Xabi Alonso kinevezését májusban jelentette be a Premier League-ben szereplő Chelsea, a baszk edzőnek pedig komoly tervei vannak a nyugat londoni csapatnál, ezeknek a megvalósításához azonban szükség van egy igazi vezérre.

Granit Xhaka ugyanazon a poszton futballozik, mint egykoron Xabi Alonso

Fotó: Hesham Elsherif/Anadolu via AFP

Xabi Alonso ezért most minden követ megmozgat azért, hogy a Sunderlandban futballozó Granit Xhakát a Chelsea-hez édesgesse. A svájci válogatott 34. életévében jár csapatkapitánya 2023 és 2025 között együtt dolgozott Xabi Alonsóval a Bayer Leverkusennél, és kulcsszerepe volt abban, hogy a gyógyszergyári csapat a 2023/24-es szezonban veretlenül megnyerte a Bundesligát, mellette pedig a Német Kupát is.

Xabi Alonso a Chelsea-hez csábítaná kedvenc játékosát

Granit Xhaka azt követően tért vissza a Premier League-be, hogy Xabi Alonso távozott a Leverkusentől. A svájci középpályásért tavaly nyáron 15 millió eurót fizetett az újonc Sunderland, amely vezérletével a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, kiharcolva ezzel az Európa-liga-szereplést.

Xhaka vezetői képességeiről mindent elmond, hogy a Sunderlandbe való igazolása után azonnal megkapta a csapatkapitányi karszalagot. A televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher is azt mondta, hogy ő volt az előző szezon legjobb igazolása, aki óriási hatást gyakorolt csapatára.

Granit Xhaka jelenleg a svájci válogatottal szerepel a világbajnokságon

Fotó: Frederic J. Brown/AFP

Xhaka esetleges eligazolását nehezíti, hogy a Sunderland nem tervezi eladni a svájci középpályást, akinek 2028 nyaráig érvényes a szerződése. A Chelsea ráadásul nem szeretne jelentős átigazolási díjat fizetni egy olyan futballistáért, aki szeptemberben betölti a 34. életévét.

Xhaka megszerzése azért is lenne pikáns, mert a svájci középpályás 2016 és 2023 között az Arsenalban futballozott, és csapatkapitány is volt az észak-londoni csapatban.

Mindenesetre Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jártas olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, Xhaka már közölte, hogy bármilyen szerződési feltételeket hajlandó elfogadni, csak hogy a Chelsea játékosa lehessen, mert ismét Xabi Alonso irányítása alatt szeretne futballozni.