Váratlan tragédia előzte meg a szerda esti Anglia-Argentína világbajnoki elődöntőt. A drámai fordítással véget ért mérkőzést – az argentinok hét perc két gólt rúgtak – a BBC is közvetítette, a korábbi angol válogatott védő, Micah Richards pedig a csatorna szakértőjeként volt jelent az atlantai stadionban. Annak ellenére is vállalta ezt, hogy nem sokkal a kezdősípszó előtt szörnyű hírt kapott otthonról: váratlanul elhunyt az édesapja.

Micah Richards (jobbra) az Anglia-Argentína világbajnoki elődöntő vesztette el az édesapját

Fotó: Steven Paston / PA Wire

Gyászolva vállalta az Anglia-Argentína meccset Micah Richards

Az argentinok Enzo Fernández és Lautaro Martínez góljaival – mindkét találatot Lionel Messi készítette elő – fordították meg egygólos hátrányból az angolok elleni elődöntőt, és jutottak be a torna vasárnapi döntőjébe, ahol Spanyolország lesz az ellenfelük (21:00, tv: M4 Sport). A BBC alig fejezte be a tévés tudósítását, Richards szívből jövő tisztelgést tett édesapja előtt az Instagramon.

Nem sokkal az adás előtt kaptam a szörnyű hírt, hogy édesapám, Lincoln elhunyt. Váratlan volt a halála, és túl korán hagyott itt minket

– fogalmazott a közösségi oldalán Micah Richards, aki pályafutása során 13-szor szerepelt Anglia válogatottjában. Visszavonulása óta pedig tévés szakértőként dolgozik.

Édesapja volt a legnagyobb szurkolója

Az egykori védő legnagyobb szurkolója mindig is az édesapja volt. Alig hagyott ki meccset fia karrierje során.

Gyerekként bárhová elvitt, ahová csak kellett, és profi pályafutásom során ő volt a legbüszkébb szülő. Tudom, otthon mennyit jelent mindenkinek szurkolni az angolok világbajnoki meccsein, és hogy ez az élmény generációkon átívelően köti össze a családokat, ez semmi máshoz nem fogható.

Micah Richards szerint édesapja – mint büszke szülő – is azt szerette volna, ha folytatja a munkáját a világbajnokságon és nem mondja le az adást közvetlenül az Argentína elleni elődöntő előtt. A korábbi labdarúgó posztját – amelyben egy édesapjával közös, gyerekkori fotót is megosztott – elárasztották a futballisták, tévés szakértők és követők együttérző hozzászólásai.