Generációk csatája, vagy úgyis mondhatnánk, hogy a Barcelona múltja és jelene találkozott az egyik foci-vb-t népszerűsítő reklámkampány keretein belül. Ronaldinho és Lamine Yamal először csak könnyedén dekázgatott egy McDonald's parkolójában, majd jött a kihívás.
Lamine Yamal próbálkozott, Ronaldinho viszont varázsolt
A feladat az volt, hogy a labdát átjuttassák a világ legnagyobb gyorsétteremláncának hirdetőtábláján, vagyis a jól ismert M-betűn. A 18 éves spanyol tehetség próbálkozása önmagában is látványosra sikerült, de célt tévesztett, Ronaldinho viszont ismét bizonyította, hogy még közel egy évtizeddel a visszavonulása után is elképesztő képességekkel rendelkezik. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok klasszis igencsak feladta a leckét Yamalnak, ugyanis már egyből az első kísérlet sikeres volt.
A felvételt maga Ronaldinho is megosztotta a közösségi oldalán, ahol jókívánságait is elküldte Yamalnak a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra.
„Nekem ez már az első próbálkozásra sikerült. Köszönöm, nagyszerű élmény volt a forgatás. Sok sikert kívánok a világbajnokságon, bajnok!” – üzente a brazil legenda a Barcelona fiatal sztárjának.
Bár Yamal áprilisi sérülése miatt sokáig bizonytalan volt, hogy részt vehet-e a foci-vb-n, Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a spanyol válogatott június 15-i első csoportmérkőzésére felépülhet.
Az Európa-bajnok Spanyolország a világbajnokság előtt még Peru ellen játszik felkészülési mérkőzést kedden. Ezt követően a vb egyik legnagyobb esélyesének tartott együttes először a Zöld-foki-szigetek ellen lép pályára, majd Szaúd-Arábiával és Uruguayjal találkozik.
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