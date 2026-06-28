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Átigazolási bombának talán nem nevezhető, de mindenképpen érdekes igazolásra készül a Premier League-ben szereplő Chelsea. Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint Xabi Alonso, a londoni csapat új edzője minden követ megmozgat azért, hogy megszerezze a svájci Granit Xhakát, aki jelenleg a Sunderland játékosa.

Xabi Alonso kinevezését májusban jelentette be a Premier League-ben szereplő Chelsea, a baszk edzőnek pedig komoly tervei vannak a nyugat londoni csapatnál, ezeknek a megvalósításához azonban szükség van egy igazi vezérre. 

Granit Xhaka ugyanazon a poszton futballozik, mint egykoron Xabi Alonso
Granit Xhaka ugyanazon a poszton futballozik, mint egykoron Xabi Alonso
Fotó: Hesham Elsherif/Anadolu via AFP

Xabi Alonso ezért most minden követ megmozgat azért, hogy a Sunderlandban futballozó Granit Xhakát a Chelsea-hez édesgesse. A svájci válogatott 34. életévében jár csapatkapitánya 2023 és 2025 között együtt dolgozott Xabi Alonsóval a Bayer Leverkusennél, és kulcsszerepe volt abban, hogy a gyógyszergyári csapat a 2023/24-es szezonban veretlenül megnyerte a Bundesligát, mellette pedig a Német Kupát is. 

Xabi Alonso a Chelsea-hez csábítaná kedvenc játékosát

Granit Xhaka azt követően tért vissza a Premier League-be, hogy Xabi Alonso távozott a Leverkusentől. A svájci középpályásért tavaly nyáron 15 millió eurót fizetett az újonc Sunderland, amely vezérletével a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, kiharcolva ezzel az Európa-liga-szereplést. 

Xhaka vezetői képességeiről mindent elmond, hogy a Sunderlandbe való igazolása után azonnal megkapta a csapatkapitányi karszalagot. A televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher is azt mondta, hogy ő volt az előző szezon legjobb igazolása, aki óriási hatást gyakorolt csapatára. 

Switzerland's midfielder #10 Granit Xhaka celebrates scoring his team's fourth goal during the 2026 World Cup Group B football match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium in Inglewood on June 18, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Granit Xhaka jelenleg a svájci válogatottal szerepel a világbajnokságon
Fotó: Frederic J. Brown/AFP

Xhaka esetleges eligazolását nehezíti, hogy a Sunderland nem tervezi eladni a svájci középpályást, akinek 2028 nyaráig érvényes a szerződése. A Chelsea ráadásul nem szeretne jelentős átigazolási díjat fizetni egy olyan futballistáért, aki szeptemberben betölti a 34. életévét.

Xhaka megszerzése azért is lenne pikáns, mert a svájci középpályás 2016 és 2023 között az Arsenalban futballozott, és csapatkapitány is volt az észak-londoni csapatban. 

Mindenesetre Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jártas olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, Xhaka már közölte, hogy bármilyen szerződési feltételeket hajlandó elfogadni, csak hogy a Chelsea játékosa lehessen, mert ismét Xabi Alonso irányítása alatt szeretne futballozni.

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