Minden idők legnagyobb biztonsági készültsége előzi meg a szerda esti Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőt (21:00, tv: M4 Sport) - írja címében a Daily Star, amely szerint ebben szemernyi túlzás sincs. Ez volt az egyetlen mérkőzés, amit a FIFA szeretett volna elkerülni a két nemzet között húzódó ellentétek miatt – de ha már nem sikerült, akkor a szervezők mindent megtesznek a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. A repülőtereken, a szurkolói zónákban és a stadion környékén megnövelik a rendőrök létszámát, a nézőtéren pedig beépített tisztek foglalnak majd helyet a sorok között.

A világbajnokság legtüzesebb mérkőzése lehet az Anglia-Argentína elődöntő

Fotó: AFP

Fokozott biztonsági intézkedések az Anglia-Argentína meccs miatt

A nemzetközi szövetség az Anglia és Argentína közötti, történelmi ellentétek és a világ két legszenvedélyesebb szurkolói csoportja miatt szerette volna elkerülni ezt az összecsapást – legalábbis ezt állítják a biztonsági szakértők. Ez lesz a két nemzet legnagyobb összecsapása évtizedek óta, és a korábbiakból kiindulva tüzes meccs várható. Ennek megfelelőn a szervezők fokozott biztonsági intézkedéseket vetnek be a mérkőzés helyszínén, Atlantában.

Ez az a helyszín, ahol az angolok korábban Kongóval játszottak, és minden rendben ment. Valójában a torna eddig mindenféle probléma nélkül zajlott

– idézi egy magas rangú bennfentes szavait a Daily Star. Hozzátette, a szervezők rengeteg munkát fektettek abba, hogy mindenki biztonságban legyen a világbajnokságon.

A torna egyik fénypontja az volt, hogy láthattuk, ahogy a különböző országokból érkező embereknek semmi problémájuk nincs, jól kijönnek egymással.

A neve elhallgatását kérő bennfentes állítja, a legfelsőbb körökbe is tudják, hogy valószínűleg az angol-argentin lesz a világbajnokság legtüzesebb meccse. Ezért fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be.

A szurkolói zónák teljesen el lesznek különítve, nem vállalnak semmilyen kockázatot. Fokozott biztonsági intézkedések lesznek a stadion körüli repülőtereken, és a stadionon belül is

– mondta. Sőt, állítólag beépített tisztek is lesznek a lelátón, akik a sorok között megbújva figyelik majd a nézőtéren történő eseményeket.