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Az első perctől kezdve feszült találkozót vívtak egymással az angolok és az argentinok a világbajnokság elődöntőjében. Több tömegjelenet is kialakult, mire a játékvezetőnek sikerült lehűtenie a kedélyeket, végül egy drámai fordítás döntötte el az Anglia-Argentína mérkőzést. A címvédő egygólos hátrányból, hét perc alatt nyerte meg az összecsapást és jutott be a fináléba, ahol Spanyolország lesz az ellenfele.

Fokozott biztonsági intézkedések előzték meg a szerda esti Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőt. Mindenhol megnövelték a rendőrök létszámát, és a nézőtéren beépített tisztek bújtak meg, hogy minden a legnagyobb rendben legyen – ismerve a két nemzet múltját. Mai napig érzékeny történelmi téma a 1982-es Falkland-szigeteki háború, amely az angolok és az argentinok között zajlott a vitatott hovatartozású szigetek miatt. De a két labdarúgó-válogatott korábbi öszecsapásai sem voltak feszültségmentesek. Elég csak az 1986-os vb-negyeddöntőre gondolni, amelyen Diego Maradona kézzel szerzett gólt. A két nemzet futballháborúja pedig a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében újabb felvonásához érkezett.

Anglia-Argentína
Az Anglia-Argentína világbajnoki elődöntővel újabb felvonásához érkezett a két nemzet futballháborúja
Fotó: Martin Rickett / PA Wire

Anglia-Argentína 1-2

A mérkőzés első percétől kezdve tapintani lehetett a feszültséget. Sőt, már a 3. percben kisebb tömegjelenet alakult ki, miután Enzo Fernández odapakolt egyet Elliot Andersonnak. Az argentinok dühét fokozta, hogy közvetlenül előtte Lionel Messi ellen nem észlelt szabálytalanságot az amerikai játékvezető, Ismail Elfath.

A mérkőzés első helyzetére viszont egészen a 36. percig kellett várni, amikor Reece James végezhetett el szabadrúgást, de Emiliano Martínez magabiztosan tisztázott.

A kontrából Messi indult meg, Anderson pedig csak sárga lapot érően tudta megállítani – amitől megint elszabadultak az indulatok és összeugrottak a játékosok.

15 July 2026, United States, Atlanta: Soccer, Men, 2026 World Cup, England vs. Argentina, Semifinal, Atlanta Stadium, Referee Ismail Elfath shows a yellow card. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa
Az első perctől kezdve feszült találkozót vívtak egymással az angolok és az argentinok
Fotó: Tom Weller / dpa

Miután a bírónak sikerült lehűtenie a kedélyeket és újraindult a játék, Fernández próbálkozott távolról. Lövése nem sokkal, de elkerülte az angol kaput.

A csapatok gólnélküli döntetlennel vonultak szünetre, és a második félidő legelején rögtön több veszély alakult ki, mint az első 45 percben összesen.

A 47. percben Julian Álvarez szerezte meg a labdát és vette célba az angol kaput, de Jordan Pickford bravúrral védett. Sőt, közvetlenül ezután ismét az argentin támadó próbálkozott, de az angol kapus szögletre mentett.

Az angolok szerezték meg a vezetést

A kihagyott helyzetek percekkel később megbosszulták önmagukat, az angolok ugyanis a másik oldalon nem hibáztak.

Az 55. percben Morgan Rogers középre tett labdáját Anthony Gordon lőtte közelről az argentin kapuba – megszerezve ezzel a vezetést Angliának.

Argentína gyorsan, három perccel később rögtön egyenlíthetett volna, azonban Djed Spence remek becsúszással mentett Giuliano Simeone elől. A hidratációs szünet előtt Nico González fejesét is védte Pickford egy bravúros mozdulattal. 

A 75. percben Mac Allister fejese a jobb kapufáról jött ki.

Egy perccel később pedig megint az argentin középpályás került helyzetbe, de ismét hárított az angolok kapusa.

A címvédő drámai fordítást produkált

A 85. percben viszont már Pickford is tehetetlen volt, amikor Enzo Fernández a tizenhatoson kívülről a hálóba tekerte a labdát, és egyenlített. Sőt, a 92. percben Messi beadásából Lautaro Martínez fejelt az angol kapuba, megfordítva ezzel a mérkőzés.

 

Argentina's Enzo Fernandez celebrates scoring his sides first goal to level the score at 1-1 during the FIFA World Cup 2026 semi-final match at the Atlanta Stadium. Picture date: Wednesday July 15, 2026.
Argentína hét perc alatt fordította meg az összecsapást
Fotó: Martin Rickett / PA Wire

A címvédő Argentína ellenfele Spanyolország lesz a világbajnokság vasárnapi döntőjében, míg Anglia szombaton Franciaországgal mérkőzik meg a harmadik helyért.

 

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