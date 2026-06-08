Zadok Yohanna hazájában, Nigériában ismerkedett meg a futballal, majd 2025-ben kevesebb mint egymillió euróért az a svéd AIK szerződtette, amely a soraiban tudja a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áront is. Yohanna azonban nem sokáig marad Svédországban, hiszen a Transfermarkt adatai szerint a Brighton 28 millió eurót sem sajnált kifizetni a tehetség játékjogáért. Ezzel az üzlettel az AIK rekordáron értékesítette játékosát, külön érdekesség, hogy annak idején Zlatan Ibrahimovicért harmadennyit kapott a Malmö.

Zadok Yohanna nagyobb sztár lesz, mint Zlatan Ibrahimovic?

Fotó: X/OfficialBHAFC

Zlatan Ibrahimovic a kanyarban sincs

A Brighton nagy tehetséget láthatott meg Zadok Yohannában, mivel a 18 éves szélső mindössze 18 tétmérkőzést játszott Svédországban, ezeken pedig öt gólt és négy gólpasszt jegyzett. Emlékezetes, hogy az angol klub jó arányban szűri ki a nagyobb tehetséget, így nem véletlen, hogy Moisés Caicedo (116 millió euró), Joao Pedro (63 millió) vagy éppen Ben White (58 millió) is elképesztő átigazolási összegért hagyták el később a Brightont.

Nem tudni, hogy a nigériaiból lesz a következő nagy eladás, de az biztos, hogy az AIK-nak kifizetett 28 millió euró megdöntötte a svéd rekordot.

Welcome to Brighton, Zadok! 🤩👋 pic.twitter.com/iiPOidjk0X — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026

A Transfermarkt emlékeztet rá, hogy az eddigi rekorder Lucas Bergvall volt, aki 20 millióért került a Tottenham csapatához, míg az AIK legutóbbi nagy eladása Alexander Isak volt. Érdekesség, hogy Zlatan Ibrahimovic a frissített listán már csak a hetedik a maga 7,8 milliós összegével.