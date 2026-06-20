Az elefántcsontparti Yan Diomande szombaton a második mérkőzésére készül a foci-vb-n, ezúttal Németország ellen lép pályára. Az első meccsen, Ecuador ellen végig pályán volt, csapata 1-0-ra győzött. Az RB Leipzig 19 éves sztárja nem csak a játékra fog koncentrálni, azt szeretné, ha elhunyt húga büszke lenne rá. Roxanne egy éve, 15 évesen halt meg, miután valaki drogot kevert az italába.
„Bármit is teszek a futballpályán, azt érted teszem” – írta a 19 éves játékos egy szívből jövő, megrendítően őszinte levélben, amelyet a The Players’ Tribune tett közzé ezen a héten.
Diomande tavaly mutatkozott be a Bundesligában, és 12 gólt szerzett az RB Leipzigben. Roxane mindig hitt bátyja különleges tehetségében, és a focista a világbajnokságon szeretne bizonyítani.
Yan Diomande a húgának bizonyítana
„Nem meccsként tekintek a játékra, hanem úgy, mint egy színpadra. Ez az én esélyem, hogy megmutassam az egész világnak, mit láttál bennem. Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet, ne felejtsenek el téged. Most semmit sem érzek, mintha nem is lennék ember. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok. Nem próbálok felejteni, mert tudom, hogy nem fogok. Csak annyit tehetek, hogy a fájdalmat a még keményebb munkára használom, hogy megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk” - írta Diomande.
Elefántcsontpart eddig háromszor vett részt a világbajnokságon – 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben –, de soha nem jutott tovább a csoportkörből, pedig olyan világsztárokkal állt fel, mint Yaya Touré és Didier Drogba. A mostani foci-vb-n az Ecuador elleni nyitómérkőzésen elért győzelmük kedvező helyzetbe hozta őket, és Diomande úgy véli, van egy alapvető különbség a jelenlegi és korábbi vb-csapataik között.
„Úgy gondolom, bennünk nagyobb a vágy. Nincs nagy elvárás velünk szemben, így nincs mit veszítenünk, és mindent beleadunk. Pont ilyen hozzáállásra van szükségünk" - mondta az ifjú csatár.
A Németország-Elefántcsontpart meccset szombaton 22 órakor játsszák.