A brazil válogatott csupán 34%-ot birtokolta a labdát, a helyzetei viszont így is megvoltak a norvégok elleni vb-nyolcaddöntőben. Carlo Ancelotti együttese az első félidőben büntetőt hibázott Bruno Guimaraes révén, a fordulás után pedig a csereként beküldött Endrick lőhetett volna kulcsfontosságú gólt még 0-0-s állásnál.

Carlo Ancelotti vezetésével sem tudott csodát tenni a brazil válogatott

Fotó: Maurice Van Steen/ANP via Getty Images

A brazil helyzetek kimaradtak, amit Erling Haaland szépen megköszönt, és a mérkőzés hajrájában egy duplával eldöntötte a meccset. A dél-amerikai csapat Neymar révén a ráadásban szépíteni tudott büntetőből, de az egyenlítésre már nem volt ideje, így idejekorán búcsúzott a világbajnokságtól.

Ancelotti úgy érzi, Brazília megérdemelte volna a továbbjutást

A mérkőzés után Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitány elmondta, csapata nem érdemelt vereséget a norvégok ellen, Erling Haaland miatt estek ki, akinek döntő szerepe volt a meccsen.

„Mindannyian rendkívül szomorúak vagyunk. Úgy gondolom, hogy eddig jó világbajnokságot játszottunk, és a mai meccsen is megérdemeltük volna a győzelmet. Amikor egy ilyen pillanat jön, úgy kell tekinteni a vereségre, mint egy új kaland kezdetére. Tovább kell fejlődnünk, új ötleteket kell találnunk. Ez nem a vég, hanem egy új ciklus kezdete” – kezdte Ancelotti a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki azt is elmondta, nem tudja, hogyan reagál majd a brazil közönség a kiesésre. Szerinte az a cél, hogy tovább dolgozzanak és kezeljék a vereség okozta szomorúságot.

Tovább dolgozunk ezért a válogatottért, próbálunk fejlődni és új ötleteket keresni. Ugyanazt csináljuk majd, amit ebben az évben is tettünk. A munka jó volt, de a futball ilyen: néha kezelni kell egy vereség szomorúságát. Ehhez már hozzászoktam. Most kezelni kell a szomorúságot, holnap pedig elkezdünk a jövőn gondolkodni, mert ennek a válogatottnak már van egy elég stabil fiatal és rutinos magja, és új játékosok is érkezhetnek”

– folytatta az olasz szakember, aki szerint a brazil válogatott kerete alkalmas volt arra, hogy a labdabirtoklásra építsen.

Carlo Ancelotti marad a brazil válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Steph Chambers/FIFA via Getty Images

„A mai meccs egy olyannak tűnt, amit kontrolláltunk, voltak lehetőségeink. Nehezebb volt magas letámadást alkalmazni, mert Norvégia mélyen visszahúzta Martin Ødegaard, ami teret hagyott Erling Haaland gyorsaságának az egy az egy elleni helyzetekben. A meccs egyik része jó volt, sok helyzetünk volt az első félidőben, a másodikban is 0-0-nál. A cserék célja az volt, hogy frissességet és mélységet adjunk a támadásoknak, hogy megpróbáljuk megnyerni a meccset” – értékelt Ancelotti, aki kitért a csereként beállt Endrickre is, aki eldönthette volna a mérkőzést.

Endrick azért jött be, hogy több mélységi beindulásunk legyen, és egy-két perccel később helyzete is volt. A támadóharmad minőségének javítására Neymart is beállítottuk, Endricket pedig jobbra tettük, majd Bruno Guimaraest fáradtság miatt cseréltem le, hogy friss lábakat hozzak a középpályára”

– tette hozzá Ancelotti, aki a világbajnokság előtt 2023-ig hosszabbított szerződést a brazil válogatott szövetségi kapitányaként.