A hollandok az első fordulóban a világbajnokság egyik legjobb meccsén 2-2-es döntetlent játszottak a japánokkal. Ronald Koeman csapata kétszeres is vezetett a mérkőzésen, azonban a japán válogatott a hajrában egyenlíteni tudott, és még a fordításra is megvolt az esélye.
A Graham Potter vezette svédek szenzációsan kezdték a vb-t. A skandináv csapat 5-1-re nyert Tunézia ellen, ráadásul rendkívül domináns támadójátékkal. A találkozón a Liverpoolban futballozó Alexander Isak két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, a magyar származású Viktor Gyökeres is gól+gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a 22 éves Yasin Ayari szintén duplázni tudott.
A hollandok megérkeztek a világbajnokságra?
A szombat esti találkozót remekül kezdték a hollandok, akik már az ötödik percben megszerezték a vezetést egy gyönyörű góllal. Bart Verbruggen hosszú kirúgását a kezdőbe bekerülő Brian Brobbey tartotta meg a félpályánál, visszakészítette Tijjani Reijndersnek, aki azonnal indította a bal szélen Cody Gakpót, a holland szélső középre centerezett, ahol az akciót követő Brobbey érkezett, és közelről a kapuba belsőzött (1-0).
- Brobbey első találatának köszönhetően a holland lett a nyolcadik olyan válogatott, amely eljutott 100 világbajnoki gólig.
A svédek megélénkültek a bekapott gól után, és már a hetedik percben egyenlíthettek volna, de Viktor Gyökeres ziccerét Verbruggen lábbal védeni tudta.
A folytatásban a hollandok nem álltak vissza, mint a japánok ellen, hanem fokozták a nyomást, helyzeteket alakítottak ki, a 17. percben pedig növelték az előnyüket.
Egy szép támadás végén Denzel Dumfries kapott labdát a jobb szélen, középre lőtt, az érkező Brobbey pedig a svéd kapus megelőzve, becsúszva a hálóba pöckölte a labdát (2-0).
Az elmúlt 40 évben csak három játékos tudott 17 perc alatt duplázni egy világbajnokságon:
- A brazil Ronaldo Costa Rica ellen 2002-ben
- A német Lukas Podolski Svédország ellen 2006-ban
- A holland Brian Brobbey Svédország ellen 2026-ban
A kötelező reklámszünet után a kétgólos hátrányban lévő svédek feljebb jöttek, két nagy helyzetet is kidolgoztak, azonban a kapu előtt nem voltak elég pontosak. A 37. percben viszont már védenie is kellett Verbruggennek. Gyökeres kapott egy remek labdát a tizenhatos bal sarkánál, befelé húzott majd megcélozta a hosszút, de a holland kapus bravúrral védeni tudott.
Az első félidő végén a svéd válogatott gólt szerzett.
Egy bal oldali szabadrúgásra Gustaf Lagerbielke robbant be, Verbruggent megelőzve az üres kapuba fejelt, a gólt azonban az angol Michael Oliver játékvezető les miatt érvénytelenítette.
A hosszabbításban a svéd közel kerültek a szépítéshez, de Verbruggen előbb kiszedte a bal alsóból Gyökeres szabadrúgását, majd Yasin Ayari jobb alsóba tartó bombáját is, így a hollandok kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.
A hollandok szenzációsan kezdték a második félidőt is
A holland válogatott óriási lendülettel érkezett a második félidőre, és már a 47. percben növelni tudta előnyét. A csereként beállt Crysencio Summerville remek labdát tálalt a jobb szélen felfutó Dumfriesnek, aki átrúgta azt a hosszúra, ahol az érkező Gakpo az üres kapuba belsőzött (3-0).
A svédek a harmadik gól után teljesen szétestek, a hollandok pedig eldöntötték a meccset az 54. percben.
A Liverpool támadója, Alexander Isak vesztett labdát, melyből kontrázhattak a hollandok, Summerville kitette a labdát Gakpónak a bal szélre, aki húzott egyet befelé, majd 15 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (4-0).
- Gakpónak ez volt az ötödik gólja a világbajnokságok történetében, ezzel beérte a válogatottban Robin van Persie-t.
A svédek a négygólos hátrány ellenére mentek előre a szépítésért, ami az 59. perc elején össze is jött nekik. Egy labdavesztés után Isak ugratta ki a leshatárról kilépő Anthony Elangát, a Nottingham Forest játékosa ziccerbe került, és higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt (4-1).
Az utolsó fél órában többet volt a labda a svédeknél, a bal szélen Elanga különösen aktív volt, és több helyzetet is kialakított, azonban a skandináv csapat támadó rendkívül balszerencsés napot fogtak ki, így nem lett szorosabb a mérkőzés.
Ráadásul a hollandok a lefújás előtt még az előnyüket is növelni tudták.
A 89. percben egy gyors átmenet végén Crysencio Summerville vezette rá a labdát a behátráló svéd védelemre, majd 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a jobb alsó sarokba (5-1).
A hollandok ezzel a győzelemmel óriási lépést tettek a továbbjutás felé, a svédeknek pedig az utolsó fordulóban minden bizonnyal egy ki-ki meccset kell majd játszaniuk a japánokkal.
Világbajnokság, F csoport, 2. forduló:
Hollandia-Svédország 5-1 (2-0)
gólszerzők: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)