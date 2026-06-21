A német válogatott egy könnyed ujjgyakorlattal kezdte a világbajnokságot, az E csoport nyitókörében 7-1-re legyőzte azt a Curaçaót, amely a vb-k történetének legkisebb népességű országa – 155 ezer lakossal.
Ezzel szemben az elefántcsontparti válogatottra nehezebb feladat várt. Emerse Fae együttese egy olyan meccsen győzte le 1-0-ra Ecuadort, amelyet a dél-amerikai csapat akár gólokkal is megnyerhetett volna. Az afrikai csapat ugyan nem brillírozott az első meccsén, azonban a Liverpoollal és a Paris Saint-Germainnel összehozott Yan Diomande káprázatosan futballozott. Az RB Leipzig szélsőjének volt:
- öt kulcspassza
- kialakított egy nagy helyzetet
- 15-ből 11 sikeresen megvívott párharca
- és 12 labdaérintése az ecuadori tizenhatoson belül.
A németek először kaptak hidegzuhanyt a világbajnokságon
A szombat esti mérkőzést mindkét csapat óvatosabban kezdte, a tizedik percben viszont a németek majdnem megszerezték a vezetést. Joshua Kimmich jobb oldali beadását Kai Havertz csúsztatta kapura, de az Arsenal támadójának jobb alsóba tartó fejesét Yahia Fofana óriási bravúrral kiütötte.
Ezt követően a németek átvették a játék irányítását és tíz perccel később újabb nagy helyzetet hagytak ki. Egy visszakészített labdát Felix Nmecha bombázott kapura, ami megpattant egy elefántcsontparti védőn, így szögletet rúghattak a németek. A sarokrúgásra Aleksandar Pavlovic robbant be, aki a kapujából kimozduló Yahia Fofanát leütközte, majd közelről a kapuba fejelt, a paraguayi Juan Gabriel Benítez játékvezető pedig kapustámadás miatt érvénytelenítette a gólt.
Ezt követően jött a hidratációs szünet, ami után a németek kaptak egy hidegzuhanyt.
A 29. percben a pályára való visszatérés után Diomande nyert meg egy párharcot a bal szélen, a középre lőtt labdáját Nathaniel Brown egy kifacsart mozdulattal Amad Diallo elé tette, a Manchester United támadójának közeli lövését Brown még blokkolni tudta, de a kipattanó pont Franck Kessié elé került, aki közelről nem hibázott (0-1).
A bekapott gól után a németek tovább támadtak, és a 39. percben újabb érvénytelen gólt lőttek. Jamal Musiala szabálytalan labdaszerzése után Florian Wirtz került ziccerbe, lövés helyett önzetlenül lekészítette a labdát Havertznek, aki az üres kapuba lőtt, de a játékvezető azonnal érvénytelenítette a németek gólját.
A második félidőt aktívabban kezdték a németek, ellek ellenére kis híján az elefántcsontpartiak növelték az előnyüket. Egy gyors kontratámadás végén a jobb oldalon elhúzó Amad Diallo tálalt középre, az érkező Christ Inao azonban nyolc méterről kapu fölé lőtt óriási helyzetben. Ezt követően a németek mentek előre, de akcióból nem nagyon jutottak el kidolgozott helyzetekig. A 63. percben azonban így is majdnem egyenlítettek. Egy bal oldali szögletre Fofana borzalmas ütemben jött ki, a hosszún érkező Havertznek csak az üres kapuba kellett volna fejelnie, de a német támadó hat méterről mellé bólintott.
Öt perccel később aztán összejött a németek egyenlítőgólja.
Egy gyors ellentámadás végén a csereként beállt Nadiem Amiri tekert tökéletes labdát a kapu, a tíz perccel korábban becserélt Deniz Undav pedig hét méterről védhetetlen gólt lőtt a léc alá (1-1).
Az egyenlítés viszont nem a német válogatottnak adott lendületet, hanem az afrikai csapat kezdett sokkal lendületesebb futballozni. A 88. percben meg is nyerhette volna a meccset az elefántcsontparti válogatott. Egy gyors kontra végén Nicolas Pépé húzott el a jobb szélen, tökéletes labdát tálalt a hosszún érkező Simon Adingrának, aki ziccerbe került, de a Sunderland játékosa lövés helyett át akarta venni a labdát, ami azonban elpattant tőle.
Az ellentámadásban aztán a németek nyerhették volna meg a meccset, de Nathaniel Brown 11 méteres kapáslövését Fofana kiszedte a bal alsóból, majd a 91. percben Amiri rosszul ellőtt ziccerét is védeni tudta.
Ekkor úgy tűnt, ebből pontosztozkodás lesz, de a 94. percben volt még egy csavar a mérkőzésben.
Felix Nmecha elképesztő labdát tálalt az üresen maradó Deniz Undav elé, a Stuttgart támadója pedig nem hibázta el a ziccerét (2-1), ezzel a német válogatott a második meccsét is megnyerte a világbajnokságon és bebiztosította továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba.
Manuel Neuer, a németek 40 éves kapusa a 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Llorist, a német válogatottban pedig már csak Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24) áll előtte, jelenleg Uwe Seelerrel holtversenyben a harmadik.
Az elefántcsontparti válogatott korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik.
Világbajnokság, E csoport, 2. forduló:
Németország-Elefántcsontpart 2-1 (0-1)
gólszerző: Undav (69., 90+4.), ill. Kessié (30.)