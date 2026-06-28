Történelmet írt a Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n azzal, hogy bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az alig félmillió lakosú ország Curacao és Izland után a harmadik legkisebb lélekszámú nemzet, amelynek válogatottja szerepel a világbajnokságon - és a legkisebb, amely a vb-k történetében túlélte a csoportkört. Az Atlanti-óceánon fekvő 10 szigetet képviselő csapat jutalma egy olyan meccs, amire örökké emlékezni fognak: a legjobb 32 között a címvédő Argentínával mérkőznek meg.

A Zöld-foki Köztársaság veretlenül jutott tovább Fotó: DeFodi Images / DeFodi Images

De hogyan juthatott el idáig egy mindössze 525 000 lakosú ország? A csapat 1978-ban játszotta az első hivatalos mérkőzését, míg az ország szövetsége csak 1986-ban csatlakozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA). Azóta nem keltettek nagy figyelmet, az Afrika Nemzetek Kupáján kétszer a negyeddöntőig jutottak, de ennél tovább soha nem kerültek.

A Kék Cápák becenevű csapata sikereinek titka a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-szövetségének (FCF) azon döntése volt, hogy a szigetország diaszpórájából is toborozzon játékosokat.

Erős kapcsolatok fűzik az országot egykori gyarmatosítójához, Portugáliához, a múlt században bekövetkezett súlyos aszályok miatt sokan oda vándoroltak. Sőt, a tengeri kereskedelem miatt Hollandiában is jelentős számú, zöld-foki-szigeteki gyökerekkel rendelkező lakosság él. A 26 fős világbajnoki keretükből 14-en külföldön születtek, közülük hatan a holland kikötővárosból, Rotterdamból származnak.

A Kamerun elleni sorsdöntő, vb-kijutást jelentő gólt például Dailon Livramento szerezte, aki az elmúlt szezont a portugál Primeira Liga-ban szereplő Casa Pia csapatában töltötte.

„A Zölf-foki Köztársaság labdarúgó szövetsége elkötelezettségével és egy világos tervvel jutott el idáig. Amit most látunk, nagyrészt az évek óta folytatott következetes munka, az erős hit és azoknak az embereknek a munkájának köszönhetőek, akik szívvel-lélekkel elkötelezték magukat a projekt mellett. Ebben a csapatban megvan az a belső önbizalom, hogy elég jók vagyunk ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ legjobb csapataival. Ez nem csak a semmiből jött össze. Folyamatos terv volt, a válogatott a világ legjobb csapatai közé akat kerülni a vb-n” – nyilatkozta Josina Freitas Fortes, a Zöld-foki-szigetek parlamenti képviselője a BBC Sport Africának.