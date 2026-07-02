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Focistafeleségek vonzották magukra a figyelmet az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzésen. Az angol válogatott labdarúgóknak szerelmeik előtt sikerült kiharcolniuk a továbbjutást a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

Az angol válogatott labdarúgók párjai szurkoltak – és imádkoztak – Atlantában szerelmük sikeréért a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen. Jordan Pickford és Jude Bellingham választottja minden tekintetet magukra vontak a nézőtéren, ahol feltűnt Djed Spence, Harry Kane és Ivan Toney felesége is.

Az angol válogatott Jude Bellingham és barátnője
Az angol válogatott Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro nagy sikert aratott a nézőtéren
Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Ima az angol válogatott továbbjutásáért

A végső győzelemre is esélyesnek tartott angol válogatott sokáig szenvedett a Kongói Demokratikus Köztársaság együttese ellen. Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata több mint egy órán keresztül egygólos hátrányban játszott, így nem csoda, hogy több angol imádkozni kezdett a lelátón – köztük a labdarúgók párjai is. A mérkőzést végül Harry Kane egymaga fordította meg, miután az utolsó negyedórában kétszer is a kapuba talált. A találkozót több focista szerelméhez hasonlóan az ő felesége is végigizgulta.

 Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro

A 22 éves angol középpályás, Jude Bellginham a szuperszexi Ashlyn Castróval alkot egy párt, aki rendre feltűnik szerelme mérkőzésein. A modellként és influenszerként is tevékenykedő szépség a világbajnoki találkozókat sem hagyja ki, a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni sikert szintén a stadion nézőterén szurkolta ki. Meseszép külsejével pedig ezúttal is sok tekintet magára vonzott.

Ashlyn Castro (centre), partner of England's Jude Bellingham, reacts in the stands during the FIFA World Cup Round of 32 match at Atlanta Stadium. Picture date: Wednesday July 1, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
A modellként és influenszerként is tevékenykedő szépség külsejével sok tekintet magára vonzott
Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Jordan Pickford felesége, Megan Pickford

Anglia kapusának, Jordan Picfordnak a felesége egyenesen odáig ment a legjobb 16 közé jutásért vívott találkozó közben, hogy imádkozni kezdett. Szerelmének csapata ugyanis a kiesés szélére sodródott, amikor nagyon gyorsan hátrányba került, majd egy órán át úgy is focizott. Végül imái meghallgatásra találtak, és sikerült megfordítani a mérkőzést. A szőke szépség azonban nemcsak a fohászkodással, hanem az álomszép külsejével is a reflektorfénybe került.

Harry Kane felesége, Katie Goodland

Az angol focistafeleségek közül Katie Goodland lehetett a legbüszkébb a kongóiak elleni meccs után, miután férje, Harry Kane két góljával megfordította az eredményt. Ezzel pedig Thomas Tuchel csapata bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon.

England's Harry Kane (right) and wife Katie Goodland following the FIFA World Cup Round of 32 match at Atlanta Stadium. Picture date: Wednesday July 1, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Harry Kane-re büszke lehet a felesége, Katie Goodland
Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Djed Spence barátnője, Gabby Jolie

Djed Spence még egygólos hátrányban hagyta el a pályát, miután a szövetségi kapitány 70 perc játék után lecserélte őt, a végén mégis továbbjutásnak örülhetett. Barátnője, Gabby Jolie mosolya szintén őszinte volt a lefújást követően, miután személyesen izgulta végig a találkozót.

England's Djed Spence and his partner following the FIFA World Cup Round of 32 match at Atlanta Stadium. Picture date: Wednesday July 1, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Djed Spence és barátnője, Gabby Jolie
Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

Ivan Toney felesége, Katie Bio

Ivan Toney a kispadról nézte végig csapata szereplését a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzésen, amit párja, Katie Bio és gyermekük a lelátóról követett figyelemmel. A hármas sípszót követően végül együtt ünnepelték, hogy Anglia a nyolcaddöntőbe jutott.

England's Ivan Toney with partner Katie Bio following the FIFA World Cup Round of 32 match at Atlanta Stadium. Picture date: Wednesday July 1, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Ivan Toney, felesége, Katie Bio és gyermekük
Fotó: Bradley Collyer - PA Images / PA Images

 

 

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