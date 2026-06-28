Történelmet írt a Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n azzal, hogy bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az alig félmillió lakosú ország Curacao és Izland után a harmadik legkisebb lélekszámú nemzet, amelynek válogatottja szerepel a világbajnokságon - és a legkisebb, amely a vb-k történetében túlélte a csoportkört. Az Atlanti-óceánon fekvő 10 szigetet képviselő csapat jutalma egy olyan meccs, amire örökké emlékezni fognak: a legjobb 32 között a címvédő Argentínával mérkőznek meg.
De hogyan juthatott el idáig egy mindössze 525 000 lakosú ország? A csapat 1978-ban játszotta az első hivatalos mérkőzését, míg az ország szövetsége csak 1986-ban csatlakozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA). Azóta nem keltettek nagy figyelmet, az Afrika Nemzetek Kupáján kétszer a negyeddöntőig jutottak, de ennél tovább soha nem kerültek.
A Kék Cápák becenevű csapata sikereinek titka a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-szövetségének (FCF) azon döntése volt, hogy a szigetország diaszpórájából is toborozzon játékosokat.
Erős kapcsolatok fűzik az országot egykori gyarmatosítójához, Portugáliához, a múlt században bekövetkezett súlyos aszályok miatt sokan oda vándoroltak. Sőt, a tengeri kereskedelem miatt Hollandiában is jelentős számú, zöld-foki-szigeteki gyökerekkel rendelkező lakosság él. A 26 fős világbajnoki keretükből 14-en külföldön születtek, közülük hatan a holland kikötővárosból, Rotterdamból származnak.
A Kamerun elleni sorsdöntő, vb-kijutást jelentő gólt például Dailon Livramento szerezte, aki az elmúlt szezont a portugál Primeira Liga-ban szereplő Casa Pia csapatában töltötte.
„A Zölf-foki Köztársaság labdarúgó szövetsége elkötelezettségével és egy világos tervvel jutott el idáig. Amit most látunk, nagyrészt az évek óta folytatott következetes munka, az erős hit és azoknak az embereknek a munkájának köszönhetőek, akik szívvel-lélekkel elkötelezték magukat a projekt mellett. Ebben a csapatban megvan az a belső önbizalom, hogy elég jók vagyunk ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ legjobb csapataival. Ez nem csak a semmiből jött össze. Folyamatos terv volt, a válogatott a világ legjobb csapatai közé akat kerülni a vb-n” – nyilatkozta Josina Freitas Fortes, a Zöld-foki-szigetek parlamenti képviselője a BBC Sport Africának.
A válogatottat Pedro Leitao Brito, vagyis Bubista vezette ki a vb-re. Az 56 éves szakembert 2020 januárjában nevezték ki a csapat élére, korábban 28 alkalommal játékosként is szerepelt a nemzeti együttesben. Az egykori középhátvéd kompakt és jól felkészített csapatot épített. A három eddigi vb-meccsén nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezett védelmet tekinti a legfontosabbnak. Elől technikás középpályásokkal és gyors csatárokkal próbál operálni. Bubistát 2025-ben az év edzőjének választották Afrikában, és mindig is hitt abban, hogy csapata felveheti a versenyt a világ élvonalával. Lehet, hogy a spanyolok elleni döntetlen kizárólag a 40 éves kapusnak, Vozinhának volt köszönhető, de a fegyelmezettségüket jelzi, hogy azon
a meccsen mindössze egyetlen szabálytalanságot követtek el – ez a legkevesebb, amit egy csapat 1966 óta világbajnoki mérkőzésen okozott.
„Ez a mi játékunk, ez a csapat és a hátvédek legfontosabb személyiségi jegye. Mindig egységesen edzünk és játszunk, így bármit teszünk egy meccsen, számunkra nem újdonság” – nyilatkozta a hátvéd, Sidny Lopes Cabral.
A Zöld-foki Köztársaság a második mérkőzésén, Uruguay ellen támadóbb és nyitottabb taktikát alkalmazott. A vége 2-2 lett, ami azt jelentette, hogy a csoport utolsó körében a saját kezükbe került a sorsuk.
Az eredménynél is fontosabb, hogy meg tudjuk mutatni az identitásunkat, erőnket, egységünket és rugalmasságunkat. Figyelembe véve, milyen kis ország vagyunk, igazán jól teljesítettünk. Hiszem, hogy a labdarúgás mindenkié, és mindenkihez szól
– mondta Bubista.
A Kék Cápák játékosai a Szaúd-Arábia elleni gól nélküli döntetlen után egy mobiltelefon köré gyűltek össze a pályán, és ott azon nézték a H csoport másik meccsét, a Spanyolország–Uruguay találkozó utolsó perceit. A spanyolok 1-0-s győzelme biztosította, hogy a Zöld-foki Köztársaság második helyén végzett.
Zöld-foki Köztársaság válogatottja Messivel kerül szembe
„A lelátókon mindenhol örömkönnyei folytak. Gyönyörű pillanat volt, amikor a csapat tagjai összegyűltek egy telefon köré, és várták a mérkőzés végét jelző sípszót. Ez a világbajnokság eddigi legemlékezetesebb pillanata” – mondta Rob Law, a BBC Radio 5 Live kommentátora Houstonból.
Különleges jutalmat kapott a Zöld-foki Köztársaság a továbbjutásért, hiszen a legjobb 32 között a Lionel Messi vezette, háromszoros világbajnok argentin válogatottal találkozhat. Azok után, hogy a kétszeres világbajnok Uruguay, és az egyszeres győztes Spanyolország sem bírt velük...
„Számunkra semmi sem lehetetlen” – mondta Bubista a továbbjutás után. „A kezdetektől fogva azt mondtuk, szeretnénk megmutatni hazánkat a világnak. Óriási dolog, hogy Argentínával és Messivel játszhatunk, és ez teljesen független az esélyektől és a végeredménytől.”
Deroy Duartét választották a Szaúd-Arábia elleni mérkőzés legjobb játékosának, ő még nem gondol az argentinokra.
„Őszintén szólva, ez őrület, olyan, mint egy álom. Először is ünnepeljünk! Nagyon boldogok vagyunk. Reméljük, hogy otthon is mindenki boldog. Majd holnaptól a következő mérkőzésre koncentrálunk. Argentína ellen, ugye? Nehéz mérkőzés lesz, de higgyünk benne! Minden lehetséges” - mondta Duarte.
Ange Postecoglou, a Tottenham, a Nottingham Forest, a Celtic és az ausztrál válogatott egykori edzője az ITV-nek elmondta, a futball ismét bebizonyította, hogy mire képes.
Ez remek történet, tökéletesen megtestesíti a világbajnokság lényegét. Gyakran beszélünk arról, hogy a futball a világ minden táját megérinti, és ez pontosan megmutatja, mire képes. Az Argentína elleni meccs csak tovább színesíti a történetüket!...
Az Argentína-Zöld-foki Köztársaság meccset pénteken, magyar idő szerint éjfélkor rendezik.