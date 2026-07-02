Az angol válogatott labdarúgók párjai szurkoltak – és imádkoztak – Atlantában szerelmük sikeréért a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen. Jordan Pickford és Jude Bellingham választottja minden tekintetet magukra vontak a nézőtéren, ahol feltűnt Djed Spence, Harry Kane és Ivan Toney felesége is.
Ima az angol válogatott továbbjutásáért
A végső győzelemre is esélyesnek tartott angol válogatott sokáig szenvedett a Kongói Demokratikus Köztársaság együttese ellen. Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata több mint egy órán keresztül egygólos hátrányban játszott, így nem csoda, hogy több angol imádkozni kezdett a lelátón – köztük a labdarúgók párjai is. A mérkőzést végül Harry Kane egymaga fordította meg, miután az utolsó negyedórában kétszer is a kapuba talált. A találkozót több focista szerelméhez hasonlóan az ő felesége is végigizgulta.
Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro
A 22 éves angol középpályás, Jude Bellginham a szuperszexi Ashlyn Castróval alkot egy párt, aki rendre feltűnik szerelme mérkőzésein. A modellként és influenszerként is tevékenykedő szépség a világbajnoki találkozókat sem hagyja ki, a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni sikert szintén a stadion nézőterén szurkolta ki. Meseszép külsejével pedig ezúttal is sok tekintet magára vonzott.
Jordan Pickford felesége, Megan Pickford
Anglia kapusának, Jordan Picfordnak a felesége egyenesen odáig ment a legjobb 16 közé jutásért vívott találkozó közben, hogy imádkozni kezdett. Szerelmének csapata ugyanis a kiesés szélére sodródott, amikor nagyon gyorsan hátrányba került, majd egy órán át úgy is focizott. Végül imái meghallgatásra találtak, és sikerült megfordítani a mérkőzést. A szőke szépség azonban nemcsak a fohászkodással, hanem az álomszép külsejével is a reflektorfénybe került.
Harry Kane felesége, Katie Goodland
Az angol focistafeleségek közül Katie Goodland lehetett a legbüszkébb a kongóiak elleni meccs után, miután férje, Harry Kane két góljával megfordította az eredményt. Ezzel pedig Thomas Tuchel csapata bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon.
Djed Spence barátnője, Gabby Jolie
Djed Spence még egygólos hátrányban hagyta el a pályát, miután a szövetségi kapitány 70 perc játék után lecserélte őt, a végén mégis továbbjutásnak örülhetett. Barátnője, Gabby Jolie mosolya szintén őszinte volt a lefújást követően, miután személyesen izgulta végig a találkozót.
Ivan Toney felesége, Katie Bio
Ivan Toney a kispadról nézte végig csapata szereplését a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen, amit párja, Katie Bio és gyermekük a lelátóról követett figyelemmel. A hármas sípszót követően végül együtt ünnepelték, hogy Anglia a nyolcaddöntőbe jutott.