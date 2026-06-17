Guillermo Ochoa, a társházigazda mexikói válogatott 40 éves kapusa a közösségi oldalán jelentette be, hogy a világbajnokság után befejezi pályafutását.

Guillermo Ochoa a világbajnokság után befejezi pályafutását

Fotó: Luiza Moraes/Getty Images North America via AFP

A legendás kapus a videóüzenetében hangsúlyozta, hogy mindig is a mexikói válogatott volt a legfontosabb a pályafutásában, enélkül pedig nem tudja elképzelni, hogy folytassa a karrierjét.

Így, hogy a válogatottban való szerepvállalásom véget ér, nem látok sok értelmet a labdarúgásban. Nem látom az értelmét annak, hogy játsszak. Minden pillanatát élveztem, mindent kiadtam magamból. Békében, emelt fővel hagyhatom abba, büszke vagyok arra, amiket megtapasztaltam”

– mondta könnyek között Ochoa, akinek az idei a hatodik világbajnoksága.

Lesz-e lehetősége védenie a világbajnokságon Ochoának?

A ciprusi AEL Limasszol kapusa eddig 152 alkalommal szerepelt a mexikói válogatottban, amellyel a 2006-os világbajnokság óta mindegyik tornán ott volt.

A mexikóiak a Dél-afrikai Köztársaság 2-0-s legyőzésével rajtoltak a tornán, az észak-amerikai csapat kapuját Raúl Rangel, a mexikói Chivas kapusa védte. Ochoa az idei világbajnokságon csak cserekapus a mexikói válogatottban, de a csapat szurkolói abban bíznak, hogy esetleg Koreai Köztársaság elleni győzelem után a 40 éves kapus lehetőséget kaphatna a Csehország elleni utolsó csoportmeccsen.