A német válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és még úgyis az E csoport élén végzett, hogy a csoportkör utolsó fordulójában elszórakozta az Ecuador elleni meccset.
A paraguayi válogatottból nem sokan nézték ki a továbbjutást. A dél-amerikai csapat az első fordulóban megalázó vereséget szenvedett a házigazda Egyesült Államok válogatottjától, ezt követően viszont óriási meglepetésre legyőzte a török csapatot, majd az utolsó körben egy Ausztrália elleni szalonremivel bebiztosította továbbjutását a D csoportból.
A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt a németek szenvedése
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya húzott egy váratlant a kezdőcsapatát illetően. Jamal Musialát, a Bayern München sztárját csak a kispadra jelölte, a helyére pedig bekerült a VfB Stuttgartban futballozó Deniz Undav, aki a németek mindhárom meccsén csereként lépett pályára, de már így is három gólnál és két gólpassznál jár a világbajnokságon.
A hétfő esti mérkőzésre a dél-amerikai csapat is bővült egy veszélyes támadóval. Visszatérhetett a csapatba az a Miguel Almirón, akit azért állítottak ki a törökök elleni csoportmeccsen, mert eltakarta a száját beszéd közben.
Nagy meglepetésre Paraguay kezdte jobban a meccset, és már a második percben megszerezhette volna a vezetést. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Junior Alonso elé került a labda, de a balhátvéd közeli lövésébe Manuel Neuer bele tudott kapni egy reflexmozdulattal.
- A 40 éves kapusnak egyébként ez volt a 23. világbajnoki mérkőzése, ezzel megelőzte a német örökranglista élén Lothar Matthäust és Miroslav Klosét, akik mindketten 22 vb-meccsen léptek pályára.
A folytatásban a németek átvették a kezdeményezést, de rendesen megszenvedtek a dél-amerikaiak 4-4-2-es mélyblokkjával, így komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani.
A 42. percben aztán hidegzuhanyt kaptak az ötlettelenül futballozó németek.
Egy gyönyörűen végigvitt támadás végén Almirón indította a jobb szélen Matias Galarzát, aki középre lőtte a labdát, a berobbanó Julio Enciso pedig kilenc méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-1).
A bekapott gól után a németek sebességi fokozatot váltottak, és még az első félidő hosszabbításában egyenlíthettek volna, de Felix Nmecha 14 méteres lövését Jose Canale blokkolni tudta, a labda pedig pár centivel elkerülte a jobb kapufát.
A szünetben cserélt a német válogatott szövetségi kapitánya. Nmecha helyére pályára küldte Leon Goretzkát, aki májusban nyolc év után távozott a Bayern Münchentől.
A fordulás után a németek lendületesen kezdtek, az 50. percben mégis majdnem a paraguayiak növelték az előnyüket. Joshua Kimmich röviden hazatett labdájára Enciso csapott le, éles szögből kapura pöckölt, de Neuer jól zárta a szöget, így védeni tudott.
Az 54. percben aztán a semmiből egyenlítettek a németek.
Florian Wirtz kapott labdát a bal szélen, élesen a kapu elé tekerte azt, az érkező Kai Havertz pedig 11 méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1-1).
Két perccel később a fordítás is összejöhetett volna a németeknek, amikor egy rossz helyre kivágott labdát Goretzka lőtt tíz méterről kapura, de a jobb alsóba tartó lövésébe Gustavo Gomez önfeláldozó módon belevetődött.
A folytatásban a német válogatott irányította a meccset, de alábbhagyott a második félidő elején mutatott lendület, így a nagy helyzetek elmaradtak.
A 78. percben aztán majdnem megfordították a meccset a németek.
Egy bal oldali beadás után Havertz fejelhetett tisztán kapura, de a hatméteres fejesét Orlando Gill hatalmas bravúrral kiszedte a kapu bal oldalából.
Az utolsó negyedórában a németek megszállták a paraguayiak térfelét, de kidolgozott helyzetük nem nagyon volt, folyamatosan beadásokkal próbálkoztak és keresték Havertz vagy Goretzka fejét.
Azonban a Nationalelf nem járt sikerrel, így jöhetett a 2026-os világbajnokság első hosszabbítása.
A dél-amerikai csapat játékosai közül többen is görcsöt kaptak a rendes játékidő vége felé, érezhető volt, hogy elkészültek az erejükkel, így a németek a hosszabbítás elején óriási nyomást gyakoroltak.
A 98. percben tizenegyest reklamáltak a németek.
A csereként beállt Nick Woltemade lőtt kapura egy lecsorgó labdát, ami a bevetődő Gustavo Gomez kezéről levágódott. A marokkói Jalal Jayed játékvezető viszont nem ítélt büntetőt, mert úgy látta, a paraguayi játékos keze le volt szorítva, és ezt a VAR-szobában sem látták másként.
A 102. percben aztán betaláltak a németek. Egy bal oldali szögeltre Jonathan Tah érkezett a hosszú oldalon, Jonathan Tah pedig négy méterről a bal felső sarokba fejelt. A gólt azonban hosszas videózás után érvénytelenítették, ugyanis Waldemar Anton, a németek védője a szöglet után akadályozta a paraguayi kapust a szabad mozgásban.
A hosszabbítás második felvonásában a németek a 110. percben veszélyeztettek ismét. Ekkor Kimmich kapura tekert szögletét Orlando Gill ütötte ki a léc alól.
A 119. percben megnyerhették volna a meccset a németek.
Egy jobb oldali szöglet után Anton fejelhetett teljesen tisztán, de négyméteres fejese pont a középen álló Gill kezébe ment, így a paraguayiak kihúzták döntetlenre és jöhetett a 11-es párbaj.
- A németek kezdték a sort. Elsőként a gólszerző Havertz érkezett, akinek a félmagasan balra tartó lövését Gill védeni tudta.
- A dél-amerikai csapatból Mauricio lőtt elsőként, aki higgadtan a kapu bal oldalába bombázott (0-1).
- A második német 11-est a csapatkapitány Kimmich végezte el, aki magabiztosan a jobb alsóba lőtt (1-1)
- Paraguay második tizenegyeséhez Gustavo Gomez állt oda, és higgadtan a bal alsóba gurított a jobbra vetődő Neuer mellett (1-2).
- A harmadik német lövő Jamal Musiala volt, aki nagy erővel a jobb alsóba lőtt (2-2).
- A dél-amerikai csapatból Galarza érkezett harmadiknak, és hanyagul a bal alsóba gurított (2-3).
- A németek negyedik lövését Woltemade vállalta magára, a gyenge lövését viszont Gill kiszedte a bal alsóból.
- Paraguay válogatottjának így meccslabdája volt, Sanabria érkezett negyedikként, de a jobb kapufa mellé lőtt, így meccsben maradtak a németek.
- Az utolsó német tizenegyeshez Amiri érkezett, és magabiztosan a bal alsóba gurított (3-3).
- Paraguay ötödik tizenegyesét Balbuena végezte el, de bal alsóba tartó lövését Neuer védeni tudta, így a 40 éves kapus a sírból hozta vissza a német csapatot.
- A szétlövésben Jonathan Tah érkezett elsőként német részről, de csúnyán fölé lőtt, így újabb meccslabdát kaptak a paraguayiak.
- A dél-amerikai csapat hatodik tizenegyesét Canale vállalta magára, és nagyon higgadtan a bal felsőbe lőtt a jobbra vetődő Neuer mellett (3-4).
A paraguayi válogatott ezzel kiejtette a négyszeres világbajnok német csapatot és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a Franciaország-Svédország mérkőzés győztesével játszanak majd.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé kerülésért:
Németország-Paraguay 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 3-4
gólszerzők: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)
- kapcsolódó cikkek: