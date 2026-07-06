Szerencsétlen baleset árnyékolja be Anglia továbbjutását a világbajnokságon. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Jude Bellingham két perc alatt duplázni tudott Mexikó ellen, amely hiába jött vissza kétszer is a meccsbe, végül drámai módon hazai közönség előtt volt kénytelen búcsúzni a tornától. Miközben a mexikóvárosi stadion hazai közönsége könnyekben tört ki, addig az angolok féktelen ünneplésbe kezdtek a pályán. Olyannyira, hogy Jordan Henderson bele is sérült – hordágyon kellett elvinni.

Jordan Henderson belesérült Anglia továbbjutásának megünneplésébe

Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images South America

Anglia továbbjutásába sérült bele Jordan Henderson

A 36 éves Jordan Henderson a kispadról nézte végig, ahogy csapata 3-2-es győzelmet arat Mexikó felett – bár így is sikerült egy sárga lapot begyűjtenie a pályán kívül. A lefújást követő ünneplésben viszont ő is ugyanúgy részt vett, mint a találkozót végigjátszó társai. Sőt, talán egy kicsit túlzásba is vitte azt, amikor megpróbált átmászni a reklámtáblákon, de leesett onnan.

A rutinos labdarúgó azonnal orvosi ellátásban részesült, a karja úgy megsérült, hogy végül hordágyon, oxigénmaszkban vitték el.

Az angolok sérült csapattársuk köré gyűltek az ápolás közben

Fotó: Anadolu / Anadolu

Nagyon rosszul nézett ki a csuklója

Csak elesett, de azt hiszem, jól van

– nyilatkozta Hendersonról a lefújást követőn Anglia csapatkapitánya, Harry Kane.

Jude Bellingham az esettel kapcsolatban hozzátette, az orvosi csapat mindent kézben tartott. Pontos részleteket viszont ő sem tudott mondani a megsérült társuk állapotát illetően.

Jordan elesett és megsérült a csuklója, nagyon rosszul néz ki

– ezt már Thomas Tuchel szövetségi kapitány mondta.