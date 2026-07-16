Drámai fordítással zárult a szerda esti Anglia-Argentína világbajnoki elődöntő, Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata ugyanis hiába szerezte meg a vezetést Anthony Gordon révén, a végén hét perc alatt fordítottak az argentinok. Előbb Enzo Fernández volt eredményes, majd a 92. percben Lautaro Martínez döntötte el a találkozót. Mindkét gólt Lionel Messi készítette elő, akit a mérkőzés legjobbjának választottak.

Lautaro Martínez (jobbra) Lionel Messi passzából szerezte meg az Anglia-Argentína vb-elődöntő győztes találatát

Fotó: Cheng Min Xinhua / eyevine / eyevine

Elsírta magát az Anglia-Argentína meccs hőse

Lautaro Martínez még 1-0-ás angol vezetésnél szállt be csereként a vb-elődöntőbe, a végén viszont ő lett a mérkőzés hőse – miután a kapuba fejelte Lionel Messi beadását, a torna fináléjába juttatva a címvédőt. A 28 éves támadó a lefújást követően érzelmekkel teli nyilatkozatot adott.

Ez nagyon kemény. Ez óriási

– kereste a szavakat élő adásban, könnybe lábadt szemekkel Martínez, majd így folytatta:

Emlékszem, amikor megvettem az focicipőmet, és arról álmodtam, hogy megszerzem ezt a gólt. Bocsánat…

A 28 éves támadó az interjú ezen pontján elsírta magát, amiért elnézést kért.

Esküszöm, hogy ezt megálmodtam, Alexisnek (Mac Allister) megmondtam előre

– fogalmazott Lautaro Martínez, aki állítása szerint úgy lépett a pályára csereként, hogy érezte, az ő gólja fog dönteni.

Hatvan percen át nyomott az ellenfél, utána már nem bírták, visszahúzódtak, kiszélesítettük a játékot és sikerült megfordítani a meccset

– összegezte a történteket a támadó.

Lionel Scaloni: „Soha nem adjuk fel”

Argentína szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni is meghatódva állt a kamera elő.

Ez egy óriási öröm a népünknek. Nagyon nehéz kifejezni, mit is érzek most. A válogatott mezért minden beleadunk, soha nem adjuk fel, és megmutattuk még egyszer, hogy bármire képesek vagyunk

– nyilatkozta a mérkőzés után Scaloni, aki kiemelte: az argentin szurkolók fontos szerepet játszottak abban, hogy fordítani tudtak.