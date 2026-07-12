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Az angol labdarúgó-válogatott egy hosszabbításos mérkőzésen 2–1-re legyőzte a norvég csapatot a világbajnokság szombati negyeddöntőjében, így bejutott a legjobb négy közé, ahol a címvédő argentin válogatott lesz az ellenfele. A találkozó után Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Declan Rice a mérkőzést megelőző három nap nagy részét ágyban töltötte betegen.

Declan Rice kezdőként lépett pályára az angol válogatottban a Norvégia ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, de a floridai Hard Rock Stadion fülledt hőségében nehezen bírta a terhelést. 

Rice és Bellingham az angol válogatott legfontosabb középpályásai
Rice és Bellingham az angol válogatott legfontosabb középpályásai
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A szünetben le is cserélték az Arsenal középpályását, aki egyébként hónapok óta sérülten futballozik. 

Egy ideje enyhe idegi eredetű fájdalmat éreztem a combhajlítómban. Karácsony után kezdődött, és nagyon hosszú ideig együtt kellett élnem vele az Arsenalnál. Nyilván erről nem sokan tudtak. Ez teljesen a háttérben zajlott” 

mondta az angol középpályás, aki elárulta, hogy ezzel a sérüléssel a mérkőzések hetvenedik perce után kezdi azt érezni, hogy a teste a határait feszegeti.

Az angol válogatott hőse pokoli fájdalmakkal játszik

A szombat esti találkozón Anglia 1–0-s hátrányba került Andreas Schjelderup gyönyörű gólja után. Jude Bellingham azonban közvetlenül a félidő előtt egyenlített egy hatalmas botrányt okozó találattal, majd a hosszabbításban a győztes gólt is megszerezte a Real Madrid sztárja.

Volt néhány játékosunk, akik megszenvedték a hőséget. Ezri Konsának például görcsei voltak, főként a combhajlító izmában. Declan Rice esetében a félidőben úgy döntöttünk, hogy támadóbb felfogásra váltunk, ezért egy támadóbb cserét hajtottunk végre. Már akkor meghoztam ezt a döntést, amikor még 1–0-ra vesztésre álltunk, és az egyenlítő gól után sem akartam megváltoztatni” 

mondta a mérkőzés után Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya. 

Rice szereplése már a mérkőzés előtt is kérdéses volt, mivel hónapok óta egy idegi eredetű probléma hátráltatja, amely a combhajlító izmát és a derekát érinti. Erre még rá is tett egy lapáttal a betegsége.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Thomas Tuchel, Manager of England, celebrates with Harry Kane #9, Elliot Anderson #8 and Anthony Gordon #18 after the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A német Thomas Tuchel a négy közé vezette az angol válogatottat a vb-n
Fotó: Michael Reaves/Getty Images via AFP

„Elliot Andersont vagy Declan Rice-t kellett lecserélnünk. Tudva, hogy Declan az előző három nap nagy részét betegen, ágyban töltötte, biztos voltam benne, hogy nem fogja végigbírni a kilencven percet. Ráadásul fennállt az esélye annak is, hogy a mérkőzés 120 percig tart, ezért nem akartam egy későbbi cserét elpazarolni. Inkább korábban lecseréltem Declant, mint ahogy feltétlenül szükséges lett volna, hogy később maradjon még egy cserelehetőségünk” – tette hozzá Tuchel, akinek a csapata a címvédő argentin válogatottal találkozik szerdán este kilenctől. 

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