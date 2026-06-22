A Zöld-foki-szigetek válogatottjának kapusa, Vozinha nemcsak bravúrjaival, hanem személyes történetével is milliók szívét nyerte meg a 2026-os foci-vb-n.
Vozinha sztár lett: ez a legmeghatóbb sztori a foci-vb-n?
A 40 éves kapus számára különösen emlékezetesre sikerült az Uruguay elleni mérkőzés,
hiszen a lelátón végre ott lehetett az édesanyja, Ana Candida Evora is.
A család számára ez korántsem volt magától értetődő. Vozinha – polgári nevén Josimar Diaz – néhány nappal korábban még arról beszélt, hogy édesanyja a vízumügyintézés nehézségei és a jelentős költségek miatt nem tud elutazni az Egyesült Államokba. A történet nagy visszhangot váltott ki, végül amerikai tisztviselők közbeléptek: jóváhagyták a vízumot, valamint elengedték az ahhoz kapcsolódó díjakat, így Ana Candida Evora elutazhatott a világbajnokságra.
A televíziós kamerák többször is mutatták a meghatódott édesanyát az Uruguay elleni találkozó során. A büszke szülő könnyes szemmel figyelte, ahogy a Zöld-foki-szigetek tovább írja a torna egyik legszebb tündérmeséjét.
Vozinha az első fordulóban vált világszerte ismertté, amikor hét védéssel segítette 0–0-s döntetlenhez csapatát a regnáló Európa-bajnok Spanyolország ellen, a veterán kapus teljesítménye pedig pillanatok alatt bejárta a világot.
A kapus népszerűsége azóta elképesztő méreteket öltött: közösségi oldalainak követőtábora néhány nap alatt mintegy 50 ezerről 15 millióra nőtt. A hirtelen jött világhír azonban nem tudta feledtetni vele, hogy karrierje legnagyobb mérkőzésén nem lehetett mellette az édesanyja.
Éppen ezért a Uruguay elleni találkozó különleges jelentőséggel bírt számára. Egyetlen hét alatt átélte, hogy megállította a spanyolokat, internetes szenzációvá vált, milliók ismerték meg a nevét, végül pedig újra találkozhatott édesanyjával a futball legnagyobb színpadán.
Bárhogyan is alakul a Zöld-foki-szigetek további szereplése a világbajnokságon, Vozinha számára valószínűleg semmilyen védés nem ér majd fel azzal a pillanattal, amikor meglátta édesanyját a lelátón.