A német válogatott egy könnyed ujjgyakorlattal kezdte a világbajnokságot, az E csoport nyitókörében 7-1-re legyőzte azt a Curaçaót, amely a vb-k történetének legkisebb népességű országa – 155 ezer lakossal.

A németek gólzáporos győzelemmel kezdték a világbajnokságot

Fotó: Christian Charisius/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel szemben az elefántcsontparti válogatottra nehezebb feladat várt. Emerse Fae együttese egy olyan meccsen győzte le 1-0-ra Ecuadort, amelyet a dél-amerikai csapat akár gólokkal is megnyerhetett volna. Az afrikai csapat ugyan nem brillírozott az első meccsén, azonban a Liverpoollal és a Paris Saint-Germainnel összehozott Yan Diomande káprázatosan futballozott. Az RB Leipzig szélsőjének volt:

öt kulcspassza

kialakított egy nagy helyzetet

15-ből 11 sikeresen megvívott párharca

és 12 labdaérintése az ecuadori tizenhatoson belül.

Yan Diomandéért több mint 100 millió eurót szeretne kapni az RB Leipzig

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

​A németek először kaptak hidegzuhanyt a világbajnokságon

A szombat esti mérkőzést mindkét csapat óvatosabban kezdte, a tizedik percben viszont a németek majdnem megszerezték a vezetést. Joshua Kimmich jobb oldali beadását Kai Havertz csúsztatta kapura, de az Arsenal támadójának jobb alsóba tartó fejesét Yahia Fofana óriási bravúrral kiütötte.

Ezt követően a németek átvették a játék irányítását és tíz perccel később újabb nagy helyzetet hagytak ki. Egy visszakészített labdát Felix Nmecha bombázott kapura, ami megpattant egy elefántcsontparti védőn, így szögletet rúghattak a németek. A sarokrúgásra Aleksandar Pavlovic robbant be, aki a kapujából kimozduló Yahia Fofanát leütközte, majd közelről a kapuba fejelt, a paraguayi Juan Gabriel Benítez játékvezető pedig kapustámadás miatt érvénytelenítette a gólt.

Aleksandar Pavlovic egyértelműen támadta az elefántcsontparti kapust

Fotó: Robert Cianflone/Getty Images North America via AFP

Ezt követően jött a hidratációs szünet, ami után a németek kaptak egy hidegzuhanyt.

A 29. percben a pályára való visszatérés után Diomande nyert meg egy párharcot a bal szélen, a középre lőtt labdáját Nathaniel Brown egy kifacsart mozdulattal Amad Diallo elé tette, a Manchester United támadójának közeli lövését Brown még blokkolni tudta, de a kipattanó pont Franck Kessié elé került, aki közelről nem hibázott (0-1).

Franck Kessié sokkolta a németeket Torontóban

Fotó: Michael Reaves/Getty Images North America via AFP

A bekapott gól után a németek tovább támadtak, és a 39. percben újabb érvénytelen gólt lőttek. Jamal Musiala szabálytalan labdaszerzése után Florian Wirtz került ziccerbe, lövés helyett önzetlenül lekészítette a labdát Havertznek, aki az üres kapuba lőtt, de a játékvezető azonnal érvénytelenítette a németek gólját.