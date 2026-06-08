Generációk csatája, vagy úgyis mondhatnánk, hogy a Barcelona múltja és jelene találkozott az egyik foci-vb-t népszerűsítő reklámkampány keretein belül. Ronaldinho és Lamine Yamal először csak könnyedén dekázgatott egy McDonald's parkolójában, majd jött a kihívás.

A spanyol válogatott sztárja, Lamine Yamal már megérkezett az Egyesült Államokba

Fotó: CORAL SCOLES-COBURN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal próbálkozott, Ronaldinho viszont varázsolt

A feladat az volt, hogy a labdát átjuttassák a világ legnagyobb gyorsétteremláncának hirdetőtábláján, vagyis a jól ismert M-betűn. A 18 éves spanyol tehetség próbálkozása önmagában is látványosra sikerült, de célt tévesztett, Ronaldinho viszont ismét bizonyította, hogy még közel egy évtizeddel a visszavonulása után is elképesztő képességekkel rendelkezik. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok klasszis igencsak feladta a leckét Yamalnak, ugyanis már egyből az első kísérlet sikeres volt.

E o McDonald's que contratou Ronaldinho Gaúcho e o jogador mais caro do atualidade Lamine Yamal para fazer gol na logo da lanchonete. Advinha quem acertou o chute? pic.twitter.com/bH5JeOrp0N — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 5, 2026

A felvételt maga Ronaldinho is megosztotta a közösségi oldalán, ahol jókívánságait is elküldte Yamalnak a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra.

„Nekem ez már az első próbálkozásra sikerült. Köszönöm, nagyszerű élmény volt a forgatás. Sok sikert kívánok a világbajnokságon, bajnok!” – üzente a brazil legenda a Barcelona fiatal sztárjának.

Comigo é assim é d primeira kkkkkkkkkkk obrigado Mc foi mt show esse dia d gravação abraço craque e muita sorte no mundial 🤙🏾 pic.twitter.com/o0k3OzrGp6 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 5, 2026

Bár Yamal áprilisi sérülése miatt sokáig bizonytalan volt, hogy részt vehet-e a foci-vb-n, Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a spanyol válogatott június 15-i első csoportmérkőzésére felépülhet.

Az Európa-bajnok Spanyolország a világbajnokság előtt még Peru ellen játszik felkészülési mérkőzést kedden. Ezt követően a vb egyik legnagyobb esélyesének tartott együttes először a Zöld-foki-szigetek ellen lép pályára, majd Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkozik.