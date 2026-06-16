A foci-vb- rendezett találkozó lefújását követően az atlantai stadionban érzelmes jelenetek zajlottak: a Zöld-foki Köztársaság kapusa, Vozinha könnyekben tört ki, miközben a lelátón több ezer szurkoló ünnepelte együtt a történelmi eredményt.

Egy meccs elég volt ahhoz, hogy világhírű legyen Vozinha

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megvan a foci-vb új hőse? Ki az a Vozinha?

A játékosok egymás nyakába borulva ünnepeltek, a semleges nézőket pedig szintén magával ragadta a szenzációs döntetlen.

A Zöld-foki Köztársaság számára ez volt az első világbajnoki szereplés, és rögtön egy olyan meccsel indult, amelyben a csapat a világ egyik legerősebb válogatottja, Spanyolország ellen állt helyt. Vozinha pedig pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtotta: hét bravúros védéssel őrizte meg kapuját a góltól.

„Azért sírtam, mert a nagyszüleimmel nőttem fel. Sajnos már nincsenek közöttünk” – mondta a mérkőzés után a meccs emberének választott kapus. „Az édesanyám sem tudott eljönni, a vízum és a költségek miatt nem sikerült. Nagyon szerettem volna, ha itt van.”

Hozzátette, hogy a csapat ereje az összetartásban rejlik: „Az erőnk az egységünk. Mindegy, ki érkezik, mindannyian egy család vagyunk. Mi nem csak részt venni jöttünk, hanem küzdeni és versenyezni is.”

Vozinha története önmagában is rendkívüli: 40 évesen és 12 naposan ő lett minden idők egyik legidősebb játékosa, aki egy válogatott világbajnoki debütálásán pályára lépett. Ezzel megelőzte egy korábbi rekordot, amelyet Curacao kapusa, Eloy Room állított fel, és csak Egyiptom legendája, Essam El-Hadary volt nála idősebb világbajnoki debütáláskor (a legendás egyiptomi kapus a 2018-as oroszországi tornán, 45 éves és 161 napos korában debütált a vébén Szaúd-Arábia ellen.)

A kapus pályafutása nem volt egyenes út: csak 25 évesen lett profi futballista, és sokáig a válogatottságtól is búcsút akart venni.

Túl későn kezdtem, de nem adtam fel az álmomat”

– fogalmazott.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gyerekkorában a Zöld-foki Köztársaság elszigetelt szigetvilágában, Mindelóban nőtt fel, ahol kevés lehetőség jutott a fiatal játékosoknak. Végül Portugáliába igazolt, majd karrierje során több országban is megfordult, köztük Szlovákiában, Angolában, Moldovában és Cipruson is. Jelenleg a portugál másodosztályú Chaves játékosa.