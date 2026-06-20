A hollandok az első fordulóban a világbajnokság egyik legjobb meccsén 2-2-es döntetlent játszottak a japánokkal. Ronald Koeman csapata kétszeres is vezetett a mérkőzésen, azonban a japán válogatott a hajrában egyenlíteni tudott, és még a fordításra is megvolt az esélye.

A hollandok a japánok ellen egy megnyert meccset szórakoztak el a világbajnokságon

Fotó: Leo Barrilari/Odyssey Images via AFP

A Graham Potter vezette svédek szenzációsan kezdték a vb-t. A skandináv csapat 5-1-re nyert Tunézia ellen, ráadásul rendkívül domináns támadójátékkal. A találkozón a Liverpoolban futballozó Alexander Isak két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a magyar származású Viktor Gyökeres is gól+gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a 22 éves Yasin Ayari szintén duplázni tudott.

A hollandok megérkeztek a világbajnokságra?

A szombat esti találkozót remekül kezdték a hollandok, akik már az ötödik percben megszerezték a vezetést egy gyönyörű góllal. Bart Verbruggen hosszú kirúgását a kezdőbe bekerülő Brian Brobbey tartotta meg a félpályánál, visszakészítette Tijjani Reijndersnek, aki azonnal indította a bal szélen Cody Gakpót, a holland szélső középre centerezett, ahol az akciót követő Brobbey érkezett, és közelről a kapuba belsőzött (1-0).

Brobbey első találatának köszönhetően a holland lett a nyolcadik olyan válogatott, amely eljutott 100 világbajnoki gólig.

A svédek megélénkültek a bekapott gól után, és már a hetedik percben egyenlíthettek volna, de Viktor Gyökeres ziccerét Verbruggen lábbal védeni tudta.

A folytatásban a hollandok nem álltak vissza, mint a japánok ellen, hanem fokozták a nyomást, helyzeteket alakítottak ki, a 17. percben pedig növelték az előnyüket.

Egy szép támadás végén Denzel Dumfries kapott labdát a jobb szélen, középre lőtt, az érkező Brobbey pedig a svéd kapus megelőzve, becsúszva a hálóba pöckölte a labdát (2-0).

Az elmúlt 40 évben csak három játékos tudott 17 perc alatt duplázni egy világbajnokságon:

A brazil Ronaldo Costa Rica ellen 2002-ben

A német Lukas Podolski Svédország ellen 2006-ban

A holland Brian Brobbey Svédország ellen 2026-ban

A 24 éves Brian Brobbey kezdőbe jelölése remek húzás volt Ronald Koemantól

Fotó: Molly Darlington/Getty Images North America via AFP

A kötelező reklámszünet után a kétgólos hátrányban lévő svédek feljebb jöttek, két nagy helyzetet is kidolgoztak, azonban a kapu előtt nem voltak elég pontosak. A 37. percben viszont már védenie is kellett Verbruggennek. Gyökeres kapott egy remek labdát a tizenhatos bal sarkánál, befelé húzott majd megcélozta a hosszút, de a holland kapus bravúrral védeni tudott.

Az első félidő végén a svéd válogatott gólt szerzett.

Egy bal oldali szabadrúgásra Gustaf Lagerbielke robbant be, Verbruggent megelőzve az üres kapuba fejelt, a gólt azonban az angol Michael Oliver játékvezető les miatt érvénytelenítette.