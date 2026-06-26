A világbajnokság D csoportjának péntek hajnali zárómérkőzésén Paraguay békés, 0-0-s döntetlent játszott Ausztráliával, ezzel mindkét csapat továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba.

A paraguayi Julio Enciso kis híján horrorsérülést szenvedett a világbajnokságon

Fotó: Stu Forster/Getty Images via AFP

A találkozón túl sok minden nem történt, egyedül Julio Enciso reklámtáblának ütközése maradt emlékezetes, mert a paraguayi játékos akár súlyosan meg is sérülhetett volna.

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Az eset a mérkőzés 58. percében történt. Enciso és az ausztrál védő, Alessandro Circati a labdáért küzdöttek, amikor a paraguayi támadót átvitte a lendülete az alapvonalon, és a kapu mögött elhelyezett reklámtábláknak csapódott. Az ütközést követően Enciso a tarkóját fogta, de miután Circati felsegítette, folytatni tudta a játékot, és végigjátszotta a mérkőzést.

Az eset után Gustavo Alfaro, a paraguayi válogatott szövetségi kapitánya elmondta, felül kellene vizsgálni a pálya melletti reklámtáblák távolságát.

Úgy gondolom, talán jobb lenne, ha több hely lenne a pálya és a reklámtáblák között, mert a játék rendkívül intenzív, és ha egy játékos elveszíti az egyensúlyát, eleshet, megsérülhet. Ilyen dolgok bármikor megtörténhetnek. Talán érdemes lenne elgondolkodni ezen, és újraértékelni a jelenlegi elrendezést”

– mondta Alfaro a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A nemzetközi szövetség stadionokra vonatkozó irányelvei szerint a nagyobb stadionok esetében azt javasolják, hogy a reklámtáblákat a gólvonalaktól legalább öt méterre, az oldalvonalaktól pedig legalább négy méterre helyezzék el.

Érdekesség, hogy az idei szezonban nem ez volt az első ilyen eset, bár Julio Enciso legalább épségben megúszta az ütközést. Idén márciusban Noa Lang, a Galatasaray holland támadója a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben szenvedett horrorsérülést.

🤕 Noa Lang’ın talihsiz sakatlığı yaşadığı pozisyon.



pic.twitter.com/UaiCX3ocJP — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) March 19, 2026

Egy párharc után Langot is továbbvitte a lendületet, a holland támadó pedig a reklámtáblának támaszkodva próbált fékezni, azonban olyan szerencsétlenül érkezett, hogy két reklámtábla összezáródott, amikor rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig kis híján leszakadt a hüvelykujja.