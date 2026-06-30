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Hétfőn este a labdarúgó-világbajnokság egyesen kieséses szakaszának harmadik mérkőzésén a német válogatott rendes játékidőben 1-1-es döntetlent játszott a paraguayi csapattal, majd a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban 4-3-ra kikapott, így már a legjobb 32 között búcsúzott a tornától. A paraguayi válogatott ezzel a világbajnokság legnagyobb meglepetését produkálta, a legjobb 16 között pedig a Franciaország-Svédország mérkőzés győztesével játszanak majd.

A német válogatott két győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és még úgyis az E csoport élén végzett, hogy a csoportkör utolsó fordulójában elszórakozta az Ecuador elleni meccset. 

A németek az utolsó csoportmeccsüket elveszítették a világbajnokságon
A németek az utolsó csoportmeccsüket elveszítették a világbajnokságon
Fotó: Eduardo Carmim/Brazil Photo Press via AFP

A paraguayi válogatottból nem sokan nézték ki a továbbjutást. A dél-amerikai csapat az első fordulóban megalázó vereséget szenvedett a házigazda Egyesült Államok válogatottjától, ezt követően viszont óriási meglepetésre legyőzte a török csapatot, majd az utolsó körben egy Ausztrália elleni szalonremivel bebiztosította továbbjutását a D csoportból. 

A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt a németek szenvedése

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya húzott egy váratlant a kezdőcsapatát illetően. Jamal Musialát, a Bayern München sztárját csak a kispadra jelölte, a helyére pedig bekerült a VfB Stuttgartban futballozó Deniz Undav, aki a németek mindhárom meccsén csereként lépett pályára, de már így is három gólnál és két gólpassznál jár a világbajnokságon. 

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Miguel Almiron #10 of Paraguay reacts after receiving a red card for covering his mouth while talking to another player during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Türkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. Richard Heathcote/Getty Images/AFP (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Miguel Almirón a vb-történelem első játékosa, akit szájeltakarásért állítottak ki
Fotó: Richard Heathcote/Getty Images via AFP

A hétfő esti mérkőzésre a dél-amerikai csapat is bővült egy veszélyes támadóval. Visszatérhetett a csapatba az a Miguel Almirón, akit azért állítottak ki a törökök elleni csoportmeccsen, mert eltakarta a száját beszéd közben.

Nagy meglepetésre Paraguay kezdte jobban a meccset, és már a második percben megszerezhette volna a vezetést. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Junior Alonso elé került a labda, de a balhátvéd közeli lövésébe Manuel Neuer bele tudott kapni egy reflexmozdulattal. 

  • A 40 éves kapusnak egyébként ez volt a 23. világbajnoki mérkőzése, ezzel megelőzte a német örökranglista élén Lothar Matthäust és Miroslav Klosét, akik mindketten 22 vb-meccsen léptek pályára. 
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Manuel Neuer #1 of Germany makes a save against Junior Alonso #6 of Paraguay during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Manuel Neuer fontos védésével indult a mérkőzés
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

A folytatásban a németek átvették a kezdeményezést, de rendesen megszenvedtek a dél-amerikaiak 4-4-2-es mélyblokkjával, így komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani. 

A 42. percben aztán hidegzuhanyt kaptak az ötlettelenül futballozó németek. 

Egy gyönyörűen végigvitt támadás végén Almirón indította a jobb szélen Matias Galarzát, aki középre lőtte a labdát, a berobbanó Julio Enciso pedig kilenc méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-1). 

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julio Enciso #19 of Paraguay celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Julio Enciso sokkolta a németeket az első félidő végén
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

A bekapott gól után a németek sebességi fokozatot váltottak, és még az első félidő hosszabbításában egyenlíthettek volna, de Felix Nmecha 14 méteres lövését Jose Canale blokkolni tudta, a labda pedig pár centivel elkerülte a jobb kapufát. 

A szünetben cserélt a német válogatott szövetségi kapitánya. Nmecha helyére pályára küldte Leon Goretzkát, aki májusban nyolc év után távozott a Bayern Münchentől. 

A fordulás után a németek lendületesen kezdtek, az 50. percben mégis majdnem a paraguayiak növelték az előnyüket. Joshua Kimmich röviden hazatett labdájára Enciso csapott le, éles szögből kapura pöckölt, de Neuer jól zárta a szöget, így védeni tudott. 

Az 54. percben aztán a semmiből egyenlítettek a németek. 

Florian Wirtz kapott labdát a bal szélen, élesen a kapu elé tekerte azt, az érkező Kai Havertz pedig 11 méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1-1).

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Kai Havertz #7 of Germany celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kai Havertz (7-esben) a harmadik gólját szerezte a világbajnokságon
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

Két perccel később a fordítás is összejöhetett volna a németeknek, amikor egy rossz helyre kivágott labdát Goretzka lőtt tíz méterről kapura, de a jobb alsóba tartó lövésébe Gustavo Gomez önfeláldozó módon belevetődött. 

A folytatásban a német válogatott irányította a meccset, de alábbhagyott a második félidő elején mutatott lendület, így a nagy helyzetek elmaradtak.

 A 78. percben aztán majdnem megfordították a meccset a németek. 

Egy bal oldali beadás után Havertz fejelhetett tisztán kapura, de a hatméteres fejesét Orlando Gill hatalmas bravúrral kiszedte a kapu bal oldalából. 

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, speaks with his players during a hydration break in the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Julian Nagelsmann együttese megszenvedett Paraguay válogatottjával
Fotó: Darrian Traynor/Getty images via AFP

Az utolsó negyedórában a németek megszállták a paraguayiak térfelét, de kidolgozott helyzetük nem nagyon volt, folyamatosan beadásokkal próbálkoztak és keresték Havertz vagy Goretzka fejét.

Azonban a Nationalelf nem járt sikerrel, így jöhetett a 2026-os világbajnokság első hosszabbítása. 

A dél-amerikai csapat játékosai közül többen is görcsöt kaptak a rendes játékidő vége felé, érezhető volt, hogy elkészültek az erejükkel, így a németek a hosszabbítás elején óriási nyomást gyakoroltak. 

A 98. percben tizenegyest reklamáltak a németek. 

A csereként beállt Nick Woltemade lőtt kapura egy lecsorgó labdát, ami a bevetődő Gustavo Gomez kezéről levágódott. A marokkói Jalal Jayed játékvezető viszont nem ítélt büntetőt, mert úgy látta, a paraguayi játékos keze le volt szorítva, és ezt a VAR-szobában sem látták másként. 

A 102. percben aztán betaláltak a németek. Egy bal oldali szögeltre Jonathan Tah érkezett a hosszú oldalon, Jonathan Tah pedig négy méterről a bal felső sarokba fejelt. A gólt azonban hosszas videózás után érvénytelenítették, ugyanis Waldemar Anton, a németek védője a szöglet után akadályozta a paraguayi kapust a szabad mozgásban. 

FOXBOROUGH, USA - JUNE 29: Waldemar Anton (3) of Germany in action against Orlando Gill (12) of Paraguay during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium (Gillette Stadium) in Foxborough, Massachusetts, United States on June 29, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Waldemar Anton miatt érvénytelenítették a németek gólját
Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via AFP

A hosszabbítás második felvonásában a németek a 110. percben veszélyeztettek ismét. Ekkor Kimmich kapura tekert szögletét Orlando Gill ütötte ki a léc alól. 

A 119. percben megnyerhették volna a meccset a németek. 

Egy jobb oldali szöglet után Anton fejelhetett teljesen tisztán, de négyméteres fejese pont a középen álló Gill kezébe ment, így a paraguayiak kihúzták döntetlenre és jöhetett a 11-es párbaj. 

  • A németek kezdték a sort. Elsőként a gólszerző Havertz érkezett, akinek a félmagasan balra tartó lövését Gill védeni tudta.
  • A dél-amerikai csapatból Mauricio lőtt elsőként, aki higgadtan a kapu bal oldalába bombázott (0-1).
  • A második német 11-est a csapatkapitány Kimmich végezte el, aki magabiztosan a jobb alsóba lőtt (1-1)
  • Paraguay második tizenegyeséhez Gustavo Gomez állt oda, és higgadtan a bal alsóba gurított a jobbra vetődő Neuer mellett (1-2).
  • A harmadik német lövő Jamal Musiala volt, aki nagy erővel a jobb alsóba lőtt (2-2).
  • A dél-amerikai csapatból Galarza érkezett harmadiknak, és hanyagul a bal alsóba gurított (2-3).
  • A németek negyedik lövését Woltemade vállalta magára, a gyenge lövését viszont Gill kiszedte a bal alsóból.
  • Paraguay válogatottjának így meccslabdája volt, Sanabria érkezett negyedikként, de a jobb kapufa mellé lőtt, így meccsben maradtak a németek.
  • Az utolsó német tizenegyeshez Amiri érkezett, és magabiztosan a bal alsóba gurított (3-3).
  • Paraguay ötödik tizenegyesét Balbuena végezte el, de bal alsóba tartó lövését Neuer védeni tudta, így a 40 éves kapus a sírból hozta vissza a német csapatot. 
  • A szétlövésben Jonathan Tah érkezett elsőként német részről, de csúnyán fölé lőtt, így újabb meccslabdát kaptak a paraguayiak. 
  • A dél-amerikai csapat hatodik tizenegyesét Canale vállalta magára, és nagyon higgadtan a bal felsőbe lőtt a jobbra vetődő Neuer mellett (3-4).
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Gustavo Gomez #15 of Paraguay celebrates after Jose Canale #13 scores the winning penalty in a penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A paraguayi válogatott a világbajnokság legnagyobb csodáját tette
Fotó: Robert Cianflone/Getty Images North America via AFP

A paraguayi válogatott ezzel kiejtette a négyszeres világbajnok német csapatot és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a Franciaország-Svédország mérkőzés győztesével játszanak majd. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé kerülésért:
Németország-Paraguay 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 3-4
gólszerzők: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

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