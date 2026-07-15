Fokozott biztonsági intézkedések előzték meg a szerda esti Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőt. Mindenhol megnövelték a rendőrök létszámát, és a nézőtéren beépített tisztek bújtak meg, hogy minden a legnagyobb rendben legyen – ismerve a két nemzet múltját. Mai napig érzékeny történelmi téma a 1982-es Falkland-szigeteki háború, amely az angolok és az argentinok között zajlott a vitatott hovatartozású szigetek miatt. De a két labdarúgó-válogatott korábbi öszecsapásai sem voltak feszültségmentesek. Elég csak az 1986-os vb-negyeddöntőre gondolni, amelyen Diego Maradona kézzel szerzett gólt. A két nemzet futballháborúja pedig a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében újabb felvonásához érkezett.

Az Anglia-Argentína világbajnoki elődöntővel újabb felvonásához érkezett a két nemzet futballháborúja

Fotó: Martin Rickett / PA Wire

Anglia-Argentína 1-2

A mérkőzés első percétől kezdve tapintani lehetett a feszültséget. Sőt, már a 3. percben kisebb tömegjelenet alakult ki, miután Enzo Fernández odapakolt egyet Elliot Andersonnak. Az argentinok dühét fokozta, hogy közvetlenül előtte Lionel Messi ellen nem észlelt szabálytalanságot az amerikai játékvezető, Ismail Elfath.

A mérkőzés első helyzetére viszont egészen a 36. percig kellett várni, amikor Reece James végezhetett el szabadrúgást, de Emiliano Martínez magabiztosan tisztázott.

A kontrából Messi indult meg, Anderson pedig csak sárga lapot érően tudta megállítani – amitől megint elszabadultak az indulatok és összeugrottak a játékosok.

Az első perctől kezdve feszült találkozót vívtak egymással az angolok és az argentinok

Fotó: Tom Weller / dpa

Miután a bírónak sikerült lehűtenie a kedélyeket és újraindult a játék, Fernández próbálkozott távolról. Lövése nem sokkal, de elkerülte az angol kaput.

A csapatok gólnélküli döntetlennel vonultak szünetre, és a második félidő legelején rögtön több veszély alakult ki, mint az első 45 percben összesen.

A 47. percben Julian Álvarez szerezte meg a labdát és vette célba az angol kaput, de Jordan Pickford bravúrral védett. Sőt, közvetlenül ezután ismét az argentin támadó próbálkozott, de az angol kapus szögletre mentett.

Az angolok szerezték meg a vezetést

A kihagyott helyzetek percekkel később megbosszulták önmagukat, az angolok ugyanis a másik oldalon nem hibáztak.

Az 55. percben Morgan Rogers középre tett labdáját Anthony Gordon lőtte közelről az argentin kapuba – megszerezve ezzel a vezetést Angliának.

Argentína gyorsan, három perccel később rögtön egyenlíthetett volna, azonban Djed Spence remek becsúszással mentett Giuliano Simeone elől. A hidratációs szünet előtt Nico González fejesét is védte Pickford egy bravúros mozdulattal.

A 75. percben Mac Allister fejese a jobb kapufáról jött ki.

Egy perccel később pedig megint az argentin középpályás került helyzetbe, de ismét hárított az angolok kapusa.