A brazilok a C csoport élén végeztek a világbajnokságon, míg a japánok az F csoport második helyét szerezték meg. A mérkőzés előtt rengeteg szakértő beszélt arról, hogy a japánoké a foci-vb egyik legszervezettebb csapata, így könnyen bajba kerülhetnek a brazilok.
A brazilok hidegzuhanyt kaptak a világbajnokságon
Az első félidőben a brazilok többet birtokolták a labdát, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni a japánok kapuja előtt. Ráadásul a 29. jött a hidegzuhany, ugyanis az ázsiai csapat egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést.
A jobbhátvéd Danilo rossz passzát Szano Kaisu felülte le a félpályán, megindult a brazil kapu felé, majd a betömörülő védelem asszisztálása mellett 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba.
A japánok vezetőgólja a linkre kattintva nézhető meg.