Az elefántcsontparti válogatott két győzelmet szerzett az E csoportban, ezzel második helyen kvalifikálta magát a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Az afrikai csapat remek meccseket játszott, amiben nagy szerepe van a 19 éves Yan Diomandénak, aki olyan káprázatos teljesítményt nyújt, hogy az RB Leipzig egyelőre 100 millió euróért sem hajlandó megválni tőle.

Erling Haaland a világbajnokság utolsó meccsén pihentetve volt

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A norvég válogatott két magabiztos győzelemmel kezdett az I csoportban, az utolsó csoportmeccsét azonban szó szerint elengedte a francia válogatott ellen. Ståle Solbakken szövetségi kapitány nyolc kulcsjátékosát is pihentette azon a meccsen, többek között Erling Haaland és a csapatkapitány Martin Ødegaard is kiülte a találkozót, melyet végül 4-1-re megnyertek a franciák.

Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon

A norvég tudatosan küldték magukat erre az ágra, azonban a meccs előtt rengeteg kritikát kaptak, ugyanis a múltban már rengetegszer előfordult, hogy egy csapat így taktikázott, majd az első adandó alkalommal kiesett.

A kedd esti találkozó elején többet volt a labda a norvégoknál, az elefántcsontpartiak pedig mélyen védekeztek, arra várva, hogy lesz előttük terület, és majd elfuthatnak néhány kontrából. Negyedórát követően az elefántcsontpartiak kezdtek kezdeményezni, és a norvégok húzódtak vissza.

Erling Haalandnak csak egy villanása volt az első félidőben

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A találkozó első helyzetére egészen a 21. percben kellett várni, ekkor az afrikai csapat balhátvédje, Ghislain Konan tört előre, a tizenhatoson belül megcsinált egy befele cselt, majd a rövidre visszalőtt labdája az oldalhálóban kötött ki.

Ezt követően jött a hidratációs szünet, utána pedig az elefántcsontpartiak majdnem megszerezték a vezetést.

Egy szép támadás végén Ange-Yoan Bonny nyeste át a labdát a hosszún érkező Nicolas Pépének, a Villarreal támadója négy méterről lőhetett kapásból, de nem talált kaput.

A 39. percben aztán a semmiből szereztek vezetés a norvégok.

Martin Ødegaard tette ki a labdát Antonio Nusának a bal oldalra, az RB Leipzig 21 éves támadója betört a tizenhatoson belülre, majd egy befele cselt követően gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (0-1).