Az elefántcsontparti Yan Diomande szombaton a második mérkőzésére készül a foci-vb-n, ezúttal Németország ellen lép pályára. Az első meccsen, Ecuador ellen végig pályán volt, csapata 1-0-ra győzött. Az RB Leipzig 19 éves sztárja nem csak a játékra fog koncentrálni, azt szeretné, ha elhunyt húga büszke lenne rá. Roxanne egy éve, 15 évesen halt meg, miután valaki drogot kevert az italába.

Yan Diomande Németország ellen is kezdőként léphet pályára Fotó: Roger Wimmer/ISI Photos / ISI Photos

„Bármit is teszek a futballpályán, azt érted teszem” – írta a 19 éves játékos egy szívből jövő, megrendítően őszinte levélben, amelyet a The Players’ Tribune tett közzé ezen a héten.

Diomande tavaly mutatkozott be a Bundesligában, és 12 gólt szerzett az RB Leipzigben. Roxane mindig hitt bátyja különleges tehetségében, és a focista a világbajnokságon szeretne bizonyítani.

Yan Diomande a húgának bizonyítana

„Nem meccsként tekintek a játékra, hanem úgy, mint egy színpadra. Ez az én esélyem, hogy megmutassam az egész világnak, mit láttál bennem. Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet, ne felejtsenek el téged. Most semmit sem érzek, mintha nem is lennék ember. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok. Nem próbálok felejteni, mert tudom, hogy nem fogok. Csak annyit tehetek, hogy a fájdalmat a még keményebb munkára használom, hogy megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk” - írta Diomande.

Elefántcsontpart eddig háromszor vett részt a világbajnokságon – 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben –, de soha nem jutott tovább a csoportkörből, pedig olyan világsztárokkal állt fel, mint Yaya Touré és Didier Drogba. A mostani foci-vb-n az Ecuador elleni nyitómérkőzésen elért győzelmük kedvező helyzetbe hozta őket, és Diomande úgy véli, van egy alapvető különbség a jelenlegi és korábbi vb-csapataik között.

„Úgy gondolom, bennünk nagyobb a vágy. Nincs nagy elvárás velünk szemben, így nincs mit veszítenünk, és mindent beleadunk. Pont ilyen hozzáállásra van szükségünk" - mondta az ifjú csatár.

A Németország-Elefántcsontpart meccset szombaton 22 órakor játsszák.