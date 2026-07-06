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Baleset történt a továbbjutás megünneplése közben. Anglia egy drámai összecsapáson búcsúztatta a világbajnokságtól a társházigazda Mexikót, azonban a lefújást utáni öröm közepette Jordan Henderson megsérült. A 36 éves labdarúgót hordágyon kellett elvinniük az orvosoknak.

Szerencsétlen baleset árnyékolja be Anglia továbbjutását a világbajnokságon. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Jude Bellingham két perc alatt duplázni tudott Mexikó ellen, amely hiába jött vissza kétszer is a meccsbe, végül drámai módon hazai közönség előtt volt kénytelen búcsúzni a tornától. Miközben a mexikóvárosi stadion hazai közönsége könnyekben tört ki, addig az angolok féktelen ünneplésbe kezdtek a pályán. Olyannyira, hogy Jordan Henderson bele is sérült – hordágyon kellett elvinni.

Anglia továbbjutásába sérült bele Jordan Henderson
Jordan Henderson belesérült Anglia továbbjutásának megünneplésébe
Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images South America

Anglia továbbjutásába sérült bele Jordan Henderson

A 36 éves Jordan Henderson a kispadról nézte végig, ahogy csapata 3-2-es győzelmet arat Mexikó felett – bár így is sikerült egy sárga lapot begyűjtenie a pályán kívül. A lefújást követő ünneplésben viszont ő is ugyanúgy részt vett, mint a találkozót végigjátszó társai. Sőt, talán egy kicsit túlzásba is vitte azt, amikor megpróbált átmászni a reklámtáblákon, de leesett onnan.

A rutinos labdarúgó azonnal orvosi ellátásban részesült, a karja úgy megsérült, hogy végül hordágyon, oxigénmaszkban vitték el.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 05: Jordan Henderson of England is injured after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England at Mexico Stadium (Estadio Azteca) in Mexico City, Mexico on July 05, 2026. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)
Az angolok sérült csapattársuk köré gyűltek az ápolás közben
Fotó: Anadolu / Anadolu

Nagyon rosszul nézett ki a csuklója

Csak elesett, de azt hiszem, jól van

– nyilatkozta Hendersonról a lefújást követőn Anglia csapatkapitánya, Harry Kane.

Jude Bellingham az esettel kapcsolatban hozzátette, az orvosi csapat mindent kézben tartott. Pontos részleteket viszont ő sem tudott mondani a megsérült társuk állapotát illetően.

Jordan elesett és megsérült a csuklója, nagyon rosszul néz ki

– ezt már Thomas Tuchel szövetségi kapitány mondta.

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