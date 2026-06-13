A 43 éves elefántcsontparti szakember a szaúdi válogatott másodedzői posztját hagyja ott az új kihívás kedvéért. Yaya Touré korábban a Tottenham akadémiáján dolgozott edzőként, majd a belga Standard Liege és a szaúdi nemzeti csapat stábjában is szerepet vállalt. Touré neve korábban felmerült a Fradinál is, de a zöld-fehérek végül Borbély Balázs mellett döntöttek.

Yaya Touré korábban Roberto Mancini segítője is volt

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Yaya Touré első csapata a szlovák bajnok lett

Nagyon boldog és izgatott vagyok, alig várom, hogy hétfőn elkezdjük a közös munkát. Az elődöm, Vladimir Weiss óriási tiszteletet érdemel azért, amit a Slovannál elért. Erre szeretnék építeni, ugyanakkor a saját elképzeléseimet is hozzáadni a csapat játékához. A futball számomra mindent jelent, szeretem a kihívásokat, és rendkívül motivál, hogy egy nagy múltú, ambiciózus klubot irányíthatok

– mondta Touré.

Hozzátette, hogy asszisztensedzőként olyan szakemberek mellett dolgozhatott, mint Roberto Mancini, de régóta arra vágyott, hogy saját projektet vezessen vezetőedzőként.

A Slovan Bratislava a legutóbbi idényben története 24. szlovák bajnoki címét nyerte meg, és Szlovákia legeredményesebb klubjának számít. A 2024–2025-ös szezonban a Bajnokok Ligájában is szerepelt, de a ligaszakasz mind a nyolc mérkőzését elveszítette, így a 36 csapatos mezőny 35. helyén végzett.

Touré 2020 elején, a kínai Csingtao csapatától való távozása után fejezte be játékospályafutását. Első edzői állását az ukrán Olimpik Donyecknél kapta másodedzőként, majd 2022-ben a Tottenham U16-os csapatánál dolgozott. Egy évvel később a Standard Liege stábjához csatlakozott, 2023 októberétől pedig Roberto Mancini segítője volt a szaúdi válogatottnál.

Játékosként Touré nyolc évet töltött a Manchester Citynél, ahol három Premier League-címet, két Ligakupát és egy FA-kupát nyert. A Barcelonával három spanyol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is begyűjtött, utóbbit 2009-ben.