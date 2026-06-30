Az elefántcsontparti válogatott két győzelmet szerzett az E csoportban, ezzel második helyen kvalifikálta magát a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Az afrikai csapat remek meccseket játszott, amiben nagy szerepe van a 19 éves Yan Diomandénak, aki olyan káprázatos teljesítményt nyújt, hogy az RB Leipzig egyelőre 100 millió euróért sem hajlandó megválni tőle.
A norvég válogatott két magabiztos győzelemmel kezdett az I csoportban, az utolsó csoportmeccsét azonban szó szerint elengedte a francia válogatott ellen. Ståle Solbakken szövetségi kapitány nyolc kulcsjátékosát is pihentette azon a meccsen, többek között Erling Haaland és a csapatkapitány Martin Ødegaard is kiülte a találkozót, melyet végül 4-1-re megnyertek a franciák.
Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon
A norvég tudatosan küldték magukat erre az ágra, azonban a meccs előtt rengeteg kritikát kaptak, ugyanis a múltban már rengetegszer előfordult, hogy egy csapat így taktikázott, majd az első adandó alkalommal kiesett.
A kedd esti találkozó elején többet volt a labda a norvégoknál, az elefántcsontpartiak pedig mélyen védekeztek, arra várva, hogy lesz előttük terület, és majd elfuthatnak néhány kontrából. Negyedórát követően az elefántcsontpartiak kezdtek kezdeményezni, és a norvégok húzódtak vissza.
A találkozó első helyzetére egészen a 21. percben kellett várni, ekkor az afrikai csapat balhátvédje, Ghislain Konan tört előre, a tizenhatoson belül megcsinált egy befele cselt, majd a rövidre visszalőtt labdája az oldalhálóban kötött ki.
Ezt követően jött a hidratációs szünet, utána pedig az elefántcsontpartiak majdnem megszerezték a vezetést.
Egy szép támadás végén Ange-Yoan Bonny nyeste át a labdát a hosszún érkező Nicolas Pépének, a Villarreal támadója négy méterről lőhetett kapásból, de nem talált kaput.
A 39. percben aztán a semmiből szereztek vezetés a norvégok.
Martin Ødegaard tette ki a labdát Antonio Nusának a bal oldalra, az RB Leipzig 21 éves támadója betört a tizenhatoson belülre, majd egy befele cselt követően gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (0-1).
- Nusa 21 évesen 2 hónaposan és 13 naposan a norvég válogatott történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
- Ødegaard mindössze a harmadik játékos a feljegyzések kezdete (1966) óta, aki pályafutása első három világbajnoki-mérkőzésén egyaránt gólpasszt adott. Korábban ez csak a szovjet Igor Belanovnak (1986) és a német Michael Ballacknak (2002) sikerült.
Két perccel később növelhette volna előnyét a skandináv csapat. Egy felívelt labdát a 195 centis Alexander Sørloth fejelt le az ötösön belül, az érkező Erling Haaland közelről kapura piszkálta a labdát, de Yahia Fofana lábbal hatalmasat védett.
A második félidőt a hátrányban lévő elefántcsontparti válogatott kezdte aktívabban, a norvég csapat pedig játszhatta kedvenc játékát, átmenetekből futballozhatott.
Az 55. percben az afrikai csapat veszélyeztetett.
Egy levágódó labdára Nicolas Pépé érkezett, hat méterről lőtt, de Orjan Nyland hatalmasat védett lábbal.
A folytatásban is az elefántcsontparti válogatott nyomott, a norvég csapat pedig 4-5-1-es mélyblokkban védekezett. A 66. percben aztán a skandináv csapat megint majdnem a semmiből szerzett gólt. Ødegaard jobb oldali szögeltére Torbjørn Heggem robbant be, de a közeli lövését Amad Diallo kirúgta a gólvonalról.
Nyolc perccel később hőssé vált a Manchester United szélsője, mert azok után, hogy megmentette csapatát a góltól, fantasztikus találattal egyenlített.
A 74. percben Diallo egy gyönyörű kombináció után megkapta a labdát a tizenhatoson belül, három védő között becselezte magát az ötösre, majd a kapu jobb oldalába lőtt (1-1).
Az egyenlítés után úgy tűnt, az afrikai csapat akár a győzelmet is behúzhatja, azonban a 86. percben megint a semmiből villantak a norvégok és eldöntötték a meccset. A csereként beállt Oscar Bobb tálalt egy elképesztő labdát Patrick Berg elé, a Bodø/Glimt játékosa azonnal középre talált, az érkező Erling Haalandnak pedig csak az üres kapuba kellett belsőznie (1-2).
- Haaland a legutóbbi 13 tétmérkőzésén egyaránt gólt lőtt a norvég válogatottban, nem mellesleg 25 gólt termelt ezeken a meccseken.
Az utolsó szűk tíz percben az elefántcsontpartiak mindent egy lapra feltéve támadtak, a norvégok védekezése azonban jól működött, folyamatosan fejelték ki a beadásokat.
A 96. percben még egyenlíthetett volna Elefántcsontpart, azonban Amad Diallo 25 méteres szabadrúgását Nyland egy hatalmas bravúrral kitornázta a jobb felső sarokból, így a norvég válogatott megtartotta előnyét és bejutott a legjobb 16 közé.
A nyolcaddöntőben a norvég csapat a négyszeres világbajnok brazil válogatottal találkozik majd.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Elefántcsontpart-Norvégia 1-2 (0-1)
gólszerzők: Diallo (74.), ill. Nusa (41.), Haaland (86.)