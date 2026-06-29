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A labdarúgó világbajnokságon a brazil válogatott Japán együttesével találkozott a legjobb 32 között. Az első félidőben a brazilok ugyan többet birtokolták a labdát, de valódi veszélyt nem jelentettek a japánok kapujára. Ráadásul a japánok a 29. percben egy bombagóllal megszerezték a vezetést is, így érik a brazilok kiesése, ami talán a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése lenne.

A brazilok a C csoport élén végeztek a világbajnokságon, míg a japánok az F csoport második helyét szerezték meg. A mérkőzés előtt rengeteg szakértő beszélt arról, hogy a japánoké a foci-vb egyik legszervezettebb csapata, így könnyen bajba kerülhetnek a brazilok.

A japán válogatott a világbajnokság egyik legszimpatikusabb csapata
A japán válogatott a világbajnokság egyik legszimpatikusabb csapata 
Fotó: Lars Baron/Getty Images North America via AFP

A brazilok hidegzuhanyt kaptak a világbajnokságon

Az első félidőben a brazilok többet birtokolták a labdát, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni a japánok kapuja előtt. Ráadásul a 29. jött a hidegzuhany, ugyanis az ázsiai csapat egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést. 

A jobbhátvéd Danilo rossz passzát Szano Kaisu felülte le a félpályán, megindult a brazil kapu felé, majd a betömörülő védelem asszisztálása mellett 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba. 

A japánok vezetőgólja a linkre kattintva nézhető meg. 

 

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