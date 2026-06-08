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Nem mindennapi videóval hangolt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a brazil legenda és a Barcelona spanyol válogatott fiatal sztárja. Ronaldinho és Lamine Yamal egy reklámkampány forgatásán mutatta meg káprázatos technikai tudását, amivel pillanatok felrobbantották az internetet.

Generációk csatája, vagy úgyis mondhatnánk, hogy a Barcelona múltja és jelene találkozott az egyik foci-vb-t népszerűsítő reklámkampány keretein belül. Ronaldinho és Lamine Yamal először csak könnyedén dekázgatott egy McDonald's parkolójában, majd jött a kihívás. 

CHATTANOOGA, TENNESSEE - JUNE 05: Right-winger Lamine Yamal of Team Spain arrives ahead of the World Cup at Chattanooga Metropolitan Airport on June 05, 2026 in Chattanooga, Tennessee. Coral Scoles-Coburn/Getty Images/AFP (Photo by Coral Scoles-Coburn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A spanyol válogatott sztárja, Lamine Yamal már megérkezett az Egyesült Államokba
Fotó: CORAL SCOLES-COBURN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal próbálkozott, Ronaldinho viszont varázsolt

A feladat az volt, hogy a labdát átjuttassák a világ legnagyobb gyorsétteremláncának hirdetőtábláján, vagyis a jól ismert M-betűn. A 18 éves spanyol tehetség próbálkozása önmagában is látványosra sikerült, de célt tévesztett, Ronaldinho viszont ismét bizonyította, hogy még közel egy évtizeddel a visszavonulása után is elképesztő képességekkel rendelkezik. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok klasszis igencsak feladta a leckét Yamalnak, ugyanis már egyből az első kísérlet sikeres volt.

A felvételt maga Ronaldinho is megosztotta a közösségi oldalán, ahol jókívánságait is elküldte Yamalnak a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra.

„Nekem ez már az első próbálkozásra sikerült. Köszönöm, nagyszerű élmény volt a forgatás. Sok sikert kívánok a világbajnokságon, bajnok!” – üzente a brazil legenda a Barcelona fiatal sztárjának.

Bár Yamal áprilisi sérülése miatt sokáig bizonytalan volt, hogy részt vehet-e a foci-vb-n, Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a spanyol válogatott június 15-i első csoportmérkőzésére felépülhet.

Az Európa-bajnok Spanyolország a világbajnokság előtt még Peru ellen játszik felkészülési mérkőzést kedden. Ezt követően a vb egyik legnagyobb esélyesének tartott együttes először a Zöld-foki-szigetek ellen lép pályára, majd Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkozik.

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