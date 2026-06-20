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A labdarúgó-világbajnokság F csoportjának rangadóján a holland válogatott 5-1-re legyőzte a svéd csapatot Houstonban. Ronald Koeman együttese ezzel a győzelemmel óriási lépést tette a továbbjutás felé, míg a svéd csapat a csoportkör utolsó fordulójában ki-ki meccset játszik majd a japán válogatott ellen.

A hollandok az első fordulóban a világbajnokság egyik legjobb meccsén 2-2-es döntetlent játszottak a japánokkal. Ronald Koeman csapata kétszeres is vezetett a mérkőzésen, azonban a japán válogatott a hajrában egyenlíteni tudott, és még a fordításra is megvolt az esélye. 

A hollandok a japánok ellen egy megnyert meccset szórakoztak el a világbajnokságon
A hollandok a japánok ellen egy megnyert meccset szórakoztak el a világbajnokságon
Fotó: Leo Barrilari/Odyssey Images via AFP

A Graham Potter vezette svédek szenzációsan kezdték a vb-t. A skandináv csapat 5-1-re nyert Tunézia ellen, ráadásul rendkívül domináns támadójátékkal. A találkozón a Liverpoolban futballozó Alexander Isak két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a magyar származású Viktor Gyökeres is gól+gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a 22 éves Yasin Ayari szintén duplázni tudott. 

A hollandok megérkeztek a világbajnokságra?

A szombat esti találkozót remekül kezdték a hollandok, akik már az ötödik percben megszerezték a vezetést egy gyönyörű góllal. Bart Verbruggen hosszú kirúgását a kezdőbe bekerülő Brian Brobbey tartotta meg a félpályánál, visszakészítette Tijjani Reijndersnek, aki azonnal indította a bal szélen Cody Gakpót, a holland szélső középre centerezett, ahol az akciót követő Brobbey érkezett, és közelről a kapuba belsőzött (1-0). 

  • Brobbey első találatának köszönhetően a holland lett a nyolcadik olyan válogatott, amely eljutott 100 világbajnoki gólig. 

A svédek megélénkültek a bekapott gól után, és már a hetedik percben egyenlíthettek volna, de Viktor Gyökeres ziccerét Verbruggen lábbal védeni tudta. 

A folytatásban a hollandok nem álltak vissza, mint a japánok ellen, hanem fokozták a nyomást, helyzeteket alakítottak ki, a 17. percben pedig növelték az előnyüket. 

Egy szép támadás végén Denzel Dumfries kapott labdát a jobb szélen, középre lőtt, az érkező Brobbey pedig a svéd kapus megelőzve, becsúszva a hálóba pöckölte a labdát (2-0). 

Az elmúlt 40 évben csak három játékos tudott 17 perc alatt duplázni egy világbajnokságon: 

  • A brazil Ronaldo Costa Rica ellen 2002-ben
  • A német Lukas Podolski Svédország ellen 2006-ban
  • A holland Brian Brobbey Svédország ellen 2026-ban
HOUSTON, TEXAS - JUNE 20: Brian Brobbey #19 of the Netherlands celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A 24 éves Brian Brobbey kezdőbe jelölése remek húzás volt Ronald Koemantól
Fotó: Molly Darlington/Getty Images North America via AFP

A kötelező reklámszünet után a kétgólos hátrányban lévő svédek feljebb jöttek, két nagy helyzetet is kidolgoztak, azonban a kapu előtt nem voltak elég pontosak. A 37. percben viszont már védenie is kellett Verbruggennek. Gyökeres kapott egy remek labdát a tizenhatos bal sarkánál, befelé húzott majd megcélozta a hosszút, de a holland kapus bravúrral védeni tudott. 

Az első félidő végén a svéd válogatott gólt szerzett. 

Egy bal oldali szabadrúgásra Gustaf Lagerbielke robbant be, Verbruggent megelőzve az üres kapuba fejelt, a gólt azonban az angol Michael Oliver játékvezető les miatt érvénytelenítette.

A hosszabbításban a svéd közel kerültek a szépítéshez, de Verbruggen előbb kiszedte a bal alsóból Gyökeres szabadrúgását, majd Yasin Ayari jobb alsóba tartó bombáját is, így a hollandok kétgólos előnnyel mehettek a szünetre. 

HOUSTON, TEXAS - JUNE 20: Bart Verbruggen #1 of the Netherlands celebrates the team's first goal scored by Brian Brobbey #19 (not pictured) during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bart Verbruggen volt a hollandok legjobbja az első félidőben
Fotó: Lars Baron/Getty Images North America via AFP

A hollandok szenzációsan kezdték a második félidőt is

A holland válogatott óriási lendülettel érkezett a második félidőre, és már a 47. percben növelni tudta előnyét. A csereként beállt Crysencio Summerville remek labdát tálalt a jobb szélen felfutó Dumfriesnek, aki átrúgta azt a hosszúra, ahol az érkező Gakpo az üres kapuba belsőzött (3-0). 

A svédek a harmadik gól után teljesen szétestek, a hollandok pedig eldöntötték a meccset az 54. percben. 

A Liverpool támadója, Alexander Isak vesztett labdát, melyből kontrázhattak a hollandok, Summerville kitette a labdát Gakpónak a bal szélre, aki húzott egyet befelé, majd 15 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (4-0). 

  • Gakpónak ez volt az ötödik gólja a világbajnokságok történetében, ezzel beérte a válogatottban Robin van Persie-t. 
HOUSTON, TEXAS - JUNE 20: Cody Gakpo #11 of the Netherlands celebrates after scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cody Gakpo két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a hollandok sikeréből
Fotó: Lars Baron/Getty Images North America via AFP

A svédek a négygólos hátrány ellenére mentek előre a szépítésért, ami az 59. perc elején össze is jött nekik. Egy labdavesztés után Isak ugratta ki a leshatárról kilépő Anthony Elangát, a Nottingham Forest játékosa ziccerbe került, és higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt (4-1). 

Az utolsó fél órában többet volt a labda a svédeknél, a bal szélen Elanga különösen aktív volt, és több helyzetet is kialakított, azonban a skandináv csapat támadó rendkívül balszerencsés napot fogtak ki, így nem lett szorosabb a mérkőzés. 

Ráadásul a hollandok a lefújás előtt még az előnyüket is növelni tudták. 

A 89. percben egy gyors átmenet végén Crysencio Summerville vezette rá a labdát a behátráló svéd védelemre, majd 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a jobb alsó sarokba (5-1). 

A hollandok ezzel a győzelemmel óriási lépést tettek a továbbjutás felé, a svédeknek pedig az utolsó fordulóban minden bizonnyal egy ki-ki meccset kell majd játszaniuk a japánokkal. 

Világbajnokság, F csoport, 2. forduló:
Hollandia-Svédország 5-1 (2-0)
gólszerzők: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)

 

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