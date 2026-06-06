Nuno Campos 2025 nyarán érkezett Zalaegerszegre. A portugál szakember gyorsan a szurkolók kedvencévé vált, remek játékot honosított meg a ZTE csapatánál. A klub most hivatalos közleményben tudatta, vezetőedzője Romániában folytatja.

Romániába távozik a ZTE sikeredzője

Fotó: ZTE FC_Facebook

Romániába távozik a ZTE sikeredzője

„Nuno Campos vezetőedző kérésére klubunk megállapodásra jutott a szakemberrel, valamint a román élvonalban szereplő Dinamo București csapatával a távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről”

— olvasható a ZTE hivatalos szombati közleményében. A klub azt is közölte, távozik a csapattól Campos több segítője, Gonçalo Gil Da Silva Cruz és João Pedro Pereira Machado Bagão is.

A honlap kiemeli, Nuno Campos vitathatatlan munkát végzett a játékosok egyéni fejlődése, valamint a csapat előrelépése érdekében. A klub köszöni a stáb elkötelezett munkáját, valamint hálásak a közösen elért sikerekért. További pályafutásukhoz sok sikert kívánnak.

„A ZTE FC hosszú távú stratégiája és célrendszere változatlan, klubunk pedig a jövőben is ennek szellemében folytatja munkáját” — írja a honlap, majd kiemelik:

új vezetőedzőnk és stábja kinevezésével kapcsolatban kérjük, kísérjék figyelemmel hivatalos csatornáinkat”

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A ZTE az ötödik helyen zárta az NB I. 2025/2026-os kiírását.