azonban a VAR-szobában vizsgálták az esetet és kiderült, hogy Freeman nem volt lesen, így a német Felix Zwayer bejelentette, hogy érvényes az amerikaiak gólja.
A második gól után az amerikaiak még mentek előre, hogy lezárják a meccset. Erre meg is volt a lehetőségük az első félidő hosszabbításában, de Sergino Dest jobb alsóba tartó lövését Patrick Beach vetődve védeni tudta, így a házigazdák kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.
A második félidőt is remekül kezdték az amerikaiak, akik az 52. percben majdnem lezárták a meccset. Egy remek kiugratással Balogun lépett ki ziccerben, egyedül törhetett kapura, azonban a visszasprintelő Alessandro Circati az utolsó pillanatban szerelni tudta az amerikai támadót.
A 62. percben aztán megrázták magukat az ausztrálok, és nem kaptak meg egy jogos tizenegyest.
Egy gyors kontratámadás végén Irankunda húzott el a jobb szélen, visszatette a labdát a mélységből érkező Metcalfnak, azonban az ausztrál középpályás nem fért a labdához, mert Tyler Adams elkaszálta. A játékvezető sípja azonban néma maradt és a VAR-szobában sem jelezték, hogy vissza kellene nézni az esetet.
A folytatásban az amerikaiak visszaestek, az ausztrálok pedig egyre nagyobb nyomást helyeztek a védelmükre, de igazán nagy ziccerig nem tudtak eljutni.
A 83. percben ismét büntetőt reklamáltak az ausztrálok.
Irankunda próbált befordulni a kapu felé, de Chris Richards szorításában a földre került, de Felix Zwayer játékvezető sípja ezúttal is néma maradt.
A találkozó hajrájában a nagy helyzetek elmaradtak, helyette inkább egymás rugdosásában élték ki magukat a játékosok. Volt néhány komolyan belépő és egy-két tömegjelent, de szerencsére komolyabb incidens nem történt.
Az Egyesült Államok válogatottja ezzel továbbra is százszázalékos a D csoportban, és már biztosan ott lesz az egyenes kieséses szakaszban. Az egy győzelemmel és egy döntetlennel álló ausztrál csapatnak pedig továbbra is jó esélye van a továbbjutásra, különösen ha az utolsó fordulóban pontot szerez Paraguay ellen.
A mérkőzés hosszabbítása eredetileg hat perces lett volna, azonban kicsivel elhúzódott, ugyanis Zwayer játékvezető görcsöt kapott a 92. percben, így rövid ideig ápolni kellett. A német sípmester végül gond nélkül lehozta az utolsó perceket, a hármas sípszója pedig az amerikai csapat továbbjutását jelentette.
Világbajnokság, D csoport, 2. forduló:
Egyesült Államok-Ausztrália 2-0 (2-0)
gólszerzők: Burgess (11.-öngól), Freeman (41.)