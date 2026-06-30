A német válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és még úgyis az E csoport élén végzett, hogy a csoportkör utolsó fordulójában elszórakozta az Ecuador elleni meccset.

A németek az utolsó csoportmeccsüket elveszítették a világbajnokságon

Fotó: Eduardo Carmim/Brazil Photo Press via AFP

A paraguayi válogatottból nem sokan nézték ki a továbbjutást. A dél-amerikai csapat az első fordulóban megalázó vereséget szenvedett a házigazda Egyesült Államok válogatottjától, ezt követően viszont óriási meglepetésre legyőzte a török csapatot, majd az utolsó körben egy Ausztrália elleni szalonremivel bebiztosította továbbjutását a D csoportból.

A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt a németek szenvedése

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya húzott egy váratlant a kezdőcsapatát illetően. Jamal Musialát, a Bayern München sztárját csak a kispadra jelölte, a helyére pedig bekerült a VfB Stuttgartban futballozó Deniz Undav, aki a németek mindhárom meccsén csereként lépett pályára, de már így is három gólnál és két gólpassznál jár a világbajnokságon.

Miguel Almirón a vb-történelem első játékosa, akit szájeltakarásért állítottak ki

Fotó: Richard Heathcote/Getty Images via AFP

A hétfő esti mérkőzésre a dél-amerikai csapat is bővült egy veszélyes támadóval. Visszatérhetett a csapatba az a Miguel Almirón, akit azért állítottak ki a törökök elleni csoportmeccsen, mert eltakarta a száját beszéd közben.

Nagy meglepetésre Paraguay kezdte jobban a meccset, és már a második percben megszerezhette volna a vezetést. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Junior Alonso elé került a labda, de a balhátvéd közeli lövésébe Manuel Neuer bele tudott kapni egy reflexmozdulattal.

A 40 éves kapusnak egyébként ez volt a 23. világbajnoki mérkőzése, ezzel megelőzte a német örökranglista élén Lothar Matthäust és Miroslav Klosét, akik mindketten 22 vb-meccsen léptek pályára.

Manuel Neuer fontos védésével indult a mérkőzés

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

A folytatásban a németek átvették a kezdeményezést, de rendesen megszenvedtek a dél-amerikaiak 4-4-2-es mélyblokkjával, így komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani.

A 42. percben aztán hidegzuhanyt kaptak az ötlettelenül futballozó németek.

Egy gyönyörűen végigvitt támadás végén Almirón indította a jobb szélen Matias Galarzát, aki középre lőtte a labdát, a berobbanó Julio Enciso pedig kilenc méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-1).