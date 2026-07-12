Declan Rice kezdőként lépett pályára az angol válogatottban a Norvégia ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, de a floridai Hard Rock Stadion fülledt hőségében nehezen bírta a terhelést.

Rice és Bellingham az angol válogatott legfontosabb középpályásai

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A szünetben le is cserélték az Arsenal középpályását, aki egyébként hónapok óta sérülten futballozik.

Egy ideje enyhe idegi eredetű fájdalmat éreztem a combhajlítómban. Karácsony után kezdődött, és nagyon hosszú ideig együtt kellett élnem vele az Arsenalnál. Nyilván erről nem sokan tudtak. Ez teljesen a háttérben zajlott”

– mondta az angol középpályás, aki elárulta, hogy ezzel a sérüléssel a mérkőzések hetvenedik perce után kezdi azt érezni, hogy a teste a határait feszegeti.

Az angol válogatott hőse pokoli fájdalmakkal játszik

A szombat esti találkozón Anglia 1–0-s hátrányba került Andreas Schjelderup gyönyörű gólja után. Jude Bellingham azonban közvetlenül a félidő előtt egyenlített egy hatalmas botrányt okozó találattal, majd a hosszabbításban a győztes gólt is megszerezte a Real Madrid sztárja.

Volt néhány játékosunk, akik megszenvedték a hőséget. Ezri Konsának például görcsei voltak, főként a combhajlító izmában. Declan Rice esetében a félidőben úgy döntöttünk, hogy támadóbb felfogásra váltunk, ezért egy támadóbb cserét hajtottunk végre. Már akkor meghoztam ezt a döntést, amikor még 1–0-ra vesztésre álltunk, és az egyenlítő gól után sem akartam megváltoztatni”

– mondta a mérkőzés után Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya.

Rice szereplése már a mérkőzés előtt is kérdéses volt, mivel hónapok óta egy idegi eredetű probléma hátráltatja, amely a combhajlító izmát és a derekát érinti. Erre még rá is tett egy lapáttal a betegsége.

A német Thomas Tuchel a négy közé vezette az angol válogatottat a vb-n

Fotó: Michael Reaves/Getty Images via AFP

„Elliot Andersont vagy Declan Rice-t kellett lecserélnünk. Tudva, hogy Declan az előző három nap nagy részét betegen, ágyban töltötte, biztos voltam benne, hogy nem fogja végigbírni a kilencven percet. Ráadásul fennállt az esélye annak is, hogy a mérkőzés 120 percig tart, ezért nem akartam egy későbbi cserét elpazarolni. Inkább korábban lecseréltem Declant, mint ahogy feltétlenül szükséges lett volna, hogy később maradjon még egy cserelehetőségünk” – tette hozzá Tuchel, akinek a csapata a címvédő argentin válogatottal találkozik szerdán este kilenctől.