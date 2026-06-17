Ötvenkét éve még mindenki rajtuk röhögött, most pedig történelmet írtak a kongóiak. Az afrikai együttes története első vb-gólját szerezte, miután a portugálok elleni szerdai, houstoni vb-mérkőzés első félidejének ráadásában Yoane Wissa gólt fejelt.

Történelmi pillanat, Yoane Wissa a Kongói DK első vb-gólját fejeli a hálóba Fotó: picture alliance / picture alliance

A Kongói Demokratikus Köztársaság az 1974-es világbajnokságon szerepelt először, akkor még Zaire néven. Ők produkálták a vb-történelem legröhejesebb jelenetét. A brazilok szabadrúgáshoz készülődtek ellenük, de az afrikaiak megunták a várakozást, Mwepu Ilunga kirobbant a sorfalból és elrúgta a labdát. A türelmetlen hátvéd sárga lapot kapott. Az alábbi videóban látható a nem mindennapi jelenet:

Yoane Wissa a legnagyobb kongói sztár

A mostani gólszerző Yoane Wissa, a franciaországi Châtearoux akadémiáján tanult. Mielőtt csatár lett volna, kapusként játszott. Tizenhat évesen motivációs levelet küldött a Kongói Labdarúgó-szövetségnek a Facebookon, azt írta, minden vágya, hogy szerepeljen a válogatottban. Ennél jóval többet elért, immár a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben játszik, a Newcastle-ben szerepel. Kétség kívül ő a kongóiak legnagyobb sztárja, a szurkolók „Kovo”-nak (a Kopasz) becézik őt. Imádják Wissát, aki a portugálok ellen életre szóló élményt okozott hazájának.