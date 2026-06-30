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Újabb rangadót rendeztek a labdarúgó-világbajnokságon a nyolcaddöntőbe jutásért. A norvég válogatott 2-1-re legyőzte az elefántcsontparti csapatot az arlingtoni AT&T Stadionban, így a skandináv együttes a négyszeres vb-győztes Brazíliával találkozik a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A találkozó hőse a norvégok legnagyobb sztárja, Erling Haaland volt, aki a 86. percben döntötte el a mérkőzést.

Az elefántcsontparti válogatott két győzelmet szerzett az E csoportban, ezzel második helyen kvalifikálta magát a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Az afrikai csapat remek meccseket játszott, amiben nagy szerepe van a 19 éves Yan Diomandénak, aki olyan káprázatos teljesítményt nyújt, hogy az RB Leipzig egyelőre 100 millió euróért sem hajlandó megválni tőle. 

Erling Haaland a világbajnokság utolsó meccsén pihentetve volt
Erling Haaland a világbajnokság utolsó meccsén pihentetve volt
Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A norvég válogatott két magabiztos győzelemmel kezdett az I csoportban, az utolsó csoportmeccsét azonban szó szerint elengedte a francia válogatott ellen. Ståle Solbakken szövetségi kapitány nyolc kulcsjátékosát is pihentette azon a meccsen, többek között Erling Haaland és a csapatkapitány Martin Ødegaard is kiülte a találkozót, melyet végül 4-1-re megnyertek a franciák. 

Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon

A norvég tudatosan küldték magukat erre az ágra, azonban a meccs előtt rengeteg kritikát kaptak, ugyanis a múltban már rengetegszer előfordult, hogy egy csapat így taktikázott, majd az első adandó alkalommal kiesett. 

A kedd esti találkozó elején többet volt a labda a norvégoknál, az elefántcsontpartiak pedig mélyen védekeztek, arra várva, hogy lesz előttük terület, és majd elfuthatnak néhány kontrából. Negyedórát követően az elefántcsontpartiak kezdtek kezdeményezni, és a norvégok húzódtak vissza. 

ARLINGTON, USA - JUNE 30: Erling Haaland of Norway in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium in Arlington, United States on June 30, 2026. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Erling Haalandnak csak egy villanása volt az első félidőben
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A találkozó első helyzetére egészen a 21. percben kellett várni, ekkor az afrikai csapat balhátvédje, Ghislain Konan tört előre, a tizenhatoson belül megcsinált egy befele cselt, majd a rövidre visszalőtt labdája az oldalhálóban kötött ki. 

Ezt követően jött a hidratációs szünet, utána pedig az elefántcsontpartiak majdnem megszerezték a vezetést. 

Egy szép támadás végén Ange-Yoan Bonny nyeste át a labdát a hosszún érkező Nicolas Pépének, a Villarreal támadója négy méterről lőhetett kapásból, de nem talált kaput. 

A 39. percben aztán a semmiből szereztek vezetés a norvégok. 

Martin Ødegaard tette ki a labdát Antonio Nusának a bal oldalra, az RB Leipzig 21 éves támadója betört a tizenhatoson belülre, majd egy befele cselt követően gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (0-1). 

  • Nusa 21 évesen 2 hónaposan és 13 naposan a norvég válogatott történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
  • Ødegaard mindössze a harmadik játékos a feljegyzések kezdete (1966) óta, aki pályafutása első három világbajnoki-mérkőzésén egyaránt gólpasszt adott. Korábban ez csak a szovjet Igor Belanovnak (1986) és a német Michael Ballacknak (2002) sikerült.
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Antonio Nusa #20 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A 21 éves Antonio Nusa a világbajnokság egyik legszebb gólját lőtte
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

Két perccel később növelhette volna előnyét a skandináv csapat. Egy felívelt labdát a 195 centis Alexander Sørloth fejelt le az ötösön belül, az érkező Erling Haaland közelről kapura piszkálta a labdát, de Yahia Fofana lábbal hatalmasat védett. 

A második félidőt a hátrányban lévő elefántcsontparti válogatott kezdte aktívabban, a norvég csapat pedig játszhatta kedvenc játékát, átmenetekből futballozhatott. 

Az 55. percben az afrikai csapat veszélyeztetett. 

Egy levágódó labdára Nicolas Pépé érkezett, hat méterről lőtt, de Orjan Nyland hatalmasat védett lábbal. 

ARLINGTON, USA - JUNE 30: Erling Haaland of Norway reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium in Arlington, United States on June 30, 2026. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Erling Haaland rengeteget dolgozott a mérkőzésen
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A folytatásban is az elefántcsontparti válogatott nyomott, a norvég csapat pedig 4-5-1-es mélyblokkban védekezett. A 66. percben aztán a skandináv csapat megint majdnem a semmiből szerzett gólt. Ødegaard jobb oldali szögeltére Torbjørn Heggem robbant be, de a közeli lövését Amad Diallo kirúgta a gólvonalról

Nyolc perccel később hőssé vált a Manchester United szélsője, mert azok után, hogy megmentette csapatát a góltól, fantasztikus találattal egyenlített. 

A 74. percben Diallo egy gyönyörű kombináció után megkapta a labdát a tizenhatoson belül, három védő között becselezte magát az ötösre, majd a kapu jobb oldalába lőtt (1-1). 

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Amad Diallo #15 of Cote d'Ivoire celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Amad Diallo szenzációs góljával egyenlítette az afrikai csapat
Fotó: Molly Darlington/Getty Images via AFP

Az egyenlítés után úgy tűnt, az afrikai csapat akár a győzelmet is behúzhatja, azonban a 86. percben megint a semmiből villantak a norvégok és eldöntötték a meccset. A csereként beállt Oscar Bobb tálalt egy elképesztő labdát Patrick Berg elé, a Bodø/Glimt játékosa azonnal középre talált, az érkező Erling Haalandnak pedig csak az üres kapuba kellett belsőznie (1-2). 

  • Haaland a legutóbbi 13 tétmérkőzésén egyaránt gólt lőtt a norvég válogatottban, nem mellesleg 25 gólt termelt ezeken a meccseken. 
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haalandnak elég volt egyetlen villanás a második félidőben
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

Az utolsó szűk tíz percben az elefántcsontpartiak mindent egy lapra feltéve támadtak, a norvégok védekezése azonban jól működött, folyamatosan fejelték ki a beadásokat. 

A 96. percben még egyenlíthetett volna Elefántcsontpart, azonban Amad Diallo 25 méteres szabadrúgását Nyland egy hatalmas bravúrral kitornázta a jobb felső sarokból, így a norvég válogatott megtartotta előnyét és bejutott a legjobb 16 közé. 

A nyolcaddöntőben a norvég csapat a négyszeres világbajnok brazil válogatottal találkozik majd. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Elefántcsontpart-Norvégia 1-2 (0-1)
gólszerzők: Diallo (74.), ill. Nusa (41.), Haaland (86.)

 

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