Hétfőn este az Origón is beszámoltunk arról, hogy egy meglehetősen érdekes párosítással folytatódott a foci-vb. A Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság csoportmeccsen az előbbi válogatott volt a favorit, de korántsem volt sétagalopp a mérkőzés, sőt a spanyolok gól nélkül zárták végül a találkozót, hiába küldték csatasorba a 71. percben Lamine Yamalt is. Egyrészt nem is volt olyan éles a spanyol válogatott, másrészt a zöld-foki köztársasági kapus, Vozinha remek napot fogott ki, a veterán játékos mindent fogott, hárított a mérkőzésen.

Lamine Yamal nem bírt Vozinhával

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lamine Yamal sem tett csodát

A Zöld-foki-szigetek világbajnoki debütálásán elért döntetlenje Spanyolország ellen (0–0) már önmagában is történelmi eredmény az afrikai csapat számára, de mintha ez még nem lenne elég, a két csapat összecsapása egy újabb érdekes rekordot is hozott, amely biztosan beírja magát a labdarúgás történelemkönyvébe. A történet főszereplői között találjuk Vozinhát és Lamine Yamalt… akiket 21 év és 45 nap választ el egymástól.

Ez a legnagyobb korkülönbség két olyan ellenfél között, akik ugyanazon a világbajnoki mérkőzésen debütáltak. A történelmet a Chaves kapusa (40 éves és 22 napos) írta, de a barcelonai sztár (18 éves és 342 napos) is, aki bár nem szerzett gólt, de csereként pályára lépve megmutatta tehetségét.