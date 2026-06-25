Vozinha beírta magát a foci-vb-k történetébe, miután két korábbi világbajnok, Spanyolország és Uruguay ellen is kimagasaló teljesítményt nyújtott. A Zöld-foki Köztársaság neki köszönhetően mindkét mérkőzésen döntetlenre végzett, és a kapus világszerte címlapokra került. Vozinha népszerűsége két hét alatt elképesztően megugrott, a spanyolok elleni meccs előtt "csak" 50 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, június 25-én pedig már közel 16 milliót számlál. Ezzel megelőzte például a németek sztárkapusát, Manuel Neuert, aki 2014-ben világbajnoki címet szerzett Németországgal, és most is a Nationalelf kapuját védi.

Vozinha két meccs alatt világhírnévre tett szert Fotó: Eston Parker/ISI Photos / ISI Photos

Vozinha csapatot vált

Habár Vozinha 40 éves, számos klubcsapat érdeklődését felkeltette. Jelenleg a portugál másodosztályú Chaves csapatában játszik, de már bejelentette a távozását, és úgy tűnik, Brazíliába igazol. Sajtóhírek szerint már tárgyalásokat folytat három brazil Série B-s klubbal. Bár egyelőre egyikük nevét sem hozták nyilvánosságra, úgy tudni, mindhárom csapat a tabella felső felében helyezkedik el - írja az AS.

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Vozinha negocia com 3 clubes brasileiros da Série B.



Um dos principais personagens da Copa do Mundo de 2026, goleiro da Seleção de Cabo Verde pode jogar no futebol brasileiro a partir de julho. Três clubes da Série B já abriram negociação com o arqueiro, de 40 anos de… pic.twitter.com/lRXBI4sW3f — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 24, 2026

A Zöld-foki Köztársaság két mérkőzés után két ponttal áll, és saját kezében tartja a sorsát a labdarúgó-világbajnokságon. Ha az utolsó fordulóban legyőzi Szaúd-Arábiát, akkor biztosan továbbjut a csoportból. Már eddig is a foci-vb egyik legnagyobb meglepetésének számítottak, de ha bekerülnek a legjobb 32 közé, akkor igazi szenzációként fogják emlegetni őket.