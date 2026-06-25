Bastian Schweinsteiger, aki 2014-ben kulcsjátékos volt a világbajnokságon aranyérmes német válogatottnak, a Nationalelf múlt heti Elefántcsontpart elleni vb-meccse előtt azt mondta, hogy az ellenfél „afrikai futballt játszik, amely kissé vad, kissé szokatlan, és talán kevésbé épül taktikai fegyelemre”.

Jürgen Klopp televíziós szakértőként dolgozik a világbajnokságon

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

A megjegyzés számos kritikát váltott ki Németországban. Többek között Philipp Awounou német újságíró is bírálta a kijelentést a Spiegel hasábjain. Szerinte a leírásnak „rasszista és gyarmatosító gyökerei vannak, mivel az afrikai származású fekete embereket történelmileg gyakran civilizálatlanként, másként és potenciálisan veszélyesként bélyegezték meg.”

Jürgen Klopp botrány csinált a világbajnokságon

Awounou ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja Schweinsteigert rasszistának, és szerinte nem is szabad annak bélyegezni. Úgy véli azonban, hogy a megjegyzése sok német szurkoló gondolkodásmódját tükrözi.

Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és Liverpool legendás edzője, aki jelenleg a Magenta műsorszolgáltatóval dolgozik a világbajnokság alatt, a Deutsche Welle kérdésére reagált volna a témában, ám végül nem kívánt véleményt nyilvánítani, és elsétált az interjúról.

Nem, nem. Esélyem sincs válaszolni erre a kérdésre. Mindenki szereti ezt a témát, ezért hoznak engem ilyen helyzetbe. Nem az én dolgom, hogy mindenkinek tetsszen, de ez egy komoly kérdés, és őszintén szólva azt sem tudom, mi lenne a megfelelő válasz. Az afrikai emberek számára ez egyféle jelentéssel bír, mások számára pedig mással, és én nem ezért vagyok itt”

– mondta Jürgen Klopp, aki ezt követően mosolyogva távozott, de azért még hozzátette, hogy:

😱 Jürgen Klopp walked out of an interview after DW asked about comments by Bastian Schweinsteiger, a fellow World Cup pundit.



Schweinsteiger was accused of using racist stereotypes during his analysis of Germany's opponents Ivory Coast 🇨🇮 pic.twitter.com/BOcG3aANmk — DW Sports (@dw_sports) June 24, 2026

„Hála Istennek, hogy erről senki sem kérdezett. De ti megtaláltátok a megfelelő pillanatot, és meglepő módon németek vagytok, ami különösen meglepett” – mondta ironikusan Klopp.

A 121-szeres német válogatott Schweinsteiger 500 mérkőzésen lépett pályára a Bayern München színeiben, miután a klub utánpótlásából került fel az első csapatba. 2015-ben a Manchester Unitedhez igazolt. Két angliai szezon után a Chicago Fire játékosa lett, majd 2020-ban visszavonult.