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A Liverpool legendás edzője botrányt csinált a foci-vb-n. Jürgen Klopp félbeszakított egy televíziós interjút a világbajnokságon, miután arról kérdezték, mit gondol a korábbi német válogatott középpályás, Bastian Schweinsteiger azon kijelentéséről, amelyben az afrikai futballt vadnak és szokatlannak nevezte.

Bastian Schweinsteiger, aki 2014-ben kulcsjátékos volt a világbajnokságon aranyérmes német válogatottnak, a Nationalelf múlt heti Elefántcsontpart elleni vb-meccse előtt azt mondta, hogy az ellenfél „afrikai futballt játszik, amely kissé vad, kissé szokatlan, és talán kevésbé épül taktikai fegyelemre”.

Jürgen Klopp televíziós szakértőként dolgozik a világbajnokságon
Jürgen Klopp televíziós szakértőként dolgozik a világbajnokságon
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

A megjegyzés számos kritikát váltott ki Németországban. Többek között Philipp Awounou német újságíró is bírálta a kijelentést a Spiegel hasábjain. Szerinte a leírásnak „rasszista és gyarmatosító gyökerei vannak, mivel az afrikai származású fekete embereket történelmileg gyakran civilizálatlanként, másként és potenciálisan veszélyesként bélyegezték meg.”

Jürgen Klopp botrány csinált a világbajnokságon

Awounou ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja Schweinsteigert rasszistának, és szerinte nem is szabad annak bélyegezni. Úgy véli azonban, hogy a megjegyzése sok német szurkoló gondolkodásmódját tükrözi.

Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és Liverpool legendás edzője, aki jelenleg a Magenta műsorszolgáltatóval dolgozik a világbajnokság alatt, a Deutsche Welle kérdésére reagált volna a témában, ám végül nem kívánt véleményt nyilvánítani, és elsétált az interjúról.

Nem, nem. Esélyem sincs válaszolni erre a kérdésre. Mindenki szereti ezt a témát, ezért hoznak engem ilyen helyzetbe. Nem az én dolgom, hogy mindenkinek tetsszen, de ez egy komoly kérdés, és őszintén szólva azt sem tudom, mi lenne a megfelelő válasz. Az afrikai emberek számára ez egyféle jelentéssel bír, mások számára pedig mással, és én nem ezért vagyok itt” 

mondta Jürgen Klopp, aki ezt követően mosolyogva távozott, de azért még hozzátette, hogy:

„Hála Istennek, hogy erről senki sem kérdezett. De ti megtaláltátok a megfelelő pillanatot, és meglepő módon németek vagytok, ami különösen meglepett” – mondta ironikusan Klopp.

A 121-szeres német válogatott Schweinsteiger 500 mérkőzésen lépett pályára a Bayern München színeiben, miután a klub utánpótlásából került fel az első csapatba. 2015-ben a Manchester Unitedhez igazolt. Két angliai szezon után a Chicago Fire játékosa lett, majd 2020-ban visszavonult. 

Azóta az ARD futballközvetítéseinek és szakértői műsorainak meghatározó szereplője, többek között az idei torna során is.

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