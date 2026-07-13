Alexander Sörloth lett a bűnbak a norvég szurkolók szemében, miután a válogatott hosszabbítást követően 2-1-es vereséget szenvedett Anglia ellen a világbajnokság negyeddöntőjében – ezzel pedig búcsúzni kényszerült a tornától. A mérkőzésen nagy helyzetet hagyott ki a 30 éves csatár – amikor Norvégia még egygólos előnyben volt –, ezért a közösségi oldalakon azonnal megtalálták a csalódott drukkerek. Egyesek viszont minden határon túlmentek, amikor a feleségének azt írták, vegye rá a labdarúgót az öngyilkosságra. Sőt, olyan is volt, aki halálos fenyegetést küldött Sörloth-nak.

Alexander Sörloth halálos fenyegetéseket kapott, miután Norvégia kiesett a világbajnokságról Anglia ellen

Fotó: Richard Callis / Sport Press Photo via ZUMA Press

Alexander Sörloth mellett többen felszólaltak

A norvég válogatott másik játékosa, Jan Áge Fjörtoft azonnal védelmébe vette csapattársát, és kemény fellépést követel.

Ez teljesen elfogadhatatlan! Most kell az embereknek keményen fellépniük. Ebben a helyzetben az együtt evezés sem segít, meg az sem, ha válogatott mezeket vásárolsz, miközben zaklatod és fenyegeted az egyik hőst, Alexander Sörloth-ot. Csak azért, mert egy helyzetben rossz döntést hozott

– idézi Jan Áge Fjörtoft szavait a Magyar Nemzet.

Ilyen világban élünk. Ez egyszerűen tragikus. Nincs mit mondani, azon kívül, hogy amit látunk, tükörkép, de ilyen világban élünk. Mindig is mondtam a srácoknak, hogy tartsák magukat távol a közösségi médiától, különösen azokon a napokon, amikor meccset játszunk

– ezt pedig már a norvég szövetségi kapitány, Stále Solbakken mondta az eset kapcsán.