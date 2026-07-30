Kettőből két győzelem. Miután a Liverpool Nashville-ben legyőzte a Sunderlandet, New York-ban a Wrexhamet verte. Szoboszlai Dominik mindkét mérkőzésen csapatkapitánykét játszott, és kiváló teljesítményt nyújtott. Andoni Iraola a Wrexham elleni mérkőzés után elsősorban a fiatalok teljesítményét emelte ki.

Andoni Iraola elégdett volt Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

"Összességében szilárdabbak voltunk, mint az első meccsen. Még ha a Sunderland ellen több gólt is szereztünk, és szebbnek tűnt a játékunk, úgy gondolom, ma inkább csapatként és összehangoltabban futballoztunk. Örülök, mert sok fiatal játékost pályára küldtünk, és jó teljesítményt nyújtottak. Lewis Koumas, és Will Wright kiválóan játszottak, segítettek nekünk a nyomásgyakorlásban, a szabad terek kihasználásában, és jól összekötötték a játékot Harvey Elliott-tal, Dominikkal, valamint a mögöttük lévő játékosokkal. Mindketten jól teljesítettek" - mondta Iraola az FC Liverpool hivatalos oldalának.

Andoni Iraola figyelmeztetett a két siker után

A spanyol szakember figyelmeztett, hiába a két győzelem, sok munka vár még rájuk.

Úgy gondolom, még nem értük el a célt, de szerintem előrelépés történt, főleg a Sunderland elleni első félidőhöz képest.

Az inkább irányadó, mint a második félidő. Remélem, hogy mérkőzésről mérkőzésre, apránként egyre közelebb kerülünk a célhoz. Kezdünk új játékosokat bevonni, mert jelenleg sok fiatal játékossal játszunk. Lassan, apránként be kell vonnunk azokat a tapasztalt játékosokat is, akik most kezdenek velünk edzeni, hogy jó formában érkezzünk a szezon kezdetéhez" - fogalmazott Iraola.

A Liverpool vasárnap Chicagóban a Leeds United ellen zárja az amerikai túráját.

"Az a tervem, hogy Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alex Isak és akár Jeremy Jacquet is pályára lép a Leeds ellen. Majd meglátjuk, hány percet tudnak játszani. Lassan kell kezdenünk, és fokozatosan kell bevonni azokat a tapasztaltabb játékosokat, akik kevesebb edzésen vettek részt. Úgy gondolom, a hétvégére készen állnak majd arra, hogy pályára lépjenek" - ígérte a spanyol tréner.