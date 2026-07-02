Kevesebb mint két hét van hátra, és az FC Liverpool megkezdi a felkészülést a 2026/27-es idényre. Andoni Iraola július 13-án az AXA Edzőközpontban vezényel először edzést a játékosoknak, akik az elmúlt két évben Arne Slot irányításával dolgoztak, most pedig egy teljesen új korszak kezdődik a klubnál.

Andoni Iraola július 13-án kezdi meg a munkát Liverpoolban Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC

A Liverpool vezetői Iraola kinevezésével ismét agresszív letámadásra és nagy intenzitású futballra épülő csapatot szeretnének látni. Ez kemény sprinteket, magas tempójú gyakorlatokat és sok fizikai munkát jelent a játékosok számára. A spanyol szakember megújult szakmai stábbal érkezett: Tommy Elphick, Shaun Cooper és az elemző Tom Webber is csatlakozott hozzá, a Liverpool Echo szerint azonban a kondicionáló edző, Pablo de la Torre lehet az, akinek a munkáját a futballisták a leginkább megérzik.

Andoni Iraola nem ad szabadnapot

A Bournemouth egykori játékosa, Antoine Semenyo korábban elárulta, milyen kemények Iraola edzései.

„Iraola úgy építette fel a programot, hogy gyakorlatilag nem volt szabadnapunk” – mondta még áprilisban Semenyo, aki a Manchester Cityhez szerződött

„Nagyon nehéz átállni a szerdai és vasárnapi szabadnapokról a szabadnapok teljes hiányára. Szombaton játszottunk, vasárnap pedig már edzettünk.

A kezdőcsapat játékosai az edzés első 30–40 percét végigcsinálták, így elképesztően fáradtak voltunk. Labdatartó gyakorlatokat végeztünk, folyamatosan futni kellett, és a csapat csoportjában többen is arra panaszkodtak, hogy ezen a héten sem kapunk pihenőt.”

Iraola az előszezon első napjaiban rendszerint átfogó fizikai felméréssel kezdi a munkát. A játékosok erő- és állapotfelméréseken, kardiovaszkuláris teszteken, valamint mozgékonysági vizsgálatokon vesznek részt, amelyeket a klub teljesítménydiagnosztikai és orvosi stábja végez el. Ezek eredményei alapján állítják össze az egyéni terhelést, mielőtt igazán felpörögnének az edzések.

A Liverpool játékosaira ezt követően amerikai túra vár: Nashville, New York és Chicago lesz a három felkészülési mérkőzés helyszíne. A Liverpool Echo szerint azonban Szoboszlai Dominikék számára nem a tengerentúli túra lesz a legnagyobb kihívás, hanem az első hét az AXA Edzőközpontban, amikor Iraola megmutatja, milyen intenzitást vár el tőlük.