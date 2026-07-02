Az angol válogatott labdarúgók párjai szurkoltak – és imádkoztak – Atlantában szerelmük sikeréért a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen. Jordan Pickford és Jude Bellingham választottja minden tekintetet magukra vontak a nézőtéren, ahol feltűnt Djed Spence, Harry Kane és Ivan Toney felesége is.

Az angol válogatott Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro nagy sikert aratott a nézőtéren

Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Ima az angol válogatott továbbjutásáért

A végső győzelemre is esélyesnek tartott angol válogatott sokáig szenvedett a Kongói Demokratikus Köztársaság együttese ellen. Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata több mint egy órán keresztül egygólos hátrányban játszott, így nem csoda, hogy több angol imádkozni kezdett a lelátón – köztük a labdarúgók párjai is. A mérkőzést végül Harry Kane egymaga fordította meg, miután az utolsó negyedórában kétszer is a kapuba talált. A találkozót több focista szerelméhez hasonlóan az ő felesége is végigizgulta.

Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro

A 22 éves angol középpályás, Jude Bellginham a szuperszexi Ashlyn Castróval alkot egy párt, aki rendre feltűnik szerelme mérkőzésein. A modellként és influenszerként is tevékenykedő szépség a világbajnoki találkozókat sem hagyja ki, a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni sikert szintén a stadion nézőterén szurkolta ki. Meseszép külsejével pedig ezúttal is sok tekintet magára vonzott.

A modellként és influenszerként is tevékenykedő szépség külsejével sok tekintet magára vonzott

Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Jordan Pickford felesége, Megan Pickford

Anglia kapusának, Jordan Picfordnak a felesége egyenesen odáig ment a legjobb 16 közé jutásért vívott találkozó közben, hogy imádkozni kezdett. Szerelmének csapata ugyanis a kiesés szélére sodródott, amikor nagyon gyorsan hátrányba került, majd egy órán át úgy is focizott. Végül imái meghallgatásra találtak, és sikerült megfordítani a mérkőzést. A szőke szépség azonban nemcsak a fohászkodással, hanem az álomszép külsejével is a reflektorfénybe került.

Harry Kane felesége, Katie Goodland

Az angol focistafeleségek közül Katie Goodland lehetett a legbüszkébb a kongóiak elleni meccs után, miután férje, Harry Kane két góljával megfordította az eredményt. Ezzel pedig Thomas Tuchel csapata bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon.